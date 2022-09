LIVESTREAM Vuelta: 6 leiders beginnen aan de slotklim, wordt Evenepoel nog aangevallen?

In de kopgroep is Gesbert weggesprongen van zijn 5 medevluchters. De anderen laten begaan.

16 uur 39. In de kopgroep is Gesbert weggesprongen van zijn 5 medevluchters. De anderen laten begaan. .

16 uur 38. De voorsprong van de groep-Almeida op de groep-Evenepoel is toch weer opgelopen richting de 40 seconden. .

16 uur 36. Ook Movistar zet een mannetje bij in de achtervolging op de groep met Almeida. Gelooft Mas nog in de ritzege? .

16 uur 31. In de groep van Almeida zit met Fausto Masnada nog altijd een extra ploegmaat voor Evenepoel. Quick Step doet het weer uitstekend vandaag. .

16 uur 28. Samensmelting op til. De groep-Almeida krijgt bijna het gezelschap van de groep-Evenepoel. Het verschil is nog 15 seconden. Er zijn wel nog altijd 6 leiders. .

16 uur 24. De man die de kloof op Almeida aan het dichten is, is niemand minder dan Vincenzo Nibali. De winnaar van 2010 verricht berewerk voor kopman Lopez. Op die manier kan Remco Evenepoel misschien een gooi doen naar de ritzege. .

16 uur 22. Ze hadden het bij UAE op een andere manier moeten doen. Niet wachten tot de kopgroep 9 minuten had. José De Cauwer.

16 uur 22. Onder impuls van de jongens van Astana komt de groep met de rode trui dichter bij Almeida. Het verschil is nog 35". .

16 uur 17. Nog 30km. De 6 leiders zijn op 16km van de slotklim. Zit de winnaar voorin? Het verschil met Almeida en co. blijft gelijk. .

16 uur 12. Het is koers! José De Cauwer.

16 uur 12. 2'44" en 3'24". In de afdaling is het verschil tussen de 6 leiders en de groep met Almeida en Soler 2'44". Evenepoel en co. volgen op 3'24". .