Deze 5 cols moet Remco Evenepoel nog overleven om de Vuelta te winnen

De eerste klim van de dag is er meteen eentje van eerste categorie: de Puerto de Navacerrada. Steil omhoog naar 1.859 meter met 10 kilometer aan 6,8%.

Als de tegenstand nog een aanval wil plaatsen, begint ze er best vroeg aan. Datgene wat volgt is toch net iets minder dan de Navacerrada. Al schuilt het gevaar zaterdag wel in de opeenvolging van pittige cols.

Klim 2 is de Puerto de Navafría: 9,8 kilometer aan 5,5% gemiddeld. Gevolgd door de Puerto de Canencia, een klim van 7,5 kilometer à 4,9%. Allemaal op maat van Remco Evenepoel.

Maar het zwaarste pakket komt helemaal aan het einde. De Puerto de la Morcuera is 9,4 kilometer lang en stijgt met 6,9%. Tot slot is er de Puerto de Cotos: 10,3 kilometer aan 6,9%.

De spanning stijgt.