LIVESTREAM: Ruime groep met 2 pionnen van Movistar jaagt op Soler en Stannard, Evenepoel veilig in peloton

Straks weten we met zekerheid of Remco Evenepoel deze Vuelta zal winnen. Daarvoor moet hij wel nog rit 20 overleven. Tussen Moralzarzal en Puerto de Cotos liggen 5 klauterpartijen. Mis niets van de allesbepalende voorlaatste etappe in de Ronde van Spanje, op Eén of hier in onze fase per fase met livestream.