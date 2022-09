LIVESTREAM: Een sprint lonkt, pakt Mads Pedersen straks zijn 3e ritzege?

clock 17:14 17 uur 14. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) en Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) zitten ook nog in het peloton en zullen het Pedersen straks moeilijk maken in de sprint. . Mike Teunissen (Jumbo-Visma) en Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) zitten ook nog in het peloton en zullen het Pedersen straks moeilijk maken in de sprint.

clock 17:09 17 uur 09. Movistar en Quick Step-Alpha Vinyl blijven alert voorin het peloton. Mads Pedersen schuift op met zijn ploeggenoten van Trek-Segafredo. . Movistar en Quick Step-Alpha Vinyl blijven alert voorin het peloton. Mads Pedersen schuift op met zijn ploeggenoten van Trek-Segafredo.

clock 17:05 17 uur 05. Het wordt moeilijk om Pedersen straks te kloppen in de sprint. Renaat Schotte. Het wordt moeilijk om Pedersen straks te kloppen in de sprint. Renaat Schotte

clock 17:04 Trek-Segafredo zet alles op alles om Mads Pedersen voor zijn 3e ritzege te laten sprinten. 17 uur 04. Trek-Segafredo zet alles op alles om Mads Pedersen voor zijn 3e ritzege te laten sprinten.

clock 17:02 17 uur 02. Nog 20 kilometer! Nog 20 kilometer tot de streep in Talavera de la Reina. Na de klim bleef een uitgedund peloton over. Niemand probeert iets te forceren. Een sprint lijkt de meest waarschijnlijke ontknoping. . Nog 20 kilometer! Nog 20 kilometer tot de streep in Talavera de la Reina. Na de klim bleef een uitgedund peloton over. Niemand probeert iets te forceren. Een sprint lijkt de meest waarschijnlijke ontknoping.

clock 17:01 17 uur 01. Nog meer koers. Ook de vrouwen moeten vandaag koersen op Spaanse bodem. In de Ceratizit Challenge by La Vuelta staat de 3e etappe op het programma. Annemiek van Vleuten won gisteren de 2e etappe met overmacht. In het algemeen klassement heeft de Nederlandse een voorsprong van 1'55" op Elisa Longo Borghini. Van Vleuten won eerder dit seizoen al de Giro Donne en de Tour de France Femmes. . Nog meer koers Ook de vrouwen moeten vandaag koersen op Spaanse bodem. In de Ceratizit Challenge by La Vuelta staat de 3e etappe op het programma. Annemiek van Vleuten won gisteren de 2e etappe met overmacht. In het algemeen klassement heeft de Nederlandse een voorsprong van 1'55" op Elisa Longo Borghini. Van Vleuten won eerder dit seizoen al de Giro Donne en de Tour de France Femmes.

clock 16:57 16 uur 57. Bahrain Victorious neemt het peloton op sleeptouw. De treintjes van Movistar en Quick Step-Alpha Vinyl bevinden zich ook voorin. . Bahrain Victorious neemt het peloton op sleeptouw. De treintjes van Movistar en Quick Step-Alpha Vinyl bevinden zich ook voorin.

clock 16:53 16 uur 53. Niemand probeert voorlopig iets te forceren in het peloton. Een sprint lonkt en dat is in het voordeel van Mads Pedersen. . Niemand probeert voorlopig iets te forceren in het peloton. Een sprint lonkt en dat is in het voordeel van Mads Pedersen.

clock 16:51 Richard Carapaz (Ineos) kwam als eerste boven op de Puerto del Pielago en verstevigt zo zijn leidersplaats in het bergklassement. 16 uur 51. Richard Carapaz (Ineos) kwam als eerste boven op de Puerto del Pielago en verstevigt zo zijn leidersplaats in het bergklassement.

clock 16:48 16 uur 48. Remco Evenepoel is bij de pinken voorin het peloton. Movistar blijft in de buurt van de leider. Een pion van Trek-Segafredo bepaalt het tempo. . Remco Evenepoel is bij de pinken voorin het peloton. Movistar blijft in de buurt van de leider. Een pion van Trek-Segafredo bepaalt het tempo.

clock 16:44 16 uur 44. Het peloton bevindt zich nog steeds in de afdaling van de Puerto del Pielago. Nog 35 kilometer tot de streep in Talavera de la Reina. . Het peloton bevindt zich nog steeds in de afdaling van de Puerto del Pielago. Nog 35 kilometer tot de streep in Talavera de la Reina.

clock 16:40 16 uur 40. Mads Pedersen heeft de laatste klim goed verteerd. De favoriet voor de dagzege zit goed voorin. . Mads Pedersen heeft de laatste klim goed verteerd. De favoriet voor de dagzege zit goed voorin.

clock 16:39 16 uur 39. Movistar neemt koppositie over in peloton. Movistar neemt plaats aan kop van het peloton in de afdaling van de Puerto del Pielago. Remco Evenepoel zit meteen in het wiel van de renners van Movistar. . Movistar neemt koppositie over in peloton Movistar neemt plaats aan kop van het peloton in de afdaling van de Puerto del Pielago. Remco Evenepoel zit meteen in het wiel van de renners van Movistar.

clock 16:37 16 uur 37. Richard Carapaz plaatste op enkele meters van de Puerto del Pielago een aanval om punten te sprokkelen voor het bergklassement. Hij gaat aan de haal met 5 punten en verstevigt zijn leidersplaats. . Richard Carapaz plaatste op enkele meters van de Puerto del Pielago een aanval om punten te sprokkelen voor het bergklassement. Hij gaat aan de haal met 5 punten en verstevigt zijn leidersplaats.

clock 16:36 16 uur 36. Richard Carapaz gaat aan op de Puerto del Pielago. . Richard Carapaz gaat aan op de Puerto del Pielago.

clock 16:32 Door toedoen van Mikel Landa werd de kopgroep ingerekend op de laatste klim van de dag. 16 uur 32. Door toedoen van Mikel Landa werd de kopgroep ingerekend op de laatste klim van de dag.

clock 16:30 16 uur 30. Nog 3 kilometer tot de top. Op de klim zit alles nog samen in het peloton. Voorlopig probeert niemand iets te forceren. Nog 3 kilometer tot de top van de Puerto del Pielago. . Nog 3 kilometer tot de top Op de klim zit alles nog samen in het peloton. Voorlopig probeert niemand iets te forceren. Nog 3 kilometer tot de top van de Puerto del Pielago.

clock 16:26 16 uur 26. Nog 5 kilometer tot de top van de klim! Probeert iemand van de klassementsmannen hier nog een aanvalspoging te lanceren? Evenepoel zit in de buurt van Mas. . Nog 5 kilometer tot de top van de klim! Probeert iemand van de klassementsmannen hier nog een aanvalspoging te lanceren? Evenepoel zit in de buurt van Mas.

clock 16:24 16 uur 24. Mikel Landa neemt de regie voor zijn rekening in het peloton. Mads Pedersen oogt sterk en zit goed gepositioneerd voorin het peloton. Als de Deen deze klim overleeft, kan hij straks wel eens zijn 3e ritzege pakken. . Mikel Landa neemt de regie voor zijn rekening in het peloton. Mads Pedersen oogt sterk en zit goed gepositioneerd voorin het peloton. Als de Deen deze klim overleeft, kan hij straks wel eens zijn 3e ritzege pakken.

clock 16:22 16 uur 22. Alles komt weer samen om 50 kilometer van de streep. Alles komt weer samen om 50 kilometer van de streep

clock 16:22 16 uur 22. McNulty laat zich helemaal uitzakken en moet het peloton laten rijden. . McNulty laat zich helemaal uitzakken en moet het peloton laten rijden.

clock 16:21 16 uur 21. Einde verhaal voor kopgroep. McNulty, Okamika en Caicedo krijgen het moeilijk op de Puerto del Pielago. De 3 vroege vluchters worden weer ingerekend door het peloton. . Einde verhaal voor kopgroep McNulty, Okamika en Caicedo krijgen het moeilijk op de Puerto del Pielago. De 3 vroege vluchters worden weer ingerekend door het peloton.

clock 16:20 16 uur 20. Mads Pedersen zit nog goed in het wiel van zijn ploeggenoten op de klim. . Mads Pedersen zit nog goed in het wiel van zijn ploeggenoten op de klim.

clock 16:19 16 uur 19. Bahrain-Victorious neemt de koppositie van Trek-Segafredo over in het peloton. Mikel Landa bepaalt het tempo. . Bahrain-Victorious neemt de koppositie van Trek-Segafredo over in het peloton. Mikel Landa bepaalt het tempo.

clock 16:18 16 uur 18. Trek-Segafredo gaat niet van de kop af, maar we zien nu ook Astana, Movistar en Ineos naar voor komen. . Trek-Segafredo gaat niet van de kop af, maar we zien nu ook Astana, Movistar en Ineos naar voor komen.

clock 16:17 16 uur 17. De Gendt lost uit peloton. De deur staat open achteraan het peloton. Thomas De Gendt is één van de renners die moet lossen op de Puerto del Pielago. . De Gendt lost uit peloton De deur staat open achteraan het peloton. Thomas De Gendt is één van de renners die moet lossen op de Puerto del Pielago.

clock 16:16 16 uur 16. Ook in het peloton maken de renners zich op voor de Puerto del Pielago. Wie overleeft de laatste klim van de dag? . Ook in het peloton maken de renners zich op voor de Puerto del Pielago. Wie overleeft de laatste klim van de dag?

clock 16:13 16 uur 13. Caicedo, McNulty en Okamika beginnen met een voorsprong van een minuut aan de Puerto del Pielago. . Caicedo, McNulty en Okamika beginnen met een voorsprong van een minuut aan de Puerto del Pielago.

clock 16:11 Puerto del Pielago (2e categorie). De kopgroep nadert de voet van de Puerto del Pielago. Deze beklimming is geen onbekend terrein, want de renners hebben deze klim eerder deze etappe al eens moeten afwerken. De Puerto del Pielago is 9,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%. De top van de laatste klim van de dag ligt op 42 kilometer van de streep in Talavera de la Reina. . 16 uur 11. mountain Puerto del Pielago (2e categorie) De kopgroep nadert de voet van de Puerto del Pielago. Deze beklimming is geen onbekend terrein, want de renners hebben deze klim eerder deze etappe al eens moeten afwerken. De Puerto del Pielago is 9,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%. De top van de laatste klim van de dag ligt op 42 kilometer van de streep in Talavera de la Reina.

clock 16:09 16 uur 09.

clock 16:07 16 uur 07. De renners van Trek-Segafredo houden de touwtjes stevig in handen in het peloton. Ook Pedersen zit goed voorin. De kopgroep voelt de hete adem van het peloton in de nek. . De renners van Trek-Segafredo houden de touwtjes stevig in handen in het peloton. Ook Pedersen zit goed voorin. De kopgroep voelt de hete adem van het peloton in de nek.

clock 16:02 16 uur 02. Over minder dan 10 kilometer krijgen de renners voor de 2e keer de Puerto del Pielago voor de wielen geschoven. Probeert iemand van de klassementsmannen daar iets? . Over minder dan 10 kilometer krijgen de renners voor de 2e keer de Puerto del Pielago voor de wielen geschoven. Probeert iemand van de klassementsmannen daar iets?

clock 15:59 Het tempo ligt hoog in de 19e etappe van de Vuelta! . 15 uur 59. Het tempo ligt hoog in de 19e etappe van de Vuelta!

clock 15:55 15 uur 55. Caicedo, McNulty en Okamika werken nog goed samen in de kopgroep, maar ze zien het peloton toch steeds dichter komen. Ze hebben nog een voorsprong van 1'29"! . Caicedo, McNulty en Okamika werken nog goed samen in de kopgroep, maar ze zien het peloton toch steeds dichter komen. Ze hebben nog een voorsprong van 1'29"!

clock 15:53 15 uur 53. Overzicht kopgroep:. Jonathan Caicedo (EF-Easypost) Brandon McNulty (UAE) Ander Okamika (Burgos-BH) . Overzicht kopgroep: Jonathan Caicedo (EF-Easypost) Brandon McNulty (UAE) Ander Okamika (Burgos-BH)

clock 15:50 15 uur 50. Livestream. Vanaf nu kan u de livestream van de wedstrijd bekijken op deze pagina of op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn weer uw trouwe gastheren en gidsen u door de 19e etappe van de Vuelta. . Livestream Vanaf nu kan u de livestream van de wedstrijd bekijken op deze pagina of op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn weer uw trouwe gastheren en gidsen u door de 19e etappe van de Vuelta.

clock 15:48 15 uur 48. Trek-Segafredo blijft het tempo bepalen in het peloton. Nog minder dan 20 kilometer tot de voet van de laatste klim van de dag! . Trek-Segafredo blijft het tempo bepalen in het peloton. Nog minder dan 20 kilometer tot de voet van de laatste klim van de dag!

clock 15:47 Een moedige Craddock ging vroeg in de wedstrijd op zoek naar de kopgroep, maar hij slaagde er niet in om de oversteek te maken. 15 uur 47. Een moedige Craddock ging vroeg in de wedstrijd op zoek naar de kopgroep, maar hij slaagde er niet in om de oversteek te maken.

clock 15:46 1'46". De voorsprong van de 3 koplopers slinkt. Ze houden nog 1'46" over. . 15 uur 46. time difference 1'46" De voorsprong van de 3 koplopers slinkt. Ze houden nog 1'46" over.

clock 15:42 15 uur 42. Craddock ingerekend. Craddock wordt intussen ingerekend door het peloton. De renners bevinden zich nu in Talavera de la Reina, de start- en aankomstplaats van 19e etappe. Over 72 kilometer zijn ze hier terug en dan kennen we de winnaar van de 19e etappe. . Craddock ingerekend Craddock wordt intussen ingerekend door het peloton. De renners bevinden zich nu in Talavera de la Reina, de start- en aankomstplaats van 19e etappe. Over 72 kilometer zijn ze hier terug en dan kennen we de winnaar van de 19e etappe.

clock 15:40 15 uur 40. Livestream over 10 minuten. Over 10 minuten zijn er beelden van de wedstrijd. U kan de livestream bekijken op deze pagina of op Eén. . Livestream over 10 minuten Over 10 minuten zijn er beelden van de wedstrijd. U kan de livestream bekijken op deze pagina of op Eén.

clock 15:37 Trek-Segafredo neemt de touwtjes in handen in het peloton. Pakt Mads Pedersen straks zijn 3e ritzege in deze Vuelta? 15 uur 37. Trek-Segafredo neemt de touwtjes in handen in het peloton. Pakt Mads Pedersen straks zijn 3e ritzege in deze Vuelta?

clock 15:35 15 uur 35. Chasse patate . Het is Craddock niet gegund. Hij laat zich uitzakken. Een vroege vlucht zit er vandaag niet in voor de Amerikaan van BikeExchange. Craddock zette vroeg in de wedstrijd de achtervolging in op de kopgroep, maar moet nu laten begaan. . Chasse patate Het is Craddock niet gegund. Hij laat zich uitzakken. Een vroege vlucht zit er vandaag niet in voor de Amerikaan van BikeExchange. Craddock zette vroeg in de wedstrijd de achtervolging in op de kopgroep, maar moet nu laten begaan.

clock 15:33 15 uur 33. Pedersen zit goed mee voorin. Als hij straks de Puerto del Pielago goed verteerd heeft, kan hij zich misschien wel opmaken voor een sprint. Maar er moet nog rekening worden gehouden met de kansen van de vroege vlucht. . Pedersen zit goed mee voorin. Als hij straks de Puerto del Pielago goed verteerd heeft, kan hij zich misschien wel opmaken voor een sprint. Maar er moet nog rekening worden gehouden met de kansen van de vroege vlucht.

clock 15:32 15 uur 32. Craddock in moeilijkheden. Lawson Craddock krijgt het nu toch moeilijk in de achtervolging. Hij beseft dat het moeilijk is om alleen de oversteek te maken naar de 3 koplopers. Hij heeft een achterstand van 56 seconden. . Craddock in moeilijkheden Lawson Craddock krijgt het nu toch moeilijk in de achtervolging. Hij beseft dat het moeilijk is om alleen de oversteek te maken naar de 3 koplopers. Hij heeft een achterstand van 56 seconden.

clock 15:28 15 uur 28. Peloton komt dichter. Het peloton maakt ook seconden goed op de kopgroep. Ze hebben nog een achterstand van 2'40". Trek-Segafredo bepaalt nog altijd het tempo in functie van groene trui Pedersen. . Peloton komt dichter Het peloton maakt ook seconden goed op de kopgroep. Ze hebben nog een achterstand van 2'40". Trek-Segafredo bepaalt nog altijd het tempo in functie van groene trui Pedersen.

clock 15:26 15 uur 26. Lawson Craddock zet alles op alles om de aansluiting te maken met de kopgroep. De Amerikaan perst er alles uit om de oversteek te maken. Hij heeft nog een achterstand van 35 seconden. De 3 koplopers houden de benen ook niet stil en trappen stevig door richting de voet van de Puerto del Pielago. . Lawson Craddock zet alles op alles om de aansluiting te maken met de kopgroep. De Amerikaan perst er alles uit om de oversteek te maken. Hij heeft nog een achterstand van 35 seconden. De 3 koplopers houden de benen ook niet stil en trappen stevig door richting de voet van de Puerto del Pielago.

clock 15:24 15 uur 24. Evenepoel zit goed gepositioneerd in het peloton. Quick Step-Alpha Vinyl bevindt zich achter het treintje van Trek-Segafredo. De rode trui is bij de pinken. . Evenepoel zit goed gepositioneerd in het peloton. Quick Step-Alpha Vinyl bevindt zich achter het treintje van Trek-Segafredo. De rode trui is bij de pinken.

clock 15:21 15 uur 21. Harper weer in peloton. Het peloton rolt Chris Harper op. De renner van Jumbo-Visma probeerde de oversteek te maken naar de kopgroep, maar zonder resultaat. Enkel Lawson Craddock bevindt zich nog tussen de kopgroep en het peloton. . Harper weer in peloton Het peloton rolt Chris Harper op. De renner van Jumbo-Visma probeerde de oversteek te maken naar de kopgroep, maar zonder resultaat. Enkel Lawson Craddock bevindt zich nog tussen de kopgroep en het peloton.

clock 15:18 15 uur 18.

clock 15:15 15 uur 15. Koerssituatie. Kopgroep: Jonathan Caicedo (EF-Easypost) Brandon McNulty (UAE) Ander Okamika (Burgos-BH) 1e achtervolger +42": Lawson Craddock (BikeExchange) 2e achtervolger + 2'58": Chris Harper (Jumbo-Visma) Peloton +3'13" . Koerssituatie Kopgroep: Jonathan Caicedo (EF-Easypost) Brandon McNulty (UAE) Ander Okamika (Burgos-BH) 1e achtervolger +42": Lawson Craddock (BikeExchange) 2e achtervolger + 2'58": Chris Harper (Jumbo-Visma) Peloton +3'13"

clock 15:13 15 uur 13. In de kopgroep werken de 3 renners goed samen. Ze proberen de 2 achtervolgers en het peloton op afstand te houden. . In de kopgroep werken de 3 renners goed samen. Ze proberen de 2 achtervolgers en het peloton op afstand te houden.

clock 15:11 15 uur 11. In de 2e achtervolgende groep geeft Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) er de brui aan. Harper staat er nu alleen voor en probeert de aansluiting te maken met Craddock. De Spanjaard zit weer in het peloton. . In de 2e achtervolgende groep geeft Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) er de brui aan. Harper staat er nu alleen voor en probeert de aansluiting te maken met Craddock. De Spanjaard zit weer in het peloton.

clock 15:10 15 uur 10. Nog 100 kilometer! De renners moeten nog 100 kilometer afwerken. Over 32 kilometer krijgen ze voor de 2e keer de Puerto del Pielago voorgeschoteld. . Nog 100 kilometer! De renners moeten nog 100 kilometer afwerken. Over 32 kilometer krijgen ze voor de 2e keer de Puerto del Pielago voorgeschoteld.

clock 15:09 15 uur 09. Door toedoen van de renners van Trek-Segafredo schiet het tempo de hoogte in. Ze willen de kopgroep niet te veel ruimte geven en zetten de achtervolging in. De 3 koplopers hebben nog een voorsprong van 3'29" op het peloton. Craddock komt voorlopig ook niet dichter. . Door toedoen van de renners van Trek-Segafredo schiet het tempo de hoogte in. Ze willen de kopgroep niet te veel ruimte geven en zetten de achtervolging in. De 3 koplopers hebben nog een voorsprong van 3'29" op het peloton. Craddock komt voorlopig ook niet dichter.

clock 15:06 15 uur 06. De bergtrui van Carapaz komt vandaag niet in gevaar. Op de top van de Puerto del Pielago zijn maximaal 5 punten te verdienen. . De bergtrui van Carapaz komt vandaag niet in gevaar. Op de top van de Puerto del Pielago zijn maximaal 5 punten te verdienen.

clock 15:04 15 uur 04. De 3 koplopers gooien zich in de afdaling. Ze proberen het peloton op afstand te houden. Craddock achtervolgt nog steeds op 40 seconden. Harper en Bizkarra hebben een achterstand van 3'18". . De 3 koplopers gooien zich in de afdaling. Ze proberen het peloton op afstand te houden. Craddock achtervolgt nog steeds op 40 seconden. Harper en Bizkarra hebben een achterstand van 3'18".

clock 15:01 15 uur 01. Kopgroep boven. McNulty tikt als eerste de top aan van de Puerto del Pielago. Ze zetten nu de afdaling in. Straks krijgen ze deze klim weer voor de wielen geschoven. . Kopgroep boven McNulty tikt als eerste de top aan van de Puerto del Pielago. Ze zetten nu de afdaling in. Straks krijgen ze deze klim weer voor de wielen geschoven.

clock 15:00 15 uur . De moedige Craddock sluipt steeds dichter bij de 3 koplopers op de Puerto del Pielago. . De moedige Craddock sluipt steeds dichter bij de 3 koplopers op de Puerto del Pielago.

clock 14:59 14 uur 59.

clock 14:57 14 uur 57. Trek-Segafredo controleert. In het peloton controleert Trek-Segafredo in functie van sprinter Mads Pedersen. De Deen is favoriet om de etappe te winnen. Pedersen won al 2 etappes in deze Vuelta. . Trek-Segafredo controleert In het peloton controleert Trek-Segafredo in functie van sprinter Mads Pedersen. De Deen is favoriet om de etappe te winnen. Pedersen won al 2 etappes in deze Vuelta.

clock 14:55 14 uur 55. Situatie op de Puerto del Pielago:. Kopgroep : Jonathan Caicedo (EF-Easypost) Brandon McNulty (UAE) Ander Okamika (Burgos-BH) 1e achtervolger +1'23": Lawson Craddock (BikeExchange) 2e achtervolgende groep +3'55": Chris Harper (Jumbo-Visma) Mikel Bizakarra (Euskaltel-Euskadi) Peloton +4'17" . Situatie op de Puerto del Pielago: Kopgroep: Jonathan Caicedo (EF-Easypost) Brandon McNulty (UAE) Ander Okamika (Burgos-BH) 1e achtervolger +1'23": Lawson Craddock (BikeExchange) 2e achtervolgende groep +3'55": Chris Harper (Jumbo-Visma) Mikel Bizakarra (Euskaltel-Euskadi) Peloton +4'17"

clock 14:53 14 uur 53. Azurmendi (Euskaltel-Euskadi) moet zijn ploeggenoot Bizakarra en Harper laten rijden. Hij wordt weer ingerekend door het peloton. . Azurmendi (Euskaltel-Euskadi) moet zijn ploeggenoot Bizakarra en Harper laten rijden. Hij wordt weer ingerekend door het peloton.

clock 14:51 14 uur 51. Chris Harper (Jumbo-Visma) laat het peloton achter zich en heeft de aansluiting gemaakt met de 2e achtervolgende groep. Het Spaanse duo Bizkarra-Azurmendi krijgt gezelschap van de renner van Jumbo-Visma. . Chris Harper (Jumbo-Visma) laat het peloton achter zich en heeft de aansluiting gemaakt met de 2e achtervolgende groep. Het Spaanse duo Bizkarra-Azurmendi krijgt gezelschap van de renner van Jumbo-Visma.

clock 14:48 14 uur 48. Nog 5 kilometer tot de top van de Puerto del Pielago. . Nog 5 kilometer tot de top van de Puerto del Pielago.

clock 14:46 14 uur 46. Craddock probeert wat dichter bij de kopgroep te komen, hij moet nog 1'35" goedmaken. . Craddock probeert wat dichter bij de kopgroep te komen, hij moet nog 1'35" goedmaken.

clock 14:46 14 uur 46. Nieuwe aanval in peloton. In het peloton houden ze hun benen stil, maar dat willen Mikel Bizkarra en Ibai Azurmendi van Euskaltel-Euskadi niet. Ze zetten de achtervolging in op Lawson Craddock. Ze achtervolgen op 4'11" van de 3 koplopers Caicedo, McNulty en Okamika. . Nieuwe aanval in peloton In het peloton houden ze hun benen stil, maar dat willen Mikel Bizkarra en Ibai Azurmendi van Euskaltel-Euskadi niet. Ze zetten de achtervolging in op Lawson Craddock. Ze achtervolgen op 4'11" van de 3 koplopers Caicedo, McNulty en Okamika.

clock 14:42 14 uur 42. Koerssituatie:. Kopgroep : Jonathan Caicedo (EF-Easypost) Brandon McNulty (UAE) Ander Okamika (Burgos-BH) 1e achtervolger +1'40": Lawson Craddock (BikeExchange) Peloton +3'15" . Koerssituatie: Kopgroep: Jonathan Caicedo (EF-Easypost) Brandon McNulty (UAE) Ander Okamika (Burgos-BH) 1e achtervolger +1'40": Lawson Craddock (BikeExchange) Peloton +3'15"

clock 14:40 Puerto del Pielago (2e categorie). De kopgroep begint aan de Puerto del Pielago. De renners werken deze klim vandaag 2 keer af. De Puerto del Pielago is 9,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%. . 14 uur 40. mountain Puerto del Pielago (2e categorie) De kopgroep begint aan de Puerto del Pielago. De renners werken deze klim vandaag 2 keer af. De Puerto del Pielago is 9,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%.

clock 14:38 14 uur 38. Craddock achtervolgt op 2 minuten. Hij probeert alleen de oversteek te maken naar Caicedo, McNulty en Okamika. . Craddock achtervolgt op 2 minuten. Hij probeert alleen de oversteek te maken naar Caicedo, McNulty en Okamika.

clock 14:37 14 uur 37. Lawson Craddock probeert het nog eens. De Amerikaan wil duidelijk deel uitmaken van de vroege vlucht van de dag, hij gaat op zoek naar de kopgroep. De 3 koplopers hebben een voorsprong van 2'42". . Lawson Craddock probeert het nog eens. De Amerikaan wil duidelijk deel uitmaken van de vroege vlucht van de dag, hij gaat op zoek naar de kopgroep. De 3 koplopers hebben een voorsprong van 2'42".

clock 14:29 14 uur 29. De voorsprong van Caicedo, McNulty en Okamika groeit stilaan. Ze hebben een voorgift van 1'36". . De voorsprong van Caicedo, McNulty en Okamika groeit stilaan. Ze hebben een voorgift van 1'36".

clock 14:28 14 uur 28. Lawson Craddock (BikeExchange) probeerde de oversteek te maken naar de kopgroep, maar de Amerikaan is bij de lurven gevat door het peloton. . Lawson Craddock (BikeExchange) probeerde de oversteek te maken naar de kopgroep, maar de Amerikaan is bij de lurven gevat door het peloton.

clock 14:24 14 uur 24. "De top 5 wordt moeilijk voor mij". Ben O'Connor (AG2R Citroën). "De top 5 wordt moeilijk voor mij" Ben O'Connor (AG2R Citroën)

clock 14:23 14 uur 23. 3 vroege vluchters. Jonathan Caicedo (EF-Easypost), Brandon McNulty (UAE) en Ander Okamika (Burgos-BH) kiezen voor de vroege vlucht. De 3 avonturiers hebben momenteel een voorsprong van 1'17". . 3 vroege vluchters Jonathan Caicedo (EF-Easypost), Brandon McNulty (UAE) en Ander Okamika (Burgos-BH) kiezen voor de vroege vlucht. De 3 avonturiers hebben momenteel een voorsprong van 1'17".

clock 14:19 14 uur 19. Eerste aanval ongedaan gemaakt. De renners zitten niet stil in de openingsfase van de etappe. 16 renners probeerden het peloton achter zich te laten, maar dat is hen niet gegund. Impey & co maken weer deel uit van het peloton. Meerdere renners hebben hun zinnen gezet op een vroege vlucht vandaag. . Eerste aanval ongedaan gemaakt De renners zitten niet stil in de openingsfase van de etappe. 16 renners probeerden het peloton achter zich te laten, maar dat is hen niet gegund. Impey & co maken weer deel uit van het peloton. Meerdere renners hebben hun zinnen gezet op een vroege vlucht vandaag.

clock 14:17 14 uur 17. Strijdlust. Gisteren lag de ritzege binnen handbereik voor Robert Gesink, maar dat was buiten Evenepoel en Mas gerekend. De 2 klassementsrenners reden naar de Nederlander toe en uiteindelijk won Evenepoel met overmacht de sprint. Het leverde Gesink wel de prijs van de strijdlust op. . Strijdlust Gisteren lag de ritzege binnen handbereik voor Robert Gesink, maar dat was buiten Evenepoel en Mas gerekend. De 2 klassementsrenners reden naar de Nederlander toe en uiteindelijk won Evenepoel met overmacht de sprint. Het leverde Gesink wel de prijs van de strijdlust op.

clock 14:15 Bekijk hier de officiële start van de 19e etappe:. 14 uur 15. Bekijk hier de officiële start van de 19e etappe:

clock 14:13 14 uur 13. Nog 134 renners in koers. Vandaag verschenen nog 134 renners aan de start van de 19e etappe. Al 49 renners moesten opgeven. Tijdens de 18e rit stapten Jay Vine en Quentin Pacher uit de Vuelta. . Nog 134 renners in koers Vandaag verschenen nog 134 renners aan de start van de 19e etappe. Al 49 renners moesten opgeven. Tijdens de 18e rit stapten Jay Vine en Quentin Pacher uit de Vuelta.

clock 14:11 14 uur 11. Na 10 kilometer wedstrijd krijgen de renners de eerste klimmeters voor de wielen geschoven. Na 21 kilometer beginnen ze officieel aan de eerste klim van de dag, de Puerto del Pielago (2e categorie). . Na 10 kilometer wedstrijd krijgen de renners de eerste klimmeters voor de wielen geschoven. Na 21 kilometer beginnen ze officieel aan de eerste klim van de dag, de Puerto del Pielago (2e categorie).

clock 14:10 14 uur 10. Remco Evenepoel: "Een vlucht van de dag of Trek-Segafredo die alles controleert om te sprinten met Pedersen". Remco Evenepoel: "Een vlucht van de dag of Trek-Segafredo die alles controleert om te sprinten met Pedersen"

clock 14:07 14 uur 07 match begonnen start time Vamos! Daar is het officiële startsein al. De lichten worden op groen gezet. De renners beginnen officieel aan de 19e etappe van de Vuelta.





clock 14:04 14 uur 04. Officieuze start. De renners vertrekken in Talavera de la Reina. Ze bevinden zich momenteel nog in de neutralisatiezone. Over enkele minuten volgt het officiële startschot en dan kan de strijd om de vroege vlucht losbarsten. . Officieuze start De renners vertrekken in Talavera de la Reina. Ze bevinden zich momenteel nog in de neutralisatiezone. Over enkele minuten volgt het officiële startschot en dan kan de strijd om de vroege vlucht losbarsten.

clock 14:02 14 uur 02. Louis Vervaeke: "Ik hoop weer mijn steentje te kunnen bijdragen". Louis Vervaeke: "Ik hoop weer mijn steentje te kunnen bijdragen"

clock 13:56 13 uur 56. Luke Plapp: "De Belgische renners maken het me moeilijk in mijn eerste grote ronde". Luke Plapp: "De Belgische renners maken het me moeilijk in mijn eerste grote ronde"

clock 13:54 13 uur 54. Bergklassement. Jay Vine stond stevig aan de leiding van het bergklassement, maar de renner van Alpecin-Deceuninck kwam gisteren zwaar ten val en moest noodgedwongen opgeven. Richard Carapaz nam de leiding over en heeft nu 20 punten meer dan Enric Mas. Vandaag zijn er weer wat punten te verdienen op de top van de Puerto del Pielago. . Bergklassement Jay Vine stond stevig aan de leiding van het bergklassement, maar de renner van Alpecin-Deceuninck kwam gisteren zwaar ten val en moest noodgedwongen opgeven. Richard Carapaz nam de leiding over en heeft nu 20 punten meer dan Enric Mas. Vandaag zijn er weer wat punten te verdienen op de top van de Puerto del Pielago.

clock 13:52 13 uur 52. Danny Van Poppel: "Chapeau voor Evenepoel, als Belgische renner komt daar heel wat druk bij kijken". Danny Van Poppel: "Chapeau voor Evenepoel, als Belgische renner komt daar heel wat druk bij kijken"

clock 13:45 13 uur 45. Gianni Vermeersch: "De bergtrui was ons grote doel in deze Vuelta". Gianni Vermeersch: "De bergtrui was ons grote doel in deze Vuelta"

clock 13:45 13 uur 45. Om 14.03 u schieten de renners uit de startblokken in Talavera de la Reina. Na 138,3 kilometer kennen we de winnaar van de 19e etappe. Talavera de la Reina is vandaag het decor van de start- en aankomstplaats. . Om 14.03 u schieten de renners uit de startblokken in Talavera de la Reina. Na 138,3 kilometer kennen we de winnaar van de 19e etappe. Talavera de la Reina is vandaag het decor van de start- en aankomstplaats.

clock 13:43 13 uur 43. Thomas De Gendt: "Ik hoop dat ik vandaag de goeie benen wel heb". Thomas De Gendt: "Ik hoop dat ik vandaag de goeie benen wel heb"

clock 13:42 Carlos Rodriguez kwam gisteren zwaar ten val, maar de Spanjaard kan verder en staat aan de start van de 19e etappe. 13 uur 42. Carlos Rodriguez kwam gisteren zwaar ten val, maar de Spanjaard kan verder en staat aan de start van de 19e etappe.