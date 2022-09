Avondetappe in Madrid: Belgisch feestje met Evenepoel en Merlier?

Tranen en uitspraken over "egoïsme": "Val in Lombardije heeft Remco Evenepoel gekalmeerd"

clock 10:24

10 uur 24. Parade in Madrid. Nagenoeg alle prijzen zijn uitgedeeld in deze Vuelta, alle klassement liggen vast. Nog één toetje moet een ontvanger krijgen: in Madrid wordt vanavond in principe gesprint voor de laatste dagzege. Tim Merlier beleeft een frustrerende Vuelta, maar krijgt op de slotdag nog een allerlaatste kans om na ritzeges in de Giro en de Tour nu ook in Spanje te winnen. Rond 17.10 u begint de parade in de buurt van Madrid, waar Remco Evenepoel met volle teugen kan genieten van zijn champagnemoment. .