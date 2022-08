LIVESTREAM Vuelta: Peloton nadert groep met De Gendt en Bakelants, Woods stapt af

clock 16:13 16 uur 13. Cyclassics Hamburg Marco Haller verrast Wout van Aert en Quinten Hermans in Hamburg

clock 16:09 De strijd om de bergpunten werd daarnet gewonnen door Thomas De Gendt. . 16 uur 09. De strijd om de bergpunten werd daarnet gewonnen door Thomas De Gendt.

clock 16:07 Julian Alaphilippe. Technisch probleempje voor de wereldkampioen in het peloton. Het achterwiel van Alaphilippe moet worden vervangen. . 16 uur 07. mechanical breakdown Julian Alaphilippe Technisch probleempje voor de wereldkampioen in het peloton. Het achterwiel van Alaphilippe moet worden vervangen.

clock 16:01 16 uur 01. Het is de kroniek van een aangekondigde sprint. Renaat Schotte. Het is de kroniek van een aangekondigde sprint. Renaat Schotte

clock 15:53 45". Trek-Segafredo houdt er een stevig tempo op na in het peloton. De voorsprong van de koplopers bedraagt nog 45 seconden. . 15 uur 53. time difference 45" Trek-Segafredo houdt er een stevig tempo op na in het peloton. De voorsprong van de koplopers bedraagt nog 45 seconden.

clock 15:49 15 uur 49. Thomas De Gendt kwam als eerste boven en mag zo 2 bergpunten bijschrijven. Julius van den Berg pakt het overgebleven puntje en behoudt op die manier zijn bergtrui. . Thomas De Gendt kwam als eerste boven en mag zo 2 bergpunten bijschrijven. Julius van den Berg pakt het overgebleven puntje en behoudt op die manier zijn bergtrui.

clock 15:45 Rijzendeweg (4e cat.). We naderen het enige klimmetje van deze etappe. Kan Julius van den Berg zijn bergtrui veiligstellen? . 15 uur 45. hill Rijzendeweg (4e cat.) We naderen het enige klimmetje van deze etappe. Kan Julius van den Berg zijn bergtrui veiligstellen?

clock 15:37 15 uur 37. Het ziet er naar uit dat de vluchters vandaag andermaal vroeg zullen worden gegrepen. De voorsprong van de 7 aanvallers ligt rond 1'10". . Het ziet er naar uit dat de vluchters vandaag andermaal vroeg zullen worden gegrepen. De voorsprong van de 7 aanvallers ligt rond 1'10".

clock 15:28 15 uur 28. Onze commentatoren hebben het over de weersituatie en dan weet je dat er voor de rest weinig spektakel te beleven valt. Binnen 75 kilometer mogen de sprintkanonnen de benen laten spreken. Daartussen is het nog uitkijken naar een klimmetje en een tussensprint. . Onze commentatoren hebben het over de weersituatie en dan weet je dat er voor de rest weinig spektakel te beleven valt. Binnen 75 kilometer mogen de sprintkanonnen de benen laten spreken. Daartussen is het nog uitkijken naar een klimmetje en een tussensprint.

clock 15:18 15 uur 18. Jumbo-Visma neemt de controle in het peloton (kortstondig?) over. Een gevaarlijke passage met een rotonde zal daar hoogstwaarschijnlijk de reden voor zijn. . Jumbo-Visma neemt de controle in het peloton (kortstondig?) over. Een gevaarlijke passage met een rotonde zal daar hoogstwaarschijnlijk de reden voor zijn.

clock 15:14 15 uur 14. De voorsprong van de leiders duikt onder de 2 minuten. Een teken aan de wand? Als de 7 het nog even volhouden, mogen ze over 30 kilometer strijden voor een paar bergpuntjes. . De voorsprong van de leiders duikt onder de 2 minuten. Een teken aan de wand? Als de 7 het nog even volhouden, mogen ze over 30 kilometer strijden voor een paar bergpuntjes.

clock 14:55 14 uur 55. Nog 100 kilometer. De situatie met nog 100 kilometer te gaan: De 7 vluchters (met De Gendt en Bakelants) werken samen, maar zijn al een minuutje van hun voorsprong kwijt. Ze hebben nog een voorgift van 2'05". Het peloton controleert, met op kop afgevaardigden van Alpecin-Deceuninck, Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo. . Nog 100 kilometer De situatie met nog 100 kilometer te gaan: De 7 vluchters (met De Gendt en Bakelants) werken samen, maar zijn al een minuutje van hun voorsprong kwijt. Ze hebben nog een voorgift van 2'05". Het peloton controleert, met op kop afgevaardigden van Alpecin-Deceuninck, Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo.

clock 14:55 14 uur 55. Na vandaag moeten de sprinters een tijdje wachten voor ze weer aan zet zijn. Pas in etappe 11 is er weer een realistische kans voor de snelle mannen. . Na vandaag moeten de sprinters een tijdje wachten voor ze weer aan zet zijn. Pas in etappe 11 is er weer een realistische kans voor de snelle mannen.

clock 14:52 14 uur 52. U kan de koers nu ook live volgen dankzij de livestream op deze pagina of op één. Veel kijkplezier! . U kan de koers nu ook live volgen dankzij de livestream op deze pagina of op één. Veel kijkplezier!

clock 14:39 2 Belgen mee in de aanval: Bakelants en De Gendt. 14 uur 39. 2 Belgen mee in de aanval: Bakelants en De Gendt

clock 14:34 14 uur 34. Jimmy Janssens neemt net zoals gisteren weer een flinke kopbeurt voor zijn rekening. De renner van Alpecin-Deceuninck zorgt er op die manier voor dat de voorsprong van de koplopers wat slinkt. Het verschil bedraagt nog 2'25". . Jimmy Janssens neemt net zoals gisteren weer een flinke kopbeurt voor zijn rekening. De renner van Alpecin-Deceuninck zorgt er op die manier voor dat de voorsprong van de koplopers wat slinkt. Het verschil bedraagt nog 2'25".

clock 14:27 14 uur 27. De favorieten voor de ritzege zijn vandaag dezelfde als die van gisteren. Sam Bennett, Mads Pedersen, Tim Merlier, Pascal Ackermann, Kaden Groves of Gerben Thijssen zijn allemaal kanshebbers vandaag. . De favorieten voor de ritzege zijn vandaag dezelfde als die van gisteren. Sam Bennett, Mads Pedersen, Tim Merlier, Pascal Ackermann, Kaden Groves of Gerben Thijssen zijn allemaal kanshebbers vandaag.

clock 14:15 Michael Woods. Zijn val leek op het eerste zicht niet heel erg serieus, maar Michael Woods heeft de wedstrijd toch moeten verlaten. Een aderlating voor deze Vuelta. De Canadees was één van de kanshebbers voor een mooi eindklassement. . 14 uur 15. give up Michael Woods Zijn val leek op het eerste zicht niet heel erg serieus, maar Michael Woods heeft de wedstrijd toch moeten verlaten. Een aderlating voor deze Vuelta. De Canadees was één van de kanshebbers voor een mooi eindklassement.

clock 14:12 Aan wielerfans geen gebrek alvast. 14 uur 12. Aan wielerfans geen gebrek alvast.

clock 14:09 14 uur 09. Het koersbeeld is nu al een tijdje hetzelfde en dat zou nog wel eens een stukje langer zo kunnen blijven. De 7 vluchters draaien goed rond en rijden met een pittig tempo, maar het peloton houdt ze in het vizier. . Het koersbeeld is nu al een tijdje hetzelfde en dat zou nog wel eens een stukje langer zo kunnen blijven. De 7 vluchters draaien goed rond en rijden met een pittig tempo, maar het peloton houdt ze in het vizier.

clock 14:03 Woods en Einhorn. Valpartij voor de twee renners van Israel-Premier Tech. Woods wordt wat opgelapt, maar lijkt al snel weer verder te kunnen. Ook bij Einhorn lijkt de schade mee te vallen. . 14 uur 03. fall Woods en Einhorn Valpartij voor de twee renners van Israel-Premier Tech. Woods wordt wat opgelapt, maar lijkt al snel weer verder te kunnen. Ook bij Einhorn lijkt de schade mee te vallen.

clock 13:54 47,7 km/uur. Het eerste uur van deze koers zit erop. De renners glijden tegen een gemiddelde van 47,7 km/uur over de Nederlandse wegen. . 13 uur 54. average speed 47,7 km/uur Het eerste uur van deze koers zit erop. De renners glijden tegen een gemiddelde van 47,7 km/uur over de Nederlandse wegen.

clock 13:48 13 uur 48. Ook Floris De Tier (Alpecin-Deceuninck) komt nu meehelpen aan de kop van het peloton. De ploegen van de 3 beste sprinters gisteren, houden het verschil met de koplopers zo behapbaar. . Ook Floris De Tier (Alpecin-Deceuninck) komt nu meehelpen aan de kop van het peloton. De ploegen van de 3 beste sprinters gisteren, houden het verschil met de koplopers zo behapbaar.

clock 13:41 13 uur 41. Na de valpartij van Henri Vandenabeele zit onze landgenoot weer op de fiets. Een bezoekje aan de medische wagen is wel nodig. Een verband aan de elleboog is het resultaat. . Na de valpartij van Henri Vandenabeele zit onze landgenoot weer op de fiets. Een bezoekje aan de medische wagen is wel nodig. Een verband aan de elleboog is het resultaat.

clock 13:35 13 uur 35. Thomas De Gendt won in zijn carrière al 1 etappe in de Vuelta. In 2017 triomfeerde hij in Gijon. Bekijk hieronder nog eens de beelden. . Thomas De Gendt won in zijn carrière al 1 etappe in de Vuelta. In 2017 triomfeerde hij in Gijon. Bekijk hieronder nog eens de beelden.

clock 13:26 3 minuten. Het peloton houdt De Gendt en co binnen schot. Het verschil schommelt rond de 3 minuten. . 13 uur 26. time difference 3 minuten Het peloton houdt De Gendt en co binnen schot. Het verschil schommelt rond de 3 minuten.

clock 13:25 Henri Vandenabeele. Het is voorlopig een Vuelta waar de Belgen vaak tegen de grond gaan. Deze keer is het Henri Vandenabeele (DSM) die halt moet houden. . 13 uur 25. fall Henri Vandenabeele Het is voorlopig een Vuelta waar de Belgen vaak tegen de grond gaan. Deze keer is het Henri Vandenabeele (DSM) die halt moet houden.

clock 13:19 13 uur 19. We naderen Baarle, de gemeente die grondgebied heeft in Nederland én België. 800 meter lang trekt het peloton door Baarle-Hertog, het Belgische deel van de gemeente. . We naderen Baarle, de gemeente die grondgebied heeft in Nederland én België. 800 meter lang trekt het peloton door Baarle-Hertog, het Belgische deel van de gemeente.

clock 13:10 13 uur 10. Ook Trek-Segafredo van Mads Pedersen werkt mee met Bora. Alpecin-Fenix kijkt de kat voorlopig nog wat uit de boom. Zij hebben gisteren natuurlijk het leeuwendeel van het kopwerk voor hun rekening genomen. . Ook Trek-Segafredo van Mads Pedersen werkt mee met Bora. Alpecin-Fenix kijkt de kat voorlopig nog wat uit de boom. Zij hebben gisteren natuurlijk het leeuwendeel van het kopwerk voor hun rekening genomen.

clock 13:08 13 uur 08. De kopgroep heeft al een minuut voorsprong op het peloton. Daar heeft Bora-Hansgrohe zich plichtsgetrouw op de kop gezet. . De kopgroep heeft al een minuut voorsprong op het peloton. Daar heeft Bora-Hansgrohe zich plichtsgetrouw op de kop gezet.

clock 13:02 13 uur 02. Kopgroep. De vroege hoofdrolspelers: Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) José Herrada (Cofidis) Julius van den Berg (EF) Ander Okamika (Burgos) Pau Miquel (Kern Pharma) Mikel Iturria (Euskaltel) . Kopgroep De vroege hoofdrolspelers: Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) José Herrada (Cofidis) Julius van den Berg (EF) Ander Okamika (Burgos) Pau Miquel (Kern Pharma) Mikel Iturria (Euskaltel)

clock 12:59 12 uur 59. Thomas De Gendt had vandaag blijkbaar nog eens zin in een dagje aanvallen. De Belg krijgt in de kopgroep het gezelschap van onder meer bergtrui Julius van den Berg. . Thomas De Gendt had vandaag blijkbaar nog eens zin in een dagje aanvallen. De Belg krijgt in de kopgroep het gezelschap van onder meer bergtrui Julius van den Berg.

clock 12:58 12 uur 58. Een eerste noemenswaardige vluchtpoging: een groepje van 7 renners onderscheidt zich van het peloton. . Een eerste noemenswaardige vluchtpoging: een groepje van 7 renners onderscheidt zich van het peloton.

clock 12:54 12 uur 54. Julius van den Berg (EF) gaat meteen versnellen. De Nederlander wil zijn bergabonnement graag verlengen. . Julius van den Berg (EF) gaat meteen versnellen. De Nederlander wil zijn bergabonnement graag verlengen.

clock 12:53 12 uur 53 match begonnen start time We zijn vertrokken De renners zijn opgewarmd, het echte werk kan beginnen!

clock 12:36 12 uur 36. De renners zijn vertrokken voor de onofficiële start. Binnen een kwartiertje wordt het startschot gegeven! . De renners zijn vertrokken voor de onofficiële start. Binnen een kwartiertje wordt het startschot gegeven!

clock 11:52 Lotto-klimmer Steff Cras moest gisteren wegens een valpartij de handdoek in de ring gooien. 11 uur 52. Lotto-klimmer Steff Cras moest gisteren wegens een valpartij de handdoek in de ring gooien.

clock 09:50 Gerben Thijssen kwam door een val gisteren niet tot sprinten. Kan de Belg van Intermarché-Wanty-Gobert zich vandaag wel laten zien? 09 uur 50. Gerben Thijssen kwam door een val gisteren niet tot sprinten. Kan de Belg van Intermarché-Wanty-Gobert zich vandaag wel laten zien?

clock 09:50 09 uur 50. De andere ploegen wilden niet helpen, hopelijk doen ze dat morgen (vandaag, red.) wel. Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) reed gisteren niet de sprint die hij wilde. De andere ploegen wilden niet helpen, hopelijk doen ze dat morgen (vandaag, red.) wel. Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) reed gisteren niet de sprint die hij wilde

clock 09:48 09 uur 48. De Vuelta in België, nieuwe kans voor sprinters? De Vuelta doet vandaag een klein stukje België. In het begin van de rit rijdt de karavaan door Baarle-Nassau in de Noorderkempen. Nadien gaat het richting Breda, met onderweg de Rijzendeweg als enige noemenswaardige hindernis. De kaarten liggen dus uitstekend voor een nieuwe massasprint, krijgen we die ook? . De Vuelta in België, nieuwe kans voor sprinters? De Vuelta doet vandaag een klein stukje België. In het begin van de rit rijdt de karavaan door Baarle-Nassau in de Noorderkempen. Nadien gaat het richting Breda, met onderweg de Rijzendeweg als enige noemenswaardige hindernis.

