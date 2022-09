LIVE Vuelta: Jay Vine moet opgeven na val, overleeft Remco Evenepoel nieuw klimexamen?

De kopgroep is nog wat groter geworden na bijna 60km. Zijn komen aansluiten voorin:

13 uur 29. Van 23 naar 40. De kopgroep is nog wat groter geworden na bijna 60km. Zijn komen aansluiten voorin: - Carapaz (Ineos) - Pinot en Molard (FDJ) - Higuita en Van Poppel (Bora) - Soler (UAE) - Zambanini (Bahrain) - Oomen, Gesink en Teunissen (Jumbo) - Verona (Movistar) - Gesbert (Arkéa) - Meurisse (Alpecin) - Nibali (Astana) - Goldstein (Israel) - Garcia (Kern) - Peters (AG2R) .

13 uur 16. 23 leiders. Ondertussen zijn 23 renners in een paar tijden weggesprongen uit het peloton. Zijn erbij: - Prodhomme (AG2R) - Mäder en Sütterlin (Bahrain) - Fabbro (Bora) - Villella (Coffidis) - Carthy, Kudus, Padoen en Shaw (EF) - Geoghegan Hart (Ineos) - Bakelants (Intermarché) - De Marchi (Israel) - Oliveira (Movistar) - Masnada (Quick Step) - Craddock (BikeExchange) - Cataldo (Trek) - Bol en Diaz (Burgos) - Iturria en Marin (Euskaltel) - Mclay, Oswian en Russo (Arkéa) .

13 uur 09. Door de opgave van Vine wordt het zowaar weer spannend in het bergklassement. Carapaz is nu de nieuwe leider met 30 punten. Hij wordt gevolgd door Arensman (22), Stannard (21), Soler (20) en Mas (19). .

Mokerslag voor Vine. Drie dagen voor het einde van de Vuelta moet dubbele ritwinnaar Jay Vine de wedstrijd verlaten. De Australiër van Alpecin-Deceuninck kwam in het begin van de rit ten val in zijn bolletjestrui en kan niet meer voort. . 13 uur 05.

Rodriguez keert terug, maar heeft dokter nodig. Rodriguez heeft medische assistentie nodig. Het gaat niet zo goed met de kopman van Ineos, maar hij zit wel weer goed en wel in het peloton. . 13 uur 02.

12 uur 59. Rodriguez moet achtervolgen. Carlos Rodriguez is na zijn valpartij toch nog altijd niet teruggekeerd. De Spaanse kampioen volgt op 40 seconden van het peloton. .

12 uur 53. 6 leiders, met Movistar-mannetje. Er is een nieuwe kopgroep met 8 renners: Chris Harper (Jumbo-Visma), Jasha Sütterlin (Bahrain), Sergio Higuita (Bora), James Shaw (EF), Nelson Oliveira (Movistar) en Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck). Opvallend: met Oliveira stuurt Mas een mannetje vooruit. Wat doet Quick Step met deze situatie? .

Val met drie. Carlos Rodriguez, de 4e in de stand, bergkoning Jay Vine en Quentin Pacher, gisteren 2e, smakken tegen de grond. Valt de schade mee? . 12 uur 46.

12 uur 44. Na 20km is er geen ontsnapping weg. Het gaat wel heel snel in de beginfase, het kilometertellertje geeft voortdurend snelheden boven de 50 km/u aan. .

clock 12:42

12 uur 42. Het podium is niet super ver weg. Er komen nog drie zware dagen. Mij Vuelta is nu al geslaagd. Thymen Arensman (7e - DSM), had gisteren wel een slechte dag.