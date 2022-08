LIVE Vuelta: Peloton jaagt op 5 vroege vluchters en strijdt dadelijk voor eerste bergtrui

clock 15:50 15 uur 50. De 5 zijn bijna weer samen. Krijgen we nog een samensmelting? . De 5 zijn bijna weer samen. Krijgen we nog een samensmelting?

clock 15:50 15 uur 50. Julius van den Berg kleeft in het wiel van Guernalec. De 3 medevluchters volgen op 50 meter. . Julius van den Berg kleeft in het wiel van Guernalec. De 3 medevluchters volgen op 50 meter.

clock 15:48 15 uur 48. Aanval in de kopgroep. Daar is de verwachte aanval in de kopgroep. Een eerste poging van Guernalec wordt in de kiem gesmoord door Van den Berg. De bergtrui zorgt voor een finale avant la lettre . Aanval in de kopgroep Daar is de verwachte aanval in de kopgroep. Een eerste poging van Guernalec wordt in de kiem gesmoord door Van den Berg. De bergtrui zorgt voor een finale avant la lettre

clock 15:47 20 seconden. Het tijdsverschil duikt weer onder de 20 seconden. Binnen 5 kilometer wacht de sprint voor de bergtrui. . 15 uur 47. time difference 20 seconden Het tijdsverschil duikt weer onder de 20 seconden. Binnen 5 kilometer wacht de sprint voor de bergtrui.

clock 15:45 15 uur 45. De mannen vooraan beginnen naar elkaar te kijken. . José De Cauwer. De mannen vooraan beginnen naar elkaar te kijken. José De Cauwer

clock 15:41 15 uur 41. Tim Merlier won vorig jaar in de Tour én de Giro al een sprintersetappe. Kan de Belgische kampioen zich vandaag al scharen bij het groepje renners dat een etappe won in de 3 grote rondes? . Tim Merlier won vorig jaar in de Tour én de Giro al een sprintersetappe. Kan de Belgische kampioen zich vandaag al scharen bij het groepje renners dat een etappe won in de 3 grote rondes?

clock 15:33 15 uur 33. Het bescheiden klimmetje waar 1 kostbaar bergpuntje ligt te wachten, zorgt voor een atypische etappe. De koplopers behouden hun voorsprong van 30 seconden maar ook een uitval van uit het peloton is niet ondenkbaar. De top van de Amerongse berg volgt binnen 10 kilometer. . Het bescheiden klimmetje waar 1 kostbaar bergpuntje ligt te wachten, zorgt voor een atypische etappe. De koplopers behouden hun voorsprong van 30 seconden maar ook een uitval van uit het peloton is niet ondenkbaar. De top van de Amerongse berg volgt binnen 10 kilometer.

clock 15:31 Nibali en Pozzovivo slaan een praatje. 15 uur 31. Nibali en Pozzovivo slaan een praatje.

clock 15:30 15 uur 30. Op deze manier wordt deze etappe toch ook een klein slagveldje. Renaat Schotte. Op deze manier wordt deze etappe toch ook een klein slagveldje. Renaat Schotte

clock 15:26 30 seconden. De 5 vluchters strijden voor wat ze waard zijn. Met een voorsprong van een halve minuut proberen ze uit de klauwen van het peloton te blijven. Sprinten voor de bergtrui is een mooie beloning. . 15 uur 26. time difference 30 seconden De 5 vluchters strijden voor wat ze waard zijn. Met een voorsprong van een halve minuut proberen ze uit de klauwen van het peloton te blijven. Sprinten voor de bergtrui is een mooie beloning.

clock 15:19 Hier mogen de renners dadelijk strijden voor de eerste bergtrui van deze Vuelta. 15 uur 19. Hier mogen de renners dadelijk strijden voor de eerste bergtrui van deze Vuelta.

clock 15:15 15 uur 15. Binnen 30 kilometer liggen de eerste bergpunten van deze Vuelta op de renners te wachten. De vroege vluchters maakten gebruik van het aarzelende peloton en hebben weer een voorsprong van 10 seconden. . Binnen 30 kilometer liggen de eerste bergpunten van deze Vuelta op de renners te wachten. De vroege vluchters maakten gebruik van het aarzelende peloton en hebben weer een voorsprong van 10 seconden.

clock 15:11 15 uur 11. Een nieuwe vluchterspoging lijkt onvermijdelijk. Wie gaat er op avontuur? . Een nieuwe vluchterspoging lijkt onvermijdelijk. Wie gaat er op avontuur?

clock 15:08 15 uur 08. Samensmelting. De vijf vluchters worden gewoonweg gegrepen met nog meer dan 100 kilometer te gaan. Wat brengt de rest van deze etappe nog? . Samensmelting De vijf vluchters worden gewoonweg gegrepen met nog meer dan 100 kilometer te gaan. Wat brengt de rest van deze etappe nog?

clock 15:05 15 uur 05. Dit zullen de vroege vluchters niet hebben verwacht. Renaat Schotte. Dit zullen de vroege vluchters niet hebben verwacht. Renaat Schotte

clock 15:01 15 uur 01. Het ziet er steeds meer naar uit dat we naar een hergroepering gaan. De bergtrui blijkt toch een belangrijk doel voor veel ploegen. . Het ziet er steeds meer naar uit dat we naar een hergroepering gaan. De bergtrui blijkt toch een belangrijk doel voor veel ploegen.

clock 15:01 Lekke band . Azparren moet de kopgroep even laten rijden. Een lekke band is de boosdoener. . 15 uur 01. mechanical breakdown Lekke band Azparren moet de kopgroep even laten rijden. Een lekke band is de boosdoener.

clock 14:59 14 uur 59. Twee Alpecin-renners blijven op kop van het peloton rijden. In hun wiel zien we Israel-Premier Tech en Jumbo-Visma vlotjes meeglijden. Het verschil bedraagt nog 1'20". . Twee Alpecin-renners blijven op kop van het peloton rijden. In hun wiel zien we Israel-Premier Tech en Jumbo-Visma vlotjes meeglijden. Het verschil bedraagt nog 1'20".

clock 14:54 14 uur 54. Het peloton komt dichter, maar de kans op een tweede ontsnapping is klein. Renaat Schotte. Het peloton komt dichter, maar de kans op een tweede ontsnapping is klein. Renaat Schotte

clock 14:48 2 minuten. Het tijdsverschil blijft hangen rond de 2 minuten. Neemt Alpecin-Deceuninck daar genoegen mee? . 14 uur 48. time difference 2 minuten Het tijdsverschil blijft hangen rond de 2 minuten. Neemt Alpecin-Deceuninck daar genoegen mee?

clock 14:43 14 uur 43.

clock 14:38 14 uur 38. De best geplaatste renner in de kopgroep is Pau Miquel. De Spanjaard wordt vandaag 22 en krijgt vandaag alvast een dag in de spotlights cadeau. . De best geplaatste renner in de kopgroep is Pau Miquel. De Spanjaard wordt vandaag 22 en krijgt vandaag alvast een dag in de spotlights cadeau.

clock 14:32 14 uur 32. LIVESTREAM. U kan vanaf nu ook kijken naar de etappe op één of op de livestream op deze pagina. Commentatoren van dienst zijn Renaat Schotte en José De Cauwer. Veel kijkplezier! . LIVESTREAM U kan vanaf nu ook kijken naar de etappe op één of op de livestream op deze pagina. Commentatoren van dienst zijn Renaat Schotte en José De Cauwer. Veel kijkplezier!

clock 14:25 14 uur 25. Het Nederlandse publiek is in groten getale aanwezig. Overal staan er wielerfans om het peloton aan te moedigen. Het zal Nederlanders Van den Berg en Bol nog meer aanzetten om vol te gaan voor de bergtrui. . Het Nederlandse publiek is in groten getale aanwezig. Overal staan er wielerfans om het peloton aan te moedigen. Het zal Nederlanders Van den Berg en Bol nog meer aanzetten om vol te gaan voor de bergtrui.

clock 14:18 14 uur 18. De koplopers begrijpen de situatie. Het peloton zal het gat niet dichtrijden, maar geeft met deze versnelling wel aan dat zij de touwtjes in handen hebben. . De koplopers begrijpen de situatie. Het peloton zal het gat niet dichtrijden, maar geeft met deze versnelling wel aan dat zij de touwtjes in handen hebben.

clock 14:13 3 minuten. Het tijdsverschil brokkelt verder af. De 5 avonturiers zijn al 2 minuten kwijt van hun voorsprong. . 14 uur 13. time difference 3 minuten Het tijdsverschil brokkelt verder af. De 5 avonturiers zijn al 2 minuten kwijt van hun voorsprong.

clock 14:12 14 uur 12.

clock 14:07 14 uur 07. De kopbeurt van Jimmy Janssens levert iets op. De koplopers zijn een minuut van hun voorsprong kwijt en liggen nu nog 4 minuten voor op het peloton. . De kopbeurt van Jimmy Janssens levert iets op. De koplopers zijn een minuut van hun voorsprong kwijt en liggen nu nog 4 minuten voor op het peloton.

clock 13:58 5 minuten. Alpecin-Deceuninck wil de voorsprong van de koplopers niet te veel laten uitlopen. Een blauwe renner zet zich op kop van het peloton. . 13 uur 58. time difference 5 minuten Alpecin-Deceuninck wil de voorsprong van de koplopers niet te veel laten uitlopen. Een blauwe renner zet zich op kop van het peloton.

clock 13:52 13 uur 52. Grappende Robert Gesink: "Ik heb nu genoeg aandacht gehad voor de hele Vuelta". Grappende Robert Gesink: "Ik heb nu genoeg aandacht gehad voor de hele Vuelta"

clock 13:51 13 uur 51. De eerste 100 kilometers van de dag zijn biljartvlak. Nadien krijgen we een bescheiden klimmetje van 4e categorie dat ons de eerste bergtrui zal bezorgen. . De eerste 100 kilometers van de dag zijn biljartvlak. Nadien krijgen we een bescheiden klimmetje van 4e categorie dat ons de eerste bergtrui zal bezorgen.

clock 13:48 13 uur 48. Het lijkt erop dat we de vlucht van de dag al kennen. Het vijftal vlamt door en heeft al een voorgift van 2 minuten op het peloton. . Het lijkt erop dat we de vlucht van de dag al kennen. Het vijftal vlamt door en heeft al een voorgift van 2 minuten op het peloton.

clock 13:45 13 uur 45. Favorieten. Grote favoriet vandaag is Tim Merlier, al kent de Belgische kampioen toch wel wat tegenstand. Zo maken Ackermann, Pedersen, Groves, Thijssen of Bennett ook allemaal kans. . Favorieten Grote favoriet vandaag is Tim Merlier, al kent de Belgische kampioen toch wel wat tegenstand. Zo maken Ackermann, Pedersen, Groves, Thijssen of Bennett ook allemaal kans.



clock 13:40 13 uur 40. Een groepje met Azparren, Bol, Van den Berg, Guernalec en (de jarige) Miquel is weggereden van het peloton. Biedt het peloton nog weerwerk of kennen we de vluchters van de dag al? . Een groepje met Azparren, Bol, Van den Berg, Guernalec en (de jarige) Miquel is weggereden van het peloton. Biedt het peloton nog weerwerk of kennen we de vluchters van de dag al?

clock 13:39 13 uur 39. De eerste aanvalspogingen zijn een feit. Een groepje met 4 renners probeert weg te rijden van het pak. . De eerste aanvalspogingen zijn een feit. Een groepje met 4 renners probeert weg te rijden van het pak.

clock 13:36 13 uur 36. Start is gegeven. Na een paar minuten vertraging, wappert de vlag nu toch. We zijn vertrokken! . Start is gegeven Na een paar minuten vertraging, wappert de vlag nu toch. We zijn vertrokken!

clock 13:29 13 uur 29.

clock 13:22 De neutrale start is gegeven. Binnen 10 minuten barst de strijd echt los. 13 uur 22. De neutrale start is gegeven. Binnen 10 minuten barst de strijd echt los.

clock 13:15 13 uur 15. Merlier: "Geen Riesebeek is een gemis, maar heb vertrouwen in de andere jongens". Merlier: "Geen Riesebeek is een gemis, maar heb vertrouwen in de andere jongens"

clock 13:13 13 uur 13. Vermeersch: "We hebben al in elke ronde een rit gewonnen, dus het is wel prestigieus". Vermeersch: "We hebben al in elke ronde een rit gewonnen, dus het is wel prestigieus"

clock 13:13 13 uur 13. Thijssen: "Iedereen zal in het wiel van Merlier willen zitten". Thijssen: "Iedereen zal in het wiel van Merlier willen zitten"

clock 13:06 13 uur 06. De renners groeten het Nederlandse publiek in 's-Hertogenbosch. Het peloton wordt bijna losgelaten. . De renners groeten het Nederlandse publiek in 's-Hertogenbosch. Het peloton wordt bijna losgelaten.

clock 12:59 12 uur 59. De eerste bergpunten. Weinig hindernissen op het parcours vandaag, maar wel de top van de Amerongse berg. Dat klimmetje van 4e categorie zal beslissen wie de bergtrui voor zijn rekening mag nemen. . De eerste bergpunten Weinig hindernissen op het parcours vandaag, maar wel de top van de Amerongse berg. Dat klimmetje van 4e categorie zal beslissen wie de bergtrui voor zijn rekening mag nemen.

clock 12:38 Na de demonstratie van de gele sneltrein van Jumbo-Visma gisteren, mag veteraan Robert Gesink vandaag voor het eerst in zijn carrière de leiderstrui in een grote ronde dragen. 12 uur 38. Na de demonstratie van de gele sneltrein van Jumbo-Visma gisteren, mag veteraan Robert Gesink vandaag voor het eerst in zijn carrière de leiderstrui in een grote ronde dragen.

clock 11:01 11 uur 01. Merlier vs Bennett vs Ackermann. Er staan in de Vuelta niet heel veel topsprinters op de deelnemerslijst en dus is het lang niet zeker dat het vandaag sowieso sprinten geblazen is in Utrecht. Wel van de partij: Tim Merlier, Sam Bennett en Pascal Ackermann. Ook Mads Pedersen, Bryan Coquard, Kaden Groves en Gerben Thijssen hebben deze rit ongetwijfeld aangeduid met rood. . Merlier vs Bennett vs Ackermann Er staan in de Vuelta niet heel veel topsprinters op de deelnemerslijst en dus is het lang niet zeker dat het vandaag sowieso sprinten geblazen is in Utrecht.

Wel van de partij: Tim Merlier, Sam Bennett en Pascal Ackermann. Ook Mads Pedersen, Bryan Coquard, Kaden Groves en Gerben Thijssen hebben deze rit ongetwijfeld aangeduid met rood.

clock 10:56 Er liggen vandaag weinig hindernissen op het parcours:. 10 uur 56. Er liggen vandaag weinig hindernissen op het parcours:

clock 10:55 10 uur 55. Kans voor de sprinters. Na de demonstratie van "thuisploeg" Jumbo-Visma in de ploegentijdrit, is het vandaag aan de sprinters in de Vuelta. Ze zijn met niet zoveel, maar laten deze rit beter niet liggen. Veel kansen krijgen de snelle mannen immers niet in deze Ronde van Spanje. . Kans voor de sprinters Na de demonstratie van "thuisploeg" Jumbo-Visma in de ploegentijdrit, is het vandaag aan de sprinters in de Vuelta. Ze zijn met niet zoveel, maar laten deze rit beter niet liggen. Veel kansen krijgen de snelle mannen immers niet in deze Ronde van Spanje.