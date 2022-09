Remco Evenepoel staat voor nieuw bergexamen: overleeft hij ook op de Piornal?

Op papier oogt de Piornal niet onoverkomelijk. De eerste passage loopt langs de noordoostenzijde en is 13 kilometer aan gemiddeld 5 procent. De tweede passage, met aankomst boven, is 13,5 kilometer aan 5,6 procent.

10 uur . Alto de Piornal. Rit 18 in de Vuelta staat in teken van de Alto de Piornal. De klim van eerste categorie moet vandaag tweemaal beklommen worden. Op papier oogt de Piornal niet onoverkomelijk. De eerste passage loopt langs de noordoostenzijde en is 13 kilometer aan gemiddeld 5 procent. De tweede passage, met aankomst boven, is 13,5 kilometer aan 5,6 procent. .

clock 09:45

09 uur 45. Het wegvallen van Primoz Roglic heeft de wedstrijd niet veel veranderd. Het is nog altijd even moeilijk. Er is minder gevaar voor late aanvallen, want Mas is minder explosief. Dat is het grootste verschil. Remco Evenepoel.