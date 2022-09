Vader Evenepoel voor korte en explosieve rit vandaag: "Remco blinkt gewoon, hij kan Vuelta winnen"

clock 09:09 09 uur 09. Remco ziet er ontspannen en rustig uit, je merkt dat hij goed in zijn vel zit. Hij blinkt gewoon. Ik denk dat hij de Vuelta kan winnen. De voorsprong is er en de ploeg zal er ook alles aan doen om die te behouden. . Papa Evenepoel bij Studio Brussel. Remco ziet er ontspannen en rustig uit, je merkt dat hij goed in zijn vel zit. Hij blinkt gewoon. Ik denk dat hij de Vuelta kan winnen. De voorsprong is er en de ploeg zal er ook alles aan doen om die te behouden. Papa Evenepoel bij Studio Brussel

We merken dat er in België een vorm van euforie aan het losbarsten is, maar toch blijven we voorzichtig en rustig. Tot zaterdagavond, na de zwaarste rit, wanneer er - hopelijk -opluchting zal zijn. Papa Evenepoel bij Studio Brussel.

Let op voor de sprinters die ook in het middengebergte hun mannetje staan. parcoursbouwer Fernando Escartin

De sprinters loeren naar zondag, de klassementsmannen concentreren zich op zaterdag. Dat betekent dan dat het eerste gerecht van dit driegangenmenu voor de aanvallers is? Het is met een beetje zin voor verbeelding een dubbeldag: startplaats Talavera de la Reina is ook de finishlocatie. Er is een lus uitgestippeld die twee keer wordt voorgeschoteld, met telkens de Puerto del Piélago (9 km aan 5,9 procent) als scharnierpunt. Na de laatste passage op de klim moet er nog zo'n 40 kilometer - hoofdzakelijk in dalende lijn - tot de finish overbrugd worden. Slaagt Mads Pedersen met zijn teammaats erin om een sprint uit te lokken? Of kiest de groene trui zelf voor de vlucht vooruit?

De op 2 na laatste etappe in de Vuelta.