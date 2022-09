LIVESTREAM: Quick Step-Alpha Vinyl controleert wedstrijd, groep met Meurisse en Soler rijdt voor peloton uit

clock 13:54 13 uur 54. Door de versnelling van Valverde is er een 3e achtervolgende groep ontstaan. Deze staat op het punt om de aansluiting te maken met de groep van Carapaz. . Door de versnelling van Valverde is er een 3e achtervolgende groep ontstaan. Deze staat op het punt om de aansluiting te maken met de groep van Carapaz.

clock 13:52 13 uur 52. In de afdaling heeft Marc Soler het wiel gevonden van de koplopers. Meurisse & co krijgt nu steun van de Spanjaard van UAE. . In de afdaling heeft Marc Soler het wiel gevonden van de koplopers. Meurisse & co krijgt nu steun van de Spanjaard van UAE.

clock 13:52 13 uur 52. Koerssituatie na de eerste klim:. Kopgroep: Ruben Fernandez Xandro Meurisse, Robert Stannard, Daniel Navarro Simon Gugliemi 1e achtervolger: +8" Marc Soler 2e achtervolgende groep: +27" Rohan Dennis David De La Cruz Gino Mader Hugh Carthy Thibaut Pinot, Sebastien Reichenbach Richard Carapaz Louis Meintjes Gregor Muhlberger Mikel Bizkarra, Joan Bou Peloton: +56" Groep met Carlos Rodriguez: 2'13" . Koerssituatie na de eerste klim: Kopgroep: Ruben Fernandez Xandro Meurisse, Robert Stannard, Daniel Navarro Simon Gugliemi 1e achtervolger: +8" Marc Soler 2e achtervolgende groep: +27" Rohan Dennis David De La Cruz Gino Mader Hugh Carthy Thibaut Pinot, Sebastien Reichenbach Richard Carapaz Louis Meintjes Gregor Muhlberger Mikel Bizkarra, Joan Bou Peloton: +56" Groep met Carlos Rodriguez: 2'13"

clock 13:47 13 uur 47. Alejandro Valverdo springt weg uit het peloton en perst er een sprintje uit tot de top van de eerste klim van de dag. Dat wordt goed onthaald door de Spanjaarden langs de kant. . Alejandro Valverdo springt weg uit het peloton en perst er een sprintje uit tot de top van de eerste klim van de dag. Dat wordt goed onthaald door de Spanjaarden langs de kant.

clock 13:46 13 uur 46. De kopgroep komt boven op de gevreesde Puerto de Navacerrada. Robert Stannard sprokkelt 10 punten voor het bergklassement. Zijn ploeggenoot Meurisse komt als 2e boven. . De kopgroep komt boven op de gevreesde Puerto de Navacerrada. Robert Stannard sprokkelt 10 punten voor het bergklassement. Zijn ploeggenoot Meurisse komt als 2e boven.

clock 13:45 13 uur 45. 5 koplopers, Bou en Champoussin laten begaan. Clement Champoussin krijgt het moeilijk en moet lossen uit de kopgroep. Ze blijven nog met 5 over voorin. Meurisse oogt goed. . 5 koplopers, Bou en Champoussin laten begaan Clement Champoussin krijgt het moeilijk en moet lossen uit de kopgroep. Ze blijven nog met 5 over voorin. Meurisse oogt goed.

clock 13:44 13 uur 44. Marc Soler laat nu ook Gino Mader achter zich op de Puerto de Navacerrada. Hij probeert alleen de aansluiting te maken met de 6 koplopers. . Marc Soler laat nu ook Gino Mader achter zich op de Puerto de Navacerrada. Hij probeert alleen de aansluiting te maken met de 6 koplopers.

clock 13:41 13 uur 41. Quick Step-Alpha Vinyl controleert in peloton. Ilan Van Wilder voert het tempo aan in het peloton. Remco Evenepoel zit alert in het wiel van zijn ploeggenoot. . Quick Step-Alpha Vinyl controleert in peloton Ilan Van Wilder voert het tempo aan in het peloton. Remco Evenepoel zit alert in het wiel van zijn ploeggenoot.

clock 13:40 13 uur 40. Soler springt weg uit de 2e achtervolgende groep en maakt de aansluiting met Gino Mader. Zij moeten nog 43 seconden goedmaken op de kopgroep. . Soler springt weg uit de 2e achtervolgende groep en maakt de aansluiting met Gino Mader. Zij moeten nog 43 seconden goedmaken op de kopgroep.

clock 13:38 13 uur 38. Carlos Rodriguez moet lossen uit peloton. Carlos Rodriguez draagt nog de gevolgen van een zware valpartij. De Spanjaard van Ineos moet lossen uit het peloton. Hij staat momenteel op een 5e plaats in het algemeen klassement, maar hij zal die plek straks verliezen. . Carlos Rodriguez moet lossen uit peloton Carlos Rodriguez draagt nog de gevolgen van een zware valpartij. De Spanjaard van Ineos moet lossen uit het peloton. Hij staat momenteel op een 5e plaats in het algemeen klassement, maar hij zal die plek straks verliezen.

clock 13:37 13 uur 37. Livestream. Vanaf nu kan u naar de livestream kijken van de wedstrijd op deze pagina of op Eén. . Livestream Vanaf nu kan u naar de livestream kijken van de wedstrijd op deze pagina of op Eén.

clock 13:36 13 uur 36. Muhlberger (Movistar) en Caicedo (EF-Easypost) kunnen het tempo van Gino Mader (Bahrain Victorious) niet aanhouden en moeten lossen. Ze worden zo opgerold door de groep van Soler en Carapaz. . Muhlberger (Movistar) en Caicedo (EF-Easypost) kunnen het tempo van Gino Mader (Bahrain Victorious) niet aanhouden en moeten lossen. Ze worden zo opgerold door de groep van Soler en Carapaz.

clock 13:34 13 uur 34. Achtervolgende groep met Soler, Carapaz en Dennis. Marc Soler, Richard Carapaz, Hugh Carthy, Rudy Molard, Sebastien Reichenbach en Rohan Dennis gaan op zoek naar de groep van Mader, Caicedo en Muhlberger . Achtervolgende groep met Soler, Carapaz en Dennis Marc Soler, Richard Carapaz, Hugh Carthy, Rudy Molard, Sebastien Reichenbach en Rohan Dennis gaan op zoek naar de groep van Mader, Caicedo en Muhlberger

clock 13:32 13 uur 32. Aanval Soler . Marc Soler probeert het opnieuw. De renner van UAE kiest voor een aanval op de eerste klim van de dag. Enkele renners zitten meteen in zijn wiel. Richard Carapaz heeft ook de aansluiting gemaakt met de Spanjaard. . Aanval Soler Marc Soler probeert het opnieuw. De renner van UAE kiest voor een aanval op de eerste klim van de dag. Enkele renners zitten meteen in zijn wiel. Richard Carapaz heeft ook de aansluiting gemaakt met de Spanjaard.

clock 13:31 13 uur 31. In de kopgroep krijgt Bou van Euskaltel-Euskadi het moeilijk. Xandro Meurisse voelt zich momenteel in zijn sas en jaagt het tempo de hoogte in op de Puerto de Navacerrada. . In de kopgroep krijgt Bou van Euskaltel-Euskadi het moeilijk. Xandro Meurisse voelt zich momenteel in zijn sas en jaagt het tempo de hoogte in op de Puerto de Navacerrada.

clock 13:30 13 uur 30. Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl) neemt plaats op kop van het peloton om de touwtjes in handen te nemen. De ploeg van de leider wil graag de controle behouden in deze nerveuze openingsfase. . Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl) neemt plaats op kop van het peloton om de touwtjes in handen te nemen. De ploeg van de leider wil graag de controle behouden in deze nerveuze openingsfase.

clock 13:29 13 uur 29. Chris Harper is te diep moeten gaan om de aansluiting te kunnen maken met de 3 achtervolgers. De renner van Jumbo-Visma moet meteen lossen. . Chris Harper is te diep moeten gaan om de aansluiting te kunnen maken met de 3 achtervolgers. De renner van Jumbo-Visma moet meteen lossen.

clock 13:28 13 uur 28. Caicedo, Lluis Mas, Mader en Harper in de achtervolging. Chris Harper (Jumbo-Visma) staat op het punt om de aansluiting te maken met de 3 achtervolgers. Richard Carapaz heeft weer de overzetboot gemist en wacht op een volgende ontsnappingspoging in het peloton. . Caicedo, Lluis Mas, Mader en Harper in de achtervolging Chris Harper (Jumbo-Visma) staat op het punt om de aansluiting te maken met de 3 achtervolgers. Richard Carapaz heeft weer de overzetboot gemist en wacht op een volgende ontsnappingspoging in het peloton.

clock 13:26 13 uur 26. Mader rijdt samen met Lluis Mas naar Caicedo toe. . Mader rijdt samen met Lluis Mas naar Caicedo toe.

clock 13:25 13 uur 25. Lluis Mas (Movistar) probeert met Gino Mader (Bahrain Victorious) weg te rijden op de klim. Richard Carapaz wil graag de aansluiting maken met het duo, maar de bergkoning wacht op steun. . Lluis Mas (Movistar) probeert met Gino Mader (Bahrain Victorious) weg te rijden op de klim. Richard Carapaz wil graag de aansluiting maken met het duo, maar de bergkoning wacht op steun.

clock 13:24 13 uur 24. Julien Bernard moet Jonathan Caicedo laten rijden op de Puerto de Navacerrada. . Julien Bernard moet Jonathan Caicedo laten rijden op de Puerto de Navacerrada.

clock 13:21 13 uur 21. Richard Carapaz (Ineos) is nerveus in het peloton. Hij probeerde al meermaals een aanvalspoging op poten te zetten, maar hij krijgt geen steun van het peloton. Ze laten de bergkoning niet rijden. Carapaz wil punten sprokkelen voor het bergklassement op de 5 beklimmingen van de dag. . Richard Carapaz (Ineos) is nerveus in het peloton. Hij probeerde al meermaals een aanvalspoging op poten te zetten, maar hij krijgt geen steun van het peloton. Ze laten de bergkoning niet rijden. Carapaz wil punten sprokkelen voor het bergklassement op de 5 beklimmingen van de dag.

clock 13:20 13 uur 20. Caicedo en Bernard zijn nog steeds op achtervolgen aangewezen. Ze moeten nog 1'21" goedmaken. Jonathan Caicedo kleurde gisteren de vroege vlucht van de dag en wil vandaag duidelijk weer deel uitmaken van de kopgroep. . Caicedo en Bernard zijn nog steeds op achtervolgen aangewezen. Ze moeten nog 1'21" goedmaken. Jonathan Caicedo kleurde gisteren de vroege vlucht van de dag en wil vandaag duidelijk weer deel uitmaken van de kopgroep.

clock 13:17 Puerto de Navacerrada (1e categorie). De kopgroep begint zo aan de eerste klim van de dag. De Puerto de Navacerrada is 10,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,8% met uitschieters tot 13%. Remco Evenepoel had voor de start van de 20e etappe gezegd dat hij hier al wat actie verwacht. . 13 uur 17. mountain Puerto de Navacerrada (1e categorie) De kopgroep begint zo aan de eerste klim van de dag. De Puerto de Navacerrada is 10,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,8% met uitschieters tot 13%. Remco Evenepoel had voor de start van de 20e etappe gezegd dat hij hier al wat actie verwacht.

clock 13:16 13 uur 16. Nervositeit voor eerste klim. Remco Evenepoel verschijnt voorin het peloton. De eerste klim van de dag komt er zo aan dus de renners worden wat nerveus. . Nervositeit voor eerste klim Remco Evenepoel verschijnt voorin het peloton. De eerste klim van de dag komt er zo aan dus de renners worden wat nerveus.

clock 13:15 13 uur 15. In het peloton proberen nog enkele renners weg te glippen. Richard Carapaz heeft zijn zinnen gezet op een vroege vlucht en probeert ook mee weg te rijden. . In het peloton proberen nog enkele renners weg te glippen. Richard Carapaz heeft zijn zinnen gezet op een vroege vlucht en probeert ook mee weg te rijden.

clock 13:12 13 uur 12. Movistar controleert in peloton. De renners van Movistar rijden op kop van het peloton. Ze controleren de voorsprong van de kopgroep. Lluis Mas (Movistar) voert hem tempo aan in functie van zijn kopman Enric Mas. . Movistar controleert in peloton De renners van Movistar rijden op kop van het peloton. Ze controleren de voorsprong van de kopgroep. Lluis Mas (Movistar) voert hem tempo aan in functie van zijn kopman Enric Mas.

clock 13:07 2'41". De voorsprong van de 7 koplopers groeit. Ze hebben een voorgift van 2'41" op het peloton. In de kopgroep zien we geen renner uit de top 10 of een mogelijke pion van Movistar. . 13 uur 07. time difference 2'41" De voorsprong van de 7 koplopers groeit. Ze hebben een voorgift van 2'41" op het peloton. In de kopgroep zien we geen renner uit de top 10 of een mogelijke pion van Movistar.

clock 13:06 13 uur 06. Caicedo en Bernard achtervolgen. Jonathan Caicedo (EF-Easypost) en Julien Bernard (Trek-Segafredo) zetten een tegenoffensief op poten. Ze achtervolgen op 16 seconden. De kopgroep heeft een voorsprong van 1'09" op het peloton. . Caicedo en Bernard achtervolgen Jonathan Caicedo (EF-Easypost) en Julien Bernard (Trek-Segafredo) zetten een tegenoffensief op poten. Ze achtervolgen op 16 seconden. De kopgroep heeft een voorsprong van 1'09" op het peloton.

clock 13:04 13 uur 04. Samenstelling nieuwe kopgroep:. Robert Stannard, Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) Clément Champoussin (AG2R-Ctiroën) Ruben Fernandez (Cofidis) Daniel Navarro (Burgos-BH) Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) Simon Guglielmi (Arkéa Samsic) . Samenstelling nieuwe kopgroep: Robert Stannard, Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck)

Clément Champoussin (AG2R-Ctiroën) Ruben Fernandez (Cofidis) Daniel Navarro (Burgos-BH) Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) Simon Guglielmi (Arkéa Samsic)

clock 13:01 13 uur 01. Nieuwe aanvalspoging. Daar is de volgende aanvalspoging in deze nerveuze openingsfase. Robert Stannard probeert het opnieuw. Ook Xandro Meurisse van Alpecin-Deceuninck schuift mee. . Nieuwe aanvalspoging Daar is de volgende aanvalspoging in deze nerveuze openingsfase. Robert Stannard probeert het opnieuw. Ook Xandro Meurisse van Alpecin-Deceuninck schuift mee.

clock 12:59 Een geconcentreerde Remco Evenepoel voor de start van de beslissende etappe. 12 uur 59. Een geconcentreerde Remco Evenepoel voor de start van de beslissende etappe.

clock 12:58 12 uur 58. Aanvallers ingerekend. De aanvallers zijn bij de lurven gegrepen door het peloton. Het peloton is dus nog compleet na 9 kilometer wedstrijd, maar een volgende aanval zal niet lang uitblijven. . Aanvallers ingerekend De aanvallers zijn bij de lurven gegrepen door het peloton. Het peloton is dus nog compleet na 9 kilometer wedstrijd, maar een volgende aanval zal niet lang uitblijven.

clock 12:56 12 uur 56. Samenstelling achtervolgende groep:. Richard Carapaz Marc Soler Mikel Bizkarra Nans Peters Ben Turner Julius Van den Berg Lluis Mas Luis Angel Mate . Samenstelling achtervolgende groep: Richard Carapaz Marc Soler Mikel Bizkarra Nans Peters Ben Turner Julius Van den Berg Lluis Mas Luis Angel Mate

clock 12:54 12 uur 54. Robert Stannard (Alpecin-Deceunicnk) staat er op kop van de koers nog alleen voor. In de achtergrond probeert een omvangrijke groep de oversteek te maken. Zij moeten nog 19 seconden goedmaken. . Robert Stannard (Alpecin-Deceunicnk) staat er op kop van de koers nog alleen voor. In de achtergrond probeert een omvangrijke groep de oversteek te maken. Zij moeten nog 19 seconden goedmaken.

clock 12:52 12 uur 52. Meerdere renners lanceren een tegenoffensief in de achtergrond. Soler, Turner en Van den Berg zetten de achtervolging in. . Meerdere renners lanceren een tegenoffensief in de achtergrond. Soler, Turner en Van den Berg zetten de achtervolging in.

clock 12:50 12 uur 50. Eerste aanvalspogingen. De eerste aanvallen laten niet op zich wachten in de openingsfase. Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) en Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) zijn de eerste renners die het proberen vandaag. . Eerste aanvalspogingen De eerste aanvallen laten niet op zich wachten in de openingsfase. Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) en Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) zijn de eerste renners die het proberen vandaag.

clock 12:49 12 uur 49. 134 renners aan de start. Gisteren viel niemand uit in de 19e etappe van de Vuelta. Vandaag stonden er dus weer 134 renners aan de start. Het peloton mist al 49 renners. Op dag 1 tekenden 183 renners present. . 134 renners aan de start Gisteren viel niemand uit in de 19e etappe van de Vuelta. Vandaag stonden er dus weer 134 renners aan de start. Het peloton mist al 49 renners. Op dag 1 tekenden 183 renners present.

clock 12:47 Start! Daar is het officiële startsein van de 20e etappe van de Vuelta. Over 181 kilometer weten we of Remco Evenepoel morgen in Madrid de rode trui mee naar huis mag nemen. . 12 uur 47. last km Start! Daar is het officiële startsein van de 20e etappe van de Vuelta. Over 181 kilometer weten we of Remco Evenepoel morgen in Madrid de rode trui mee naar huis mag nemen.

clock 12:44 12 uur 44. Na de top van de eerste klim moeten de renners nog 48 kilometer overbruggen tot de voet van de Puerto de Navafria. Na de 2e klim van de dag volgen de beklimmingen elkaar in snel tempo op. . Na de top van de eerste klim moeten de renners nog 48 kilometer overbruggen tot de voet van de Puerto de Navafria. Na de 2e klim van de dag volgen de beklimmingen elkaar in snel tempo op.

clock 12:41 12 uur 41. De eerste 7 kilometer zijn geneutraliseerd, daarna kan de koers losbarsten. Remco Evenepoel zal meteen bij de pinken zijn want hij verwacht een snelle openingsfase. Welke rol speelt de Puerto de Navacerrada, de eerste klim, straks in het koersverloop? . De eerste 7 kilometer zijn geneutraliseerd, daarna kan de koers losbarsten. Remco Evenepoel zal meteen bij de pinken zijn want hij verwacht een snelle openingsfase. Welke rol speelt de Puerto de Navacerrada, de eerste klim, straks in het koersverloop?

clock 12:38 12 uur 38. Remco Evenepoel: "Belangrijkste is dat niemand van de top 10 in de vlucht zit". Remco Evenepoel: "Belangrijkste is dat niemand van de top 10 in de vlucht zit"

clock 12:33 12 uur 33. Officieuze start. De renners vertrekken in Moralzarzal. Ze bevinden zich momenteel in de neutralisatiezone. De officiële start wordt verwacht om 12.45 u. . Officieuze start De renners vertrekken in Moralzarzal. Ze bevinden zich momenteel in de neutralisatiezone. De officiële start wordt verwacht om 12.45 u.

clock 12:32 12 uur 32. Vervaeke en Van Wilder: "Belangrijkste 180 km in ons leven". Vervaeke en Van Wilder: "Belangrijkste 180 km in ons leven"

clock 12:29 12 uur 29. De renners maken zich op voor de officieuze start in Moralzarzal. . De renners maken zich op voor de officieuze start in Moralzarzal.

clock 12:24 12 uur 24. Jan Bakelants: "Het kan dat het mijn laatste grote ronde is". Jan Bakelants: "Het kan dat het mijn laatste grote ronde is"

clock 12:21 De dag van de waarheid voor Remco Evenepoel in de Vuelta. Heel België staat als een rood blok achter de jonge renner van Quick Step-Alpha Vinyl. 12 uur 21. De dag van de waarheid voor Remco Evenepoel in de Vuelta. Heel België staat als een rood blok achter de jonge renner van Quick Step-Alpha Vinyl.

clock 12:17 12 uur 17. Jongerenklassement: wit in Madrid ligt binnen handbereik voor Evenepoel. De 22-jarige Remco Evenepoel staat met een voorsprong van 5'14" aan de leiding van het jongerenklassement. Zijn eerste achtervolger is Juan Ayuso (UAE). Carlos Rodriguez (Ineos) staat op de 3e plaats met een achterstand van 6'49". . Jongerenklassement: wit in Madrid ligt binnen handbereik voor Evenepoel De 22-jarige Remco Evenepoel staat met een voorsprong van 5'14" aan de leiding van het jongerenklassement. Zijn eerste achtervolger is Juan Ayuso (UAE). Carlos Rodriguez (Ineos) staat op de 3e plaats met een achterstand van 6'49".

clock 12:12 12 uur 12. Tim Merlier: "Ik ben nerveuzer voor vandaag dan voor morgen". Tim Merlier: "Ik ben nerveuzer voor vandaag dan voor morgen"

clock 12:08 12 uur 08. Puntenklassement: Pedersen stevig in het groen. Voor Mads Pedersen is het kwestie om veilig in Madrid te komen. De Deen staat me een marge van 205 punten aan de leiding van het puntenklassement. Fred Wright palmt de 2e plek in. Als alles goed verloopt, mag de renner van Trek-Segafredo morgen in Madrid de groene trui aantrekken op het eindpodium. . Puntenklassement: Pedersen stevig in het groen Voor Mads Pedersen is het kwestie om veilig in Madrid te komen. De Deen staat me een marge van 205 punten aan de leiding van het puntenklassement. Fred Wright palmt de 2e plek in. Als alles goed verloopt, mag de renner van Trek-Segafredo morgen in Madrid de groene trui aantrekken op het eindpodium.

clock 12:04 De route van de 20e etappe van Moralzarzal naar de Puerto de Navacerrada. 12 uur 04. De route van de 20e etappe van Moralzarzal naar de Puerto de Navacerrada

clock 12:01 12 uur 01. Na 23 kilometer koers beginnen de renners officieel aan de Puerto de Navacerrada (1e categorie). Maar vanaf de start loopt de weg al stilaan omhoog richting de voet van de eerste klim van de dag. . Na 23 kilometer koers beginnen de renners officieel aan de Puerto de Navacerrada (1e categorie). Maar vanaf de start loopt de weg al stilaan omhoog richting de voet van de eerste klim van de dag.

clock 11:58 11 uur 58. Bergklassement: Carapaz aan de leiding. Richard Carapaz staat na de etappe van gisteren nog wat steviger aan de leiding van het bergklassement. Op de Puerto del Pielago sprokkelde hij 5 punten. Hij heeft een voorsprong van 24 punten op Enric Mas en heeft 27 punten meer dan Thymen Arensman. Vandaag kan er nog wat gebeuren in de strijd om de bergtrui. Op de Puerto de Navacerrada, de Puerto de Morcuera en de Puerto de Cotos kan de eerste telkens 10 punten sprokkelen. . Bergklassement: Carapaz aan de leiding Richard Carapaz staat na de etappe van gisteren nog wat steviger aan de leiding van het bergklassement. Op de Puerto del Pielago sprokkelde hij 5 punten. Hij heeft een voorsprong van 24 punten op Enric Mas en heeft 27 punten meer dan Thymen Arensman.



Vandaag kan er nog wat gebeuren in de strijd om de bergtrui. Op de Puerto de Navacerrada, de Puerto de Morcuera en de Puerto de Cotos kan de eerste telkens 10 punten sprokkelen.