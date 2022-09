Evenepoel mag zich opmaken voor heldenstatus in België: morgen wint hij normaal de Vuelta

clock 17:33 17 uur 33. Algemeen klassement. 1. Remco Evenepoel 2. Enric Mas +2'05" 3. Juan Ayuso +5'08" 4. Miguel Angel Lopez +5'56" 5. Joao Almeida +7'16" 6. Thymen Arensman +7'56" 7. Carlos Rodriguez +7'57" 8. Ben O'Connor +10'30" 9. Rigoberto Uran 11'04" 10. Jai Hindley +12'01" . Algemeen klassement 1. Remco Evenepoel 2. Enric Mas +2'05" 3. Juan Ayuso +5'08" 4. Miguel Angel Lopez +5'56" 5. Joao Almeida +7'16" 6. Thymen Arensman +7'56" 7. Carlos Rodriguez +7'57" 8. Ben O'Connor +10'30" 9. Rigoberto Uran 11'04" 10. Jai Hindley +12'01"

clock 17:31 17 uur 31. Juan Ayuso is nog 3e geworden. . Juan Ayuso is nog 3e geworden.

clock 17:30 17 uur 30. Remco Evenepoel barst in tranen uit na de finish van de 20e etappe. Het besef dringt door bij de renner van Quick Step-Alpha Vinyl. Hij wint de Vuelta op 22-jarige leeftijd. Hij heeft gevochten als een leeuw. . Remco Evenepoel barst in tranen uit na de finish van de 20e etappe. Het besef dringt door bij de renner van Quick Step-Alpha Vinyl. Hij wint de Vuelta op 22-jarige leeftijd. Hij heeft gevochten als een leeuw.

clock 17:28 17 uur 28. Remco Evenepoel wint morgen de Vuelta! Remco Evenepoel komt veilig over de streep en is zo zeker van eindwinst in Vuelta. Na 44 jaar krijgen we nog eens een winnaar van een grote ronde! Wat een straffe prestatie van de 22-jarige Belg. Feest in het kamp van Quick Step-Alpha Vinyl, feest in heel België! . Remco Evenepoel wint morgen de Vuelta! Remco Evenepoel komt veilig over de streep en is zo zeker van eindwinst in Vuelta. Na 44 jaar krijgen we nog eens een winnaar van een grote ronde! Wat een straffe prestatie van de 22-jarige Belg. Feest in het kamp van Quick Step-Alpha Vinyl, feest in heel België!

clock 17:27 17 uur 27. Thymen Arensman wordt knap 2e. In de groep der favorieten wordt nog gesprint voor de 3e plek. . Thymen Arensman wordt knap 2e. In de groep der favorieten wordt nog gesprint voor de 3e plek.

clock 17:27 17 uur 27. Richard Carapaz wint de laatste zware bergetappe! Een huzarenstukje van Carapaz! Hij pakt zijn 3e ritzege en is ook zeker van de bergtrui. . Richard Carapaz wint de laatste zware bergetappe! Een huzarenstukje van Carapaz! Hij pakt zijn 3e ritzege en is ook zeker van de bergtrui.

clock 17:26 Laatste km. Daar is de vod! Carapaz is heel dicht bij zijn 3e ritzege in deze Vuelta. . 17 uur 26. last km Laatste km. Daar is de vod! Carapaz is heel dicht bij zijn 3e ritzege in deze Vuelta.

clock 17:26 17 uur 26. Richard Carapaz gooit alles in de strijd voor zijn 3e ritzege. Thymen Arensman doet er nog alles aan om het wiel te vinden van Carapaz, maar dat wordt moeilijk. . Richard Carapaz gooit alles in de strijd voor zijn 3e ritzege. Thymen Arensman doet er nog alles aan om het wiel te vinden van Carapaz, maar dat wordt moeilijk.

clock 17:25 17 uur 25. Nog 2 kilometer! Carapaz moet nog 2 kilometer afleggen tot de streep. Arensman komt op 14 seconden van de bergkoning. De groep met Evenepoel achtervolgt op 20 seconden. . Nog 2 kilometer! Carapaz moet nog 2 kilometer afleggen tot de streep. Arensman komt op 14 seconden van de bergkoning. De groep met Evenepoel achtervolgt op 20 seconden.

clock 17:24 17 uur 24. Ik denk dat we nu wel kunnen zeggen dat de Vuelta binnen is voor Remco Evenepoel. José De Cauwer. Ik denk dat we nu wel kunnen zeggen dat de Vuelta binnen is voor Remco Evenepoel. José De Cauwer

clock 17:23 17 uur 23. Aanval Arensman. Thymen Arensman rijdt weg uit de groep der favorieten. Niemand gaat er meteen achteraan. Evenepoel houdt zich ook rustig. . Aanval Arensman Thymen Arensman rijdt weg uit de groep der favorieten. Niemand gaat er meteen achteraan. Evenepoel houdt zich ook rustig.

clock 17:22 17 uur 22. Richard Carapaz wil graag voor de hattrick gaan. Hij perst er nog alles uit in de laatste vlakke kilometers. De groep der favorieten achtervolgt op 25 seconden. . Richard Carapaz wil graag voor de hattrick gaan. Hij perst er nog alles uit in de laatste vlakke kilometers. De groep der favorieten achtervolgt op 25 seconden.

clock 17:21 17 uur 21. Carapaz alleen. Richard Carapaz zet Sergio Higuita op 20 seconden in de afdaling van de slotklim. De bergkoning heeft een voorsprong van 24 seconden op de groep der favorieten. Nog 5 kilometer voor de olympische kampioen! . Carapaz alleen Richard Carapaz zet Sergio Higuita op 20 seconden in de afdaling van de slotklim. De bergkoning heeft een voorsprong van 24 seconden op de groep der favorieten. Nog 5 kilometer voor de olympische kampioen!

clock 17:19 17 uur 19. Ook de kopgroep komt boven op de Puerto de Cotos. Mas heeft Evenepoel niet meer onder druk gezet op de slotklim. Het ziet er nu heel goed uit voor onze jonge landgenoot. Nog 6 kilometer tot de streep! . Ook de kopgroep komt boven op de Puerto de Cotos. Mas heeft Evenepoel niet meer onder druk gezet op de slotklim. Het ziet er nu heel goed uit voor onze jonge landgenoot. Nog 6 kilometer tot de streep!

clock 17:18 17 uur 18. Carapaz eerste boven. Carapaz is al zeker van de bergtrui, maar hij zet deze nog eens extra in de verf op de slotklim. Hij rijdt weg van Higuita en pakt 10 punten op de top van de Puerto de Cotos. . Carapaz eerste boven Carapaz is al zeker van de bergtrui, maar hij zet deze nog eens extra in de verf op de slotklim. Hij rijdt weg van Higuita en pakt 10 punten op de top van de Puerto de Cotos.

clock 17:17 17 uur 17. Higuita versnelt op 500 meter van de top van de Puerto de Cotos. . Higuita versnelt op 500 meter van de top van de Puerto de Cotos.

clock 17:16 17 uur 16. Carapaz en Higuita voelen de hete adem van de groep der favorieten in hun nek. Nog amper 12 seconden! . Carapaz en Higuita voelen de hete adem van de groep der favorieten in hun nek. Nog amper 12 seconden!

clock 17:15 17 uur 15. Alles zit weer samen in de groep der favorieten. De versnelling van Lopez heeft niet veel teweeggebracht. . Alles zit weer samen in de groep der favorieten. De versnelling van Lopez heeft niet veel teweeggebracht.

clock 17:15 17 uur 15. Nieuwe aanval Miguel Angel Lopez. Miguel Angel Lopez probeert het voor de 2e keer. Ayuso zit meteen op zijn wiel. Mas kiest ook voor de versnelling, maar Evenepoel geeft hem geen ruimte. . Nieuwe aanval Miguel Angel Lopez Miguel Angel Lopez probeert het voor de 2e keer. Ayuso zit meteen op zijn wiel. Mas kiest ook voor de versnelling, maar Evenepoel geeft hem geen ruimte.

clock 17:14 20 seconden. Louis Meintjes wordt ingerekend door toedoen van Joao Almeida. De groep der favorieten heeft nog een achterstand van 20 seconden. Na de top van de Puerto de Cotos volgt nog een vlakke finale van 6,7 kilometer. . 17 uur 14. time difference 20 seconden Louis Meintjes wordt ingerekend door toedoen van Joao Almeida. De groep der favorieten heeft nog een achterstand van 20 seconden. Na de top van de Puerto de Cotos volgt nog een vlakke finale van 6,7 kilometer.

clock 17:13 17 uur 13. De groep der favorieten stormt af op de kopgroep. Enkel Meintjes rijdt nog tussen het duo Higuita-Carapaz en de groep van de rode trui. . De groep der favorieten stormt af op de kopgroep. Enkel Meintjes rijdt nog tussen het duo Higuita-Carapaz en de groep van de rode trui.

clock 17:12 17 uur 12. Samenstelling groep der favorieten:. Remco Evenepoel Enric Mas Juan Aysuo, Joao Almeida Thymen Arensman Jai Hindley Ben O'Connor Miguel Angel Lopez . Samenstelling groep der favorieten: Remco Evenepoel Enric Mas Juan Aysuo, Joao Almeida Thymen Arensman Jai Hindley Ben O'Connor Miguel Angel Lopez

clock 17:11 17 uur 11. Miguel Angel Lopez blijft het tempo bepalen aan kop van de groep der favorieten. Evenepoel kan makkelijk volgen. . Miguel Angel Lopez blijft het tempo bepalen aan kop van de groep der favorieten. Evenepoel kan makkelijk volgen.

clock 17:10 17 uur 10. Ook Arensman, O'Connor, Hindley en Almeida kunnen volgen. . Ook Arensman, O'Connor, Hindley en Almeida kunnen volgen.

clock 17:10 17 uur 10. "Superman" in de aanval. "Superman" in de aanval

clock 17:09 17 uur 09. Aanval Lopez! Miguel Angel Lopez springt weg uit de groep der favorieten. Juan Ayuso volgt en ook Enric Mas glipt mee weg. Remco Evenepoel blijft rustig en volgt het wiel van Mas. . Aanval Lopez! Miguel Angel Lopez springt weg uit de groep der favorieten. Juan Ayuso volgt en ook Enric Mas glipt mee weg. Remco Evenepoel blijft rustig en volgt het wiel van Mas.

clock 17:09 17 uur 09. Alejandro Valverde neemt de koppositie over van Verona. De wereldkampioen werkt in functie van Evenepoel. . Alejandro Valverde neemt de koppositie over van Verona. De wereldkampioen werkt in functie van Evenepoel.

clock 17:07 17 uur 07. Het ziet er steeds beter uit voor Remco Evenepoel. Met nog 4 kilometer te gaan, is het nog steeds wachten op een aanval. Evenepoel blijft wel alert in het wiel zitten van zijn belager. . Het ziet er steeds beter uit voor Remco Evenepoel. Met nog 4 kilometer te gaan, is het nog steeds wachten op een aanval. Evenepoel blijft wel alert in het wiel zitten van zijn belager.

clock 17:06 17 uur 06. Is Movistar de strijdbijl aan het begraven? José De Cauwer. Is Movistar de strijdbijl aan het begraven? José De Cauwer

clock 17:05 17 uur 05. Movistar neemt over in groep der favorieten. Movistar neemt de regie nu voor zijn rekening in de groep der favorieten. Verona bepaalt het tempo. . Movistar neemt over in groep der favorieten Movistar neemt de regie nu voor zijn rekening in de groep der favorieten. Verona bepaalt het tempo.

clock 17:04 17 uur 04. Louis Meintjes voelt de hete adem van Mäder en Gesink in de nek. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert moest daarnet Higuita en Carapaz laten rijden. . Louis Meintjes voelt de hete adem van Mäder en Gesink in de nek. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert moest daarnet Higuita en Carapaz laten rijden.

clock 17:03 17 uur 03. UAE voert tempo aan in groep der favorieten. Jan Polanc blijft het tempo aanvoeren in de groep der favorieten. Voorlopig probeert niemand van de klassementsmannen iets te forceren. Nog 6 kilometer tot de top! . UAE voert tempo aan in groep der favorieten Jan Polanc blijft het tempo aanvoeren in de groep der favorieten. Voorlopig probeert niemand van de klassementsmannen iets te forceren. Nog 6 kilometer tot de top!

clock 17:01 17 uur 01. Gino Mäder vindt het wiel van Robert Gesink. . Gino Mäder vindt het wiel van Robert Gesink.

clock 17:01 17 uur 01. Aanval Gesink, andere achtervolgers ingerekend door groep der favorieten. Gesink gaat nog eens op de trappers staan en gaat op zoek naar het duo voorin. De resterende achtervolgers worden ingerekend door de groep der favorieten. . Aanval Gesink, andere achtervolgers ingerekend door groep der favorieten Gesink gaat nog eens op de trappers staan en gaat op zoek naar het duo voorin. De resterende achtervolgers worden ingerekend door de groep der favorieten.

clock 17:00 17 uur . Evenepoel houdt Mas in de gaten. UAE bepaalt het tempo in de groep der favorieten. Evenepoel zit in het wiel van Mas. . Evenepoel houdt Mas in de gaten UAE bepaalt het tempo in de groep der favorieten. Evenepoel zit in het wiel van Mas.

clock 16:59 16 uur 59. Sergio Higuita wil Carapaz niet laten rijden en perst er een versnelling uit. Hij maakt de aansluiting met Carapaz. . Sergio Higuita wil Carapaz niet laten rijden en perst er een versnelling uit. Hij maakt de aansluiting met Carapaz.

clock 16:59 16 uur 59. Carapaz wil er alleen vandoor. Carapaz wil er alleen vandoor

clock 16:58 16 uur 58. Aanval Carapaz. Richard Carapaz rijdt weg van Higuita en Meintjes op de laatste klim van de dag. . Aanval Carapaz Richard Carapaz rijdt weg van Higuita en Meintjes op de laatste klim van de dag.

clock 16:58 16 uur 58. De renners beginnen nu officieel aan de slotklim. Evenepoel krijgt nog voor de voet steun van Vervaeke en Van Wilder. De groep der favorieten heeft ook tijd goedgemaakt op de kopgroep, nog 1'22". . De renners beginnen nu officieel aan de slotklim. Evenepoel krijgt nog voor de voet steun van Vervaeke en Van Wilder. De groep der favorieten heeft ook tijd goedgemaakt op de kopgroep, nog 1'22".

clock 16:57 16 uur 57. Koerssituatie voor de slotklim. Kopgroep: Sergio Higuita Louis Meintjes Richard Carapaz 1e achtervolgende groep +44": Robert Gesink Gino Mäder Alejandro Valverde Clement Champoussin Vincenzo Nibali Jesus Herrada Hugh Carthy Sebastien Reichenbach Groep der favorieten +1'25": Chris Harper Ben O'Connor Miguel Angel Lopez, David de la Cruz Jai Hindley Tao Geoghegan Hart, Carlos Rodriguez Remco Evenepoel Enric Mas, Gregor Mühlberger Thymen Arensman Joao Almeida, Jan Polan, Juan Ayuso Simon Guglielmi . Koerssituatie voor de slotklim Kopgroep: Sergio Higuita Louis Meintjes Richard Carapaz 1e achtervolgende groep +44": Robert Gesink Gino Mäder Alejandro Valverde Clement Champoussin Vincenzo Nibali Jesus Herrada Hugh Carthy Sebastien Reichenbach Groep der favorieten +1'25": Chris Harper Ben O'Connor Miguel Angel Lopez, David de la Cruz Jai Hindley Tao Geoghegan Hart, Carlos Rodriguez Remco Evenepoel Enric Mas, Gregor Mühlberger Thymen Arensman Joao Almeida, Jan Polan, Juan Ayuso Simon Guglielmi

clock 16:53 Ook op de slotklim zijn nog genoeg steile stukken. 16 uur 53. Ook op de slotklim zijn nog genoeg steile stukken

clock 16:52 16 uur 52. Mas heeft met Valverde nog een pion in de eerste achtervolgende groep. In de groep der favorieten krijgt de Spanjaard steun van Gregor Mühlberger. . Mas heeft met Valverde nog een pion in de eerste achtervolgende groep. In de groep der favorieten krijgt de Spanjaard steun van Gregor Mühlberger.

clock 16:51 16 uur 51. Carapaz, Meintjes en Higuita hebben nog een voorsprong van 2'08" op de groep der favorieten. . Carapaz, Meintjes en Higuita hebben nog een voorsprong van 2'08" op de groep der favorieten.

clock 16:50 16 uur 50. De groep der favorieten is weer wat groter geworden. Tao Geoghegan Hart en Jai Hindely hebben ook de oversteek gemaakt naar de groep met de rode trui. . De groep der favorieten is weer wat groter geworden. Tao Geoghegan Hart en Jai Hindely hebben ook de oversteek gemaakt naar de groep met de rode trui.

clock 16:48 16 uur 48. Carlos Rodriguez (Ineos), de nummer 5 in het algemeen klassement, heeft de aansluiting gemaakt met de groep der favorieten. . Carlos Rodriguez (Ineos), de nummer 5 in het algemeen klassement, heeft de aansluiting gemaakt met de groep der favorieten.

clock 16:47 Puerto de Cotos (1e categorie). Daar is de klim van de waarheid. De Puerto de Cotos is 10,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. Kan Mas hier nog iets forceren? Als Remco deze klim goed doorstaat, is hij zeker van de eindzege. De spanning stijgt! . 16 uur 47. mountain Puerto de Cotos (1e categorie) Daar is de klim van de waarheid. De Puerto de Cotos is 10,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. Kan Mas hier nog iets forceren? Als Remco deze klim goed doorstaat, is hij zeker van de eindzege. De spanning stijgt!

clock 16:45 16 uur 45. In de groep der favorieten gaat het tempo er wat uit. Ze moeten nog 2 minuten goedmaken op de kopgroep. . In de groep der favorieten gaat het tempo er wat uit. Ze moeten nog 2 minuten goedmaken op de kopgroep.

clock 16:44 16 uur 44. Koerssituatie:. Kopgroep: Sergio Higuita Richard Carapaz Louis Meintjes 1e achtervolgende groep +28": Robert Gesink Celement Champoussin Vincenzo Nibali Gino Mäder Jesus Herrada Hugh Carthy Sebastien Reichenbach Alejandro Valverde Groep der favorieten +2': Ben O'Connor Miguel Angel Lopez, David De La Cruz Enric Mas, Gregor Mühlberger Remco Evenepoel Thymen Arensman Juan Ayuso, Joao Almeida, Jan Polanc Simon Guglielmi . Koerssituatie: Kopgroep: Sergio Higuita Richard Carapaz Louis Meintjes 1e achtervolgende groep +28": Robert Gesink Celement Champoussin Vincenzo Nibali Gino Mäder Jesus Herrada Hugh Carthy Sebastien Reichenbach Alejandro Valverde Groep der favorieten +2': Ben O'Connor Miguel Angel Lopez, David De La Cruz Enric Mas, Gregor Mühlberger Remco Evenepoel Thymen Arensman Juan Ayuso, Joao Almeida, Jan Polanc Simon Guglielmi

clock 16:38 16 uur 38.

clock 16:37 16 uur 37. De renners bevinden zich nu in de afdaling van de Puerto de La Morcuera. Daarna beginnen ze aan de laatste klim van de dag, de Puerto de Cotos. . De renners bevinden zich nu in de afdaling van de Puerto de La Morcuera. Daarna beginnen ze aan de laatste klim van de dag, de Puerto de Cotos.

clock 16:35 16 uur 35. Higuita, Carapaz en Meintjes rijden nog steeds voor Gesink, Champoussin, Nibali, Mäder, Herrada, Carthy, Reichenbach, Valverde en Mühlberger uit. De 3 koplopers hebben een voorsprong van 26 seconden. De groep der favorieten achtervolgt op 2 minuten. . Higuita, Carapaz en Meintjes rijden nog steeds voor Gesink, Champoussin, Nibali, Mäder, Herrada, Carthy, Reichenbach, Valverde en Mühlberger uit. De 3 koplopers hebben een voorsprong van 26 seconden. De groep der favorieten achtervolgt op 2 minuten.

clock 16:32 16 uur 32. Het ziet er goed uit voor Evenepoel. José De Cauwer. Het ziet er goed uit voor Evenepoel. José De Cauwer

clock 16:32 16 uur 32. De groep der favorieten tikt de top aan van de Puerto de la Morcuera. . De groep der favorieten tikt de top aan van de Puerto de la Morcuera.

clock 16:31 16 uur 31. Mühlberger laat zich uitzakken en wacht op zijn kopman Mas. . Mühlberger laat zich uitzakken en wacht op zijn kopman Mas.

clock 16:30 16 uur 30. Carapaz verzekert zich van bergtrui. Richard Carapaz pakt de 10 punten op de Puerto de la Morcuera en verzekert zich zo van de bergtrui. Morgen neemt hij die definitief mee naar huis. . Carapaz verzekert zich van bergtrui Richard Carapaz pakt de 10 punten op de Puerto de la Morcuera en verzekert zich zo van de bergtrui. Morgen neemt hij die definitief mee naar huis.

clock 16:30 16 uur 30. Versnelling Carapaz. Carapaz versnelt op enkele meters van de top van Puerto de la Morcuera. . Versnelling Carapaz Carapaz versnelt op enkele meters van de top van Puerto de la Morcuera.

clock 16:28 16 uur 28. Juan Ayuso lanceert een aanval op minder dan een kilometer van de top, maar Remco Evenepoel rijdt het gat dicht met de renner van UAE. . Juan Ayuso lanceert een aanval op minder dan een kilometer van de top, maar Remco Evenepoel rijdt het gat dicht met de renner van UAE.

clock 16:27 16 uur 27. Samenstelling groep der favorieten:. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) Enric Mas (Movistar) Thymen Arensman (DSM) Joao Almeida, Marc Soler, Juan Ayuso (UAE) Ben O'Connor (AG2R Citroën) Miguel Angel Lopez (Astana) . Samenstelling groep der favorieten: Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) Enric Mas (Movistar) Thymen Arensman (DSM) Joao Almeida, Marc Soler, Juan Ayuso (UAE) Ben O'Connor (AG2R Citroën) Miguel Angel Lopez (Astana)

clock 16:26 16 uur 26. Aanval Arensman. Arensman probeerde de klassementsmannen te verrassen, maar hij kan niet wegrijden op de Puerto de la Morcuera. . Aanval Arensman Arensman probeerde de klassementsmannen te verrassen, maar hij kan niet wegrijden op de Puerto de la Morcuera.

clock 16:25 16 uur 25. De groep der favorieten rollen de vroege vluchters één voor één op. Enkel Higuita, Carapaz, Meintjes en Gesink blijven nog op afstand. . De groep der favorieten rollen de vroege vluchters één voor één op. Enkel Higuita, Carapaz, Meintjes en Gesink blijven nog op afstand.

clock 16:25 16 uur 25. Mas krijgt het op de heupen van Evenepoel. Mas krijgt het op de heupen van Evenepoel

clock 16:24 16 uur 24. Miguel Angel Lopez en Joao Almeida proberen samen terug te keren naar de groep der favorieten. Juan Ayuso krijgt in die groep steun van Marc Soler die zich heeft laten uitzakken. De . Miguel Angel Lopez en Joao Almeida proberen samen terug te keren naar de groep der favorieten. Juan Ayuso krijgt in die groep steun van Marc Soler die zich heeft laten uitzakken. De

clock 16:23 16 uur 23. Groep der favorieten:. Remco Evenepoel Enric Mas Thyman Arensman Ben O'Connor Juan Ayuso . Groep der favorieten: Remco Evenepoel Enric Mas Thyman Arensman Ben O'Connor Juan Ayuso

clock 16:23 16 uur 23. De eerste aanval op rood. De eerste aanval op rood

clock 16:22 16 uur 22. Aanval Mas! Mas gaat aan op de Puerto de la Morcuera. Evenepoel springt meteen in zijn wiel. Ook Arensman en Ayuso kunnen nog volgen. De voorspellingen van Evenepoel komen uit. . Aanval Mas! Mas gaat aan op de Puerto de la Morcuera. Evenepoel springt meteen in zijn wiel. Ook Arensman en Ayuso kunnen nog volgen. De voorspellingen van Evenepoel komen uit.

clock 16:21 16 uur 21. Ploeggenoten Evenepoel in moeilijkheden. Ilan Van Wilder moet lossen uit de groep der favorieten. Ook Louis Vervaeke krijgt het moeilijk door de versnelling van Carlos Verona. . Ploeggenoten Evenepoel in moeilijkheden Ilan Van Wilder moet lossen uit de groep der favorieten. Ook Louis Vervaeke krijgt het moeilijk door de versnelling van Carlos Verona.

clock 16:19 16 uur 19. Gesink gaat op zoek naar kopgroep op de Puerto de La Morcuera. Robert Gesink probeert alleen naar Higuita, Meintjes en Carapaz toe te rijden. Het gaat te traag voor hem in de achtervolgende groep. . Gesink gaat op zoek naar kopgroep op de Puerto de La Morcuera Robert Gesink probeert alleen naar Higuita, Meintjes en Carapaz toe te rijden. Het gaat te traag voor hem in de achtervolgende groep.

clock 16:18 16 uur 18. Mas rekent nog op Verona in peloton. Mas heeft enkel nog Carlos Verona voor hem uit rijden in het peloton. Zijn ploeggenoot van Movistar bepaalt het tempo aan kop van het peloton. Het tempo schiet de hoogte in en dat gaat ten koste van enkele renners in het peloton, de deur staat open! . Mas rekent nog op Verona in peloton Mas heeft enkel nog Carlos Verona voor hem uit rijden in het peloton. Zijn ploeggenoot van Movistar bepaalt het tempo aan kop van het peloton. Het tempo schiet de hoogte in en dat gaat ten koste van enkele renners in het peloton, de deur staat open!

clock 16:17 16 uur 17. Meintjes, Carapaz en Higuita rijden steeds verder weg van hun achtervolgers. Ze hebben een voorgift van 21 seconden. . Meintjes, Carapaz en Higuita rijden steeds verder weg van hun achtervolgers. Ze hebben een voorgift van 21 seconden.

clock 16:16 16 uur 16. Evenepoel heeft nog 2 ploeggenoten in peloton. Evenepoel kan in het peloton nog rekenen op de steun van Vervaeke en Van Wilder. . Evenepoel heeft nog 2 ploeggenoten in peloton Evenepoel kan in het peloton nog rekenen op de steun van Vervaeke en Van Wilder.

clock 16:15 16 uur 15. Carapaz heeft de aansluiting gemaakt met het duo Meintjes-Higuita. Carapaz is zo goed als zeker van de bergtrui. Stannard is gelost uit de kopgroep. . Carapaz heeft de aansluiting gemaakt met het duo Meintjes-Higuita. Carapaz is zo goed als zeker van de bergtrui. Stannard is gelost uit de kopgroep.

clock 16:14 16 uur 14. Mas wordt nog omringd door 3 renners in het peloton. In de kopgroep kan hij nog eens rekenen op Valverde en Mühlberger. . Mas wordt nog omringd door 3 renners in het peloton. In de kopgroep kan hij nog eens rekenen op Valverde en Mühlberger.

clock 16:13 16 uur 13. Aanval van Meintjes in kopgroep. Louis Meintjes lanceert een aanval in de kopgroep, Sergio Higuita glipt mee weg. . Aanval van Meintjes in kopgroep Louis Meintjes lanceert een aanval in de kopgroep, Sergio Higuita glipt mee weg.

clock 16:12 16 uur 12. Evenepoel nestelt zich in het wiel van Mas. . Evenepoel nestelt zich in het wiel van Mas.

clock 16:11 16 uur 11. De kopgroep spat uiteen. Gesink heeft het gat met Guglielmi dichtgereden. Valverde zit in het wiel van de Nederlander. . De kopgroep spat uiteen. Gesink heeft het gat met Guglielmi dichtgereden. Valverde zit in het wiel van de Nederlander.

clock 16:11 16 uur 11. Movistar neemt de koppositie over in het peloton. Remco Evenepoel is alert. . Movistar neemt de koppositie over in het peloton. Remco Evenepoel is alert.

clock 16:10 16 uur 10. Het is Simon Guglielmi die kiest voor de aanval op de Puerto de la Morcuera. De renner van Arkéa Samsic rijdt weg uit de kopgroep, Gesink probeert de oversteek te maken. . Het is Simon Guglielmi die kiest voor de aanval op de Puerto de la Morcuera. De renner van Arkéa Samsic rijdt weg uit de kopgroep, Gesink probeert de oversteek te maken.

clock 16:09 16 uur 09. Versnelling Gesink in kopgroep. Dennis moet lossen in de kopgroep, maar de andere renner van Jumbo-Visma verschijnt dan weer op de voorposten. Robert Gesink sleurt aan kop. Heeft de Nederlander zijn zinnen gezet op de ritzege? . Versnelling Gesink in kopgroep Dennis moet lossen in de kopgroep, maar de andere renner van Jumbo-Visma verschijnt dan weer op de voorposten. Robert Gesink sleurt aan kop. Heeft de Nederlander zijn zinnen gezet op de ritzege?

clock 16:08 16 uur 08. Louis Meintjes voert het tempo aan in de kopgroep. . Louis Meintjes voert het tempo aan in de kopgroep.

clock 16:07 Puerto de la Morcuera (1e categorie). De renners duiken de finale in van de 20e etappe. De Puerto de la Morcuera is de volgende lastige klim van 1e categorie. Deze klim is 9,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. . 16 uur 07. mountain Puerto de la Morcuera (1e categorie) De renners duiken de finale in van de 20e etappe. De Puerto de la Morcuera is de volgende lastige klim van 1e categorie. Deze klim is 9,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%.

clock 16:04 16 uur 04. Over 2 kilometer begint de kopgroep al aan de Puerto de la Morcuera (1e categorie). Krijgen we hier spektakel? . Over 2 kilometer begint de kopgroep al aan de Puerto de la Morcuera (1e categorie). Krijgen we hier spektakel?

clock 16:01 16 uur 01. Er resten nog 2 zware beklimmingen in deze etappe, de Puerto de la Morcuera en de Puerto de Cotos. . Er resten nog 2 zware beklimmingen in deze etappe, de Puerto de la Morcuera en de Puerto de Cotos.

clock 15:59 15 uur 59. De kopgroep zet nu de afdaling in naar de voet van de Puerto de la Morcuera. Carapaz wacht niet op de andere vluchters en gooit zich in de afdaling. . De kopgroep zet nu de afdaling in naar de voet van de Puerto de la Morcuera. Carapaz wacht niet op de andere vluchters en gooit zich in de afdaling.

clock 15:59 15 uur 59. Carapaz eerst boven. Richard Carapaz komt als eerst boven op de Puerto de Canencia en pakt zo 3 bergpunten. . Carapaz eerst boven Richard Carapaz komt als eerst boven op de Puerto de Canencia en pakt zo 3 bergpunten.

clock 15:58 15 uur 58. Bora-Hansgrohe verhoogt het tempo in het peloton. Ze maken zo wat tijd goed op de kopgroep. Het peloton heeft nog een achterstand van 3'43". . Bora-Hansgrohe verhoogt het tempo in het peloton. Ze maken zo wat tijd goed op de kopgroep. Het peloton heeft nog een achterstand van 3'43".

clock 15:54 15 uur 54. Bora-Hansgrohe voert nog steeds het tempo aan in het peloton. Joao Almeida en Juan Ayuso van UAE schuiven op en zitten in het wiel van de renners van Bora-Hansgrohe. Daarna zien we de treintjes van Evenepoel en van Mas. . Bora-Hansgrohe voert nog steeds het tempo aan in het peloton. Joao Almeida en Juan Ayuso van UAE schuiven op en zitten in het wiel van de renners van Bora-Hansgrohe. Daarna zien we de treintjes van Evenepoel en van Mas.

clock 15:53 15 uur 53. Overzicht kopgroep:. Marc Soler (UAE) Gino Mäder (Bahrain Victorious) Rohan Dennis, Robert Gesink (Jumbo-Visma) Clement Champoussin (AG2R-Citroën) David De La Cruz, Vincenzo Nibali (Astana) Xandro Meurisse, Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) Daniel Navarro (Burgos-BH) Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) Hugh Carthy (EF-Easypost) Jesus Herrada, Ruben Fernandez (Cofidis) Sebastien Reichenbach, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) Richard Carapaz (Ineos) Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) Alejandro Valverde, Gregor Mühlberger (Movistar) Jan Polanc (UAE) Mikel Bizkarra, Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) Urko Berrade, Raul Pierna Garcia (Equipo Kern Pharma) . Overzicht kopgroep: Marc Soler (UAE) Gino Mäder (Bahrain Victorious) Rohan Dennis, Robert Gesink (Jumbo-Visma) Clement Champoussin (AG2R-Citroën) David De La Cruz, Vincenzo Nibali (Astana) Xandro Meurisse, Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) Daniel Navarro (Burgos-BH) Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) Hugh Carthy (EF-Easypost) Jesus Herrada, Ruben Fernandez (Cofidis) Sebastien Reichenbach, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) Richard Carapaz (Ineos) Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) Alejandro Valverde, Gregor Mühlberger (Movistar) Jan Polanc (UAE) Mikel Bizkarra, Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) Urko Berrade, Raul Pierna Garcia (Equipo Kern Pharma)

clock 15:52 15 uur 52. Ook de overige achtervolgers maken de aansluiting met de 8 koplopers. Nu krijgen we een ruime kopgroep van 26 renners. . Ook de overige achtervolgers maken de aansluiting met de 8 koplopers. Nu krijgen we een ruime kopgroep van 26 renners.

clock 15:50 15 uur 50. Carapaz rijdt in één keer het gat dicht met de 5 koplopers. Zo kan hij zijn grootste belager Stannard in de gaten houden. . Carapaz rijdt in één keer het gat dicht met de 5 koplopers. Zo kan hij zijn grootste belager Stannard in de gaten houden.

clock 15:49 15 uur 49. Aanval Carapaz in achtervolgende groep. In de achtervolgende groep staat de deur achteraan open. Richard Carapaz kiest zijn moment en plaatst een aanval op de Puerto de Canancia. Niet onlogisch, want Stannard heeft al wat bergpunten gesprokkeld in deze etappe. Carapaz wil zijn trui graag verdedigen en probeert nu de oversteek te maken. Valverde en Higuita springen mee weg. . Aanval Carapaz in achtervolgende groep In de achtervolgende groep staat de deur achteraan open. Richard Carapaz kiest zijn moment en plaatst een aanval op de Puerto de Canancia. Niet onlogisch, want Stannard heeft al wat bergpunten gesprokkeld in deze etappe. Carapaz wil zijn trui graag verdedigen en probeert nu de oversteek te maken. Valverde en Higuita springen mee weg.

clock 15:46 15 uur 46. Ook het peloton waagt zich nu aan de Puerto de Canencia. Ze zijn ook wat dichter bij de koplopers gekomen: 4'16". . Ook het peloton waagt zich nu aan de Puerto de Canencia. Ze zijn ook wat dichter bij de koplopers gekomen: 4'16".

clock 15:46 15 uur 46. Ze rijden niet meer door in de kopgroep. Renaat Schotte. Ze rijden niet meer door in de kopgroep. Renaat Schotte

clock 15:44 Mühlberger, Mäder, Soler, Stannard en Pinot rijden op kop van de koers met nog 60 kilometer voor de boeg. 15 uur 44. Mühlberger, Mäder, Soler, Stannard en Pinot rijden op kop van de koers met nog 60 kilometer voor de boeg.

clock 15:42 15 uur 42. De 5 koplopers beginnen met een voorsprong van 47 seconden op de ruime achtervolgende groep aan de Puerto de Canencia. . De 5 koplopers beginnen met een voorsprong van 47 seconden op de ruime achtervolgende groep aan de Puerto de Canencia.

clock 15:40 Puerto de Canencia (2e categorie). De kopgroep begint zo aan de 3e klim van de dag. De Puerto de Canencia is een klim van 2e categorie. Het is 7,5 kilometer klimmen geblazen met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,9%. Hierna volgt het lastige duo Morcuera-Cotos. . 15 uur 40. mountain Puerto de Canencia (2e categorie) De kopgroep begint zo aan de 3e klim van de dag. De Puerto de Canencia is een klim van 2e categorie. Het is 7,5 kilometer klimmen geblazen met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,9%. Hierna volgt het lastige duo Morcuera-Cotos.

clock 15:36 15 uur 36. De voet van de Puerto de Canencia nadert. Daarna volgt de gevreesde Puerto de la Morcuera. . De voet van de Puerto de Canencia nadert. Daarna volgt de gevreesde Puerto de la Morcuera.

clock 15:35 4'50" op peloton. Het peloton kan voorlopig niet veel tijd goedmaken op de kopgroep. Ze hebben nog een achterstand van 4'50". . 15 uur 35. time difference 4'50" op peloton Het peloton kan voorlopig niet veel tijd goedmaken op de kopgroep. Ze hebben nog een achterstand van 4'50".

clock 15:32 15 uur 32. 5 koplopers. Stannard en Soler krijgen in de kopgroep de steun van Pinot, Muhlberger en Mader. Nu hebben we 5 koplopers. Een ruime achtervolgende groep met onder anderen Carapaz, Meurisse en Gesink achtervolgt op 1'30". . 5 koplopers Stannard en Soler krijgen in de kopgroep de steun van Pinot, Muhlberger en Mader. Nu hebben we 5 koplopers. Een ruime achtervolgende groep met onder anderen Carapaz, Meurisse en Gesink achtervolgt op 1'30".

clock 15:29 Ook de Puerto de Navafria heeft Remco Evenepoel goed doorstaan. . 15 uur 29. Ook de Puerto de Navafria heeft Remco Evenepoel goed doorstaan.

clock 15:27 15 uur 27. Bora-Hansgrohe controleert nog steeds in het peloton. Remco en zijn ploeggenoten zitten nog steeds alert voorin. . Bora-Hansgrohe controleert nog steeds in het peloton. Remco en zijn ploeggenoten zitten nog steeds alert voorin.

clock 15:24 15 uur 24. Gregor Muhlberger (Movistar) doet momenteel niet veel. Hij spaart zich vooral voorin. José De Cauwer. Gregor Muhlberger (Movistar) doet momenteel niet veel. Hij spaart zich vooral voorin. José De Cauwer

clock 15:23 15 uur 23. Koerssituatie na de Puerto de Navafria. Kopgroep: Marc Soler (UAE) Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) 1e achtervolgers +49": Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) Gino Mader (Bahrain Victorious) Gregor Muhlberger (Movistar) 2e achtervolgende groep + 2 minuten: Rohan Dennis, Robert Gesink (Jumbo-Visma) Clement Champoussin (AG2R-Citroën) David De La Cruz, Vincenzo Nibali (Astana) Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) Daniel Navarro (Burgos-BH) Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) Hugh Carthy (EF-Easypost) Jesus Herrada, Ruben Fernandez (Cofidis) Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ) Richard Carapaz (Ineos) Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) Alejandro Valverde (Movistar) Jan Polanc (UAE) Mikel Bizkarra, Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) Urko Berrade, Raul Pierna Garcia (Equipo Kern Pharma) Peloton met Remco Evenepoel +4'47" . Koerssituatie na de Puerto de Navafria Kopgroep: Marc Soler (UAE) Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) 1e achtervolgers +49": Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) Gino Mader (Bahrain Victorious) Gregor Muhlberger (Movistar) 2e achtervolgende groep + 2 minuten: Rohan Dennis, Robert Gesink (Jumbo-Visma) Clement Champoussin (AG2R-Citroën) David De La Cruz, Vincenzo Nibali (Astana) Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) Daniel Navarro (Burgos-BH) Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) Hugh Carthy (EF-Easypost) Jesus Herrada, Ruben Fernandez (Cofidis) Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ) Richard Carapaz (Ineos) Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) Alejandro Valverde (Movistar) Jan Polanc (UAE) Mikel Bizkarra, Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) Urko Berrade, Raul Pierna Garcia (Equipo Kern Pharma) Peloton met Remco Evenepoel +4'47"

clock 15:18 15 uur 18. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) zet alleen de achtervolging in op Pinot, Muhlberger en Mader na de beklimming van de Puerto de Navafria. . Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) zet alleen de achtervolging in op Pinot, Muhlberger en Mader na de beklimming van de Puerto de Navafria.

clock 15:16 15 uur 16. Over 20 kilometer doemt de voet van de Puerto de Canencia op, een klim van 2e categorie. Kort daarna volgt nog een gevaarlijke klim van eerste categorie, de Puerto de la Morcuera. . Over 20 kilometer doemt de voet van de Puerto de Canencia op, een klim van 2e categorie. Kort daarna volgt nog een gevaarlijke klim van eerste categorie, de Puerto de la Morcuera.

clock 15:14 15 uur 14. Ook het peloton tikt de top van de Puerto de Navafria aan. Er liggen nog 3 beklimmingen te wachten op Evenepoel&co. . Ook het peloton tikt de top van de Puerto de Navafria aan. Er liggen nog 3 beklimmingen te wachten op Evenepoel&co.

clock 15:11 15 uur 11. Pinot, Mader en Muhlberger hebben nog een achterstand van 57 seconden op het duo Stannard-Soler. . Pinot, Mader en Muhlberger hebben nog een achterstand van 57 seconden op het duo Stannard-Soler.

clock 15:10 15 uur 10. Stannard pakt weer de bergpunten. Robbert Stannard pakt 5 bergpunten op de top van de Puerto de Navafria en heeft nog een achterstand van 14 punten op Richard Carapaz! Op de volgende klim kan de eerste 3 punten sprokkelen en op de 2 laatste beklimmingen van de dag kan de eerste telkens 10 punten verdienen. Carapaz is dus nog niet zeker van winst in het bergklassement. . Stannard pakt weer de bergpunten Robbert Stannard pakt 5 bergpunten op de top van de Puerto de Navafria en heeft nog een achterstand van 14 punten op Richard Carapaz! Op de volgende klim kan de eerste 3 punten sprokkelen en op de 2 laatste beklimmingen van de dag kan de eerste telkens 10 punten verdienen. Carapaz is dus nog niet zeker van winst in het bergklassement.

clock 15:06 15 uur 06. Nog 1 kilometer tot de top van de Puerto de Navafria. In het peloton probeert niemand van de klassementsmannen iets te forceren. De 3 volgende beklimmingen volgen elkaar straks in snel tempo op. . Nog 1 kilometer tot de top van de Puerto de Navafria. In het peloton probeert niemand van de klassementsmannen iets te forceren. De 3 volgende beklimmingen volgen elkaar straks in snel tempo op.

clock 15:04 15 uur 04. Stannard en Soler werken goed samen op kop van de koers. Muhlberger en Mader hebben de aansluiting gemaakt met Pinot, zij achtervolgen op 1'14". . Stannard en Soler werken goed samen op kop van de koers. Muhlberger en Mader hebben de aansluiting gemaakt met Pinot, zij achtervolgen op 1'14".

clock 15:03 15 uur 03. Evenepoel zit goed gepositioneerd in het peloton. Hij wordt omringd door 5 ploeggenoten. Achter de trein van Quick Step-Alpha Vinyl zien we zijn concurrent Mas met zijn ploegmaten van Movistar. . Evenepoel zit goed gepositioneerd in het peloton. Hij wordt omringd door 5 ploeggenoten. Achter de trein van Quick Step-Alpha Vinyl zien we zijn concurrent Mas met zijn ploegmaten van Movistar.

clock 15:00 15 uur . Gino Mader (Bahrain Victorious) en Gregor Muhlberger (Movistar) proberen hun wagonnetje aan te haken bij Thibaut Pinot. Zo krijgen we 3 achtervolgers. . Gino Mader (Bahrain Victorious) en Gregor Muhlberger (Movistar) proberen hun wagonnetje aan te haken bij Thibaut Pinot. Zo krijgen we 3 achtervolgers.

clock 14:58 14 uur 58. Thibaut Pinot staat er nog steeds alleen voor. Hij heeft een voorsprong van 10 seconden op zijn achtervolgers. Hij moet nog 1'20" goedmaken op Soler en Stannard. . Thibaut Pinot staat er nog steeds alleen voor. Hij heeft een voorsprong van 10 seconden op zijn achtervolgers. Hij moet nog 1'20" goedmaken op Soler en Stannard.

clock 14:55 14 uur 55. Aanval Pinot in achtervolgende groep. Thibaut Pinot profiteert van de aanval van Carapaz en springt weg uit de achtervolgende groep. Hij gaat alleen op zoek naar de 2 koplopers. Carapaz zit nog in de achtervolgende groep. . Aanval Pinot in achtervolgende groep Thibaut Pinot profiteert van de aanval van Carapaz en springt weg uit de achtervolgende groep. Hij gaat alleen op zoek naar de 2 koplopers. Carapaz zit nog in de achtervolgende groep.

clock 14:54 14 uur 54. Richard Carapaz jaagt het tempo de hoogte in, in de achtervolgende groep. Hij wil uiteraard graag de bergpunten nemen op de top van de Puerto de Navafria. . Richard Carapaz jaagt het tempo de hoogte in, in de achtervolgende groep. Hij wil uiteraard graag de bergpunten nemen op de top van de Puerto de Navafria.

clock 14:53 14 uur 53. Koerssituatie op de Puerto de Navafria:. Kopgroep: Marc Soler (UAE) Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) Achtervolgende groep + 2 minuten: Rohan Dennis, Robert Gesink (Jumbo-Visma) Clement Champoussin (AG2R-Citroën) David De La Cruz, Vincenzo Nibali (Astana) Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) Daniel Navarro (Burgos-BH) Gino Mader (Bahrain Victorious) Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) Hugh Carthy (EF-Easypost) Jesus Herrada, Ruben Fernandez (Cofidis) Thibaut Pinot, Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ) Richard Carapaz (Ineos) Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) Gregor Muhlberger, Alejandro Valverde (Movistar) Jan Polanc (UAE) Mikel Bizkarra, Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) Urko Berrade, Raul Pierna Garcia (Equipo Kern Pharma) Peloton met Remco Evenepoel +4'47" . Koerssituatie op de Puerto de Navafria: Kopgroep: Marc Soler (UAE) Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) Achtervolgende groep + 2 minuten: Rohan Dennis, Robert Gesink (Jumbo-Visma) Clement Champoussin (AG2R-Citroën) David De La Cruz, Vincenzo Nibali (Astana) Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) Daniel Navarro (Burgos-BH) Gino Mader (Bahrain Victorious) Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) Hugh Carthy (EF-Easypost) Jesus Herrada, Ruben Fernandez (Cofidis) Thibaut Pinot, Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ) Richard Carapaz (Ineos) Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) Gregor Muhlberger, Alejandro Valverde (Movistar) Jan Polanc (UAE) Mikel Bizkarra, Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) Urko Berrade, Raul Pierna Garcia (Equipo Kern Pharma) Peloton met Remco Evenepoel +4'47"

clock 14:50 14 uur 50. Ook het peloton begint aan de Puerto de Navafria. Bora-Hansgrohe voert het tempo aan. Quick Step-Alpha Vinyl zit in het wiel van de renners van Bora-Hansgrohe. . Ook het peloton begint aan de Puerto de Navafria. Bora-Hansgrohe voert het tempo aan. Quick Step-Alpha Vinyl zit in het wiel van de renners van Bora-Hansgrohe.

clock 14:47 14 uur 47. Robert Stannard staat momenteel 4e in het bergklassement. Hij heeft 29 punten minder dan leider Richard Carapaz. Als hij een goeie dag heeft kan Stannard de olympisch kampioen nog van de troon stoten, maar dat wordt wel een moeilijke klus. Op de vorige klim pakte hij al 10 punten, dus moest hij nog 19 punten goedmaken op de renner van Ineos. . Robert Stannard staat momenteel 4e in het bergklassement. Hij heeft 29 punten minder dan leider Richard Carapaz. Als hij een goeie dag heeft kan Stannard de olympisch kampioen nog van de troon stoten, maar dat wordt wel een moeilijke klus. Op de vorige klim pakte hij al 10 punten, dus moest hij nog 19 punten goedmaken op de renner van Ineos.

clock 14:45 Puerto de Navafria (2e categorie). Soler en Stannard beginnen met een voorsprong van 1'25" op de achtervolgende groep aan de Puerto de Navafria. Deze klim van 2e categorie is 9,8 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%. . 14 uur 45. mountain Puerto de Navafria (2e categorie) Soler en Stannard beginnen met een voorsprong van 1'25" op de achtervolgende groep aan de Puerto de Navafria. Deze klim van 2e categorie is 9,8 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%.

clock 14:44 14 uur 44. Nog 100 kilometer! De renners hebben al 81 kilometer achter de rug. Ze moeten nog 100 kilometer afwerken tot de streep. Stannard en Soler rijden nog steeds voor een ruime achtervolgende groep uit. . Nog 100 kilometer! De renners hebben al 81 kilometer achter de rug. Ze moeten nog 100 kilometer afwerken tot de streep. Stannard en Soler rijden nog steeds voor een ruime achtervolgende groep uit.

clock 14:42 14 uur 42. Ook Bora-Hansgrohe werkt aan kop van het peloton. Met Sergio Higuita hebben ze een pion in de achtervolgende groep. . Ook Bora-Hansgrohe werkt aan kop van het peloton. Met Sergio Higuita hebben ze een pion in de achtervolgende groep.

clock 14:38 14 uur 38. Over 5 kilometer beginnen Soler en Stannard aan de 2e klim van de dag, de Puerto de Navafria. . Over 5 kilometer beginnen Soler en Stannard aan de 2e klim van de dag, de Puerto de Navafria.

clock 14:34 Quick Step-Alpha Vinyl controleert in het peloton met Bora-Hansgrohe. 14 uur 34. Quick Step-Alpha Vinyl controleert in het peloton met Bora-Hansgrohe

clock 14:32 14 uur 32. Meurisse, Fernandez en Navarro ingerekend door achtervolgende groep. Xandro Meurisse, Ruben Fernandez en Daniel Navarro worden ingerekend door de achtervolgende groep. Marc Soler en Robert Stannard hebben nog een voorsprong van een minuut op hun 24 achtervolgers. . Meurisse, Fernandez en Navarro ingerekend door achtervolgende groep Xandro Meurisse, Ruben Fernandez en Daniel Navarro worden ingerekend door de achtervolgende groep. Marc Soler en Robert Stannard hebben nog een voorsprong van een minuut op hun 24 achtervolgers.

clock 14:31 14 uur 31. In het dal tussen de Puerto de Navacerrada en de Puerto de Navafria heerst er weer rust in het peloton. De koers kende een nerveuze openingsfase. Het peloton achtervolgt op 5'23". . In het dal tussen de Puerto de Navacerrada en de Puerto de Navafria heerst er weer rust in het peloton. De koers kende een nerveuze openingsfase. Het peloton achtervolgt op 5'23".

clock 14:28 14 uur 28. Marc Soler springt weg uit de kopgroep met Robert Stannard. . Marc Soler springt weg uit de kopgroep met Robert Stannard.

clock 14:25 14 uur 25. In de kopgroep werken de renners goed samen. Ook Xandro Meurisse voelt zich goed vandaag en heeft steun van zijn ploeggenoot Robert Stannard. De achtervolgende groep heeft moeite om seconden goed te maken op de 6 leiders. . In de kopgroep werken de renners goed samen. Ook Xandro Meurisse voelt zich goed vandaag en heeft steun van zijn ploeggenoot Robert Stannard. De achtervolgende groep heeft moeite om seconden goed te maken op de 6 leiders.

clock 14:20 14 uur 20. Nog 20 kilometer tot de voet van de Puerto de Navafria! De renners hebben al een venijnige klim achter de rug. . Nog 20 kilometer tot de voet van de Puerto de Navafria! De renners hebben al een venijnige klim achter de rug.

clock 14:18 De leider wordt omringd door zijn ploeggenoten van Quick Step-Alpha Vinyl in het peloton. 14 uur 18. De leider wordt omringd door zijn ploeggenoten van Quick Step-Alpha Vinyl in het peloton.