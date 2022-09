LIVE Vuelta: Overleeft Remco Evenepoel zijn voorlaatste bergexamen?

clock 12:59 12 uur 59. Rodriguez moet achtervolgen. Carlos Rodriguez is na zijn valpartij toch nog altijd niet teruggekeerd. De Spaanse kampioen volgt op 40 seconden van het peloton. . Rodriguez moet achtervolgen Carlos Rodriguez is na zijn valpartij toch nog altijd niet teruggekeerd. De Spaanse kampioen volgt op 40 seconden van het peloton.

clock 12:53 12 uur 53. 6 leiders, met Movistar-mannetje. Er is een nieuwe kopgroep met 8 renners: Chris Harper (Jumbo-Visma), Jasha Sütterlin (Bahrain), Sergio Higuita (Bora), James Shaw (EF), Nelson Oliveira (Movistar) en Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck). Opvallend: met Oliveira stuurt Mas een mannetje vooruit. Wat doet Quick Step met deze situatie?

Opvallend: met Oliveira stuurt Mas een mannetje vooruit. Wat doet Quick Step met deze situatie?

clock 12:47 12 uur 47. Oponthoud voor Padoen. Ook Mark Padoen van EF wordt opgehouden. Niet door een val, maar wel met een probleem aan zijn fiets.

clock 12:46 12 uur 46. Val met drie. Carlos Rodriguez, de 4e in de stand, bergkoning Jay Vine en Quentin Pacher, gisteren 2e, smakken tegen de grond. Alledrie kunnen ze weer voort.

clock 12:44 12 uur 44. Na 20km is er geen ontsnapping weg. Het gaat wel heel snel in de beginfase, het kilometertellertje geeft voortdurend snelheden boven de 50 km/u aan.

clock 12:42 12 uur 42. Het podium is niet super ver weg. Er komen nog drie zware dagen. Mij Vuelta is nu al geslaagd. Thymen Arensman (7e - DSM), had gisteren wel een slechte dag.

clock 12:32 12 uur 32. Erg lang heeft het avontuur van Hindley, Nibali en co. niet geduurd, het peloton laat niet begaan.

clock 12:32 12 uur 32. Ook Nibali is mee. Hindley is niet de enige grote naam in de kopgroep. Ook ex-Vuelta-winnaar Vincenzo Nibali laat eindelijk eens wat zien. De Italiaan won de Ronde van Spanje in 2010.

clock 12:29 12 uur 29. Hindley in de aanval. Het regent aanvallen in de beginfase, zo hebben 20 renners zich losgerukt van het peloton. Het is nog even wachten op de namen, maar Jai Hindley, de 10e in de stand, is er zeker bij.

clock 12:22 12 uur 22. O'Connor te voet. Voor Ben O'Connor, de 8e in de stand, begint de rit met een mechanisch probleem. Niet de leukste start voor de Australiër.

clock 12:20 12 uur 20 match begonnen start time Let's go! Met 136 renners zijn ze aan de voorlaatste bergrit richting Alto de Piornal begonnen. Bruno Armirail (FDJ) en Samuele Battistella (Astana) zijn er niet meer bij.

clock 12:11 12 uur 11. 12e keer rode Remco. Voor Remco Evenepoel is het vandaag zijn 12e dag in de rode leiderstrui van de Vuelta. Daarmee doet hij 1 dag beter dan Rik Van Looy, de Keizer Van Herentals. Als Evenepoel standhoudt tot in Madrid, dan komt hij op gelijke hoogte van onder meer Bernard Hinault en Nairo Quintana.

Als Evenepoel standhoudt tot in Madrid, dan komt hij op gelijke hoogte van onder meer Bernard Hinault en Nairo Quintana.

clock 11:58 11 uur 58. Ik verwacht dat Movistar op dat kleine klimmetje halverwege toch nog een bommetje zal gooien. Marc Wauters (Lotto-Soudal).

clock 11:56 11 uur 56. Probeert Thomas De Gendt nog een keer? Gisteren is het net niet gelukt, vandaag wil hij er opnieuw bij zijn. Thomas De Gendt is alvast de troefkaart van Lotto-Soudal vandaag. Het Belgische team is nog maar met drie renners in koers. Ploegleider Marc Wauters verwacht nog iets van De Gendt: "Als hij weg is, dan kan hij voor de zege rijden. Maar dat weet iedereen en dus is het moeilijker geworden voor hem om mee te zijn."

Ploegleider Marc Wauters verwacht nog iets van De Gendt: "Als hij weg is, dan kan hij voor de zege rijden. Maar dat weet iedereen en dus is het moeilijker geworden voor hem om mee te zijn."

clock 11:52 11 uur 52. We gaan er alles aan doen om de bergtrui van Jay Vine veilig te stellen. Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck).