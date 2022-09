LIVE: Belgisch feestje met Evenepoel en Merlier in Madrid? Kijk live om 18.20 u

Daar is het laatste officiële startschot in deze Vuelta 2022. Zetten vroege vluchters straks de sprintersploegen nog aan het werk?

Het is momenteel nog even wachten op het officiële startschot.

De officieuze start in Las Rozas:

De renners doen het rustig aan in de neutralisatiezone. Evenepoel slaat een praatje met Pedersen. Over 3 kilometer begint de 21e etappe officieel.

Alejandro Valverde (Movistar) pakte gisteren de prijs van de strijdlust. De Spanjaard zat mee in de vroege vlucht samen met zijn ploeggenoot Gregor Mühlberger. Vandaag rijdt hij zijn laatste etappe in een grote ronde.

17 uur 12. Erehaag voor Nibali en Valverde. Voor Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali is deze Vuelta hun laatste grote ronde in hun carrière. Na dit seizoen hangen ze hun fiets aan de haak. In de Vuelta laten ze dat niet zomaar aan zich voorbij gaan. Er wordt een erehaag gevormd voor de Spanjaard en de Italiaan voor de start van de 21e etappe. .