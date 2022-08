LIVE Vuelta: Groepje met De Gendt en Bakelants trekt ten aanval, peloton controleert

Het koersbeeld is nu al een tijdje hetzelfde en dat zou nog wel eens een stukje langer zo kunnen blijven. De 7 vluchters draaien goed rond en rijden met een pittig tempo, maar het peloton houdt ze in het vizier.

Na de valpartij van Henri Vandenabeele zit onze landgenoot weer op de fiets. Een bezoekje aan de medische wagen is wel nodig. Een verband aan de elleboog is het resultaat.

13 uur 35. Thomas De Gendt won in zijn carrière al 1 etappe in de Vuelta. In 2017 triomfeerde hij in Gijon. Bekijk hieronder nog eens de beelden. .