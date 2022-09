LIVE Vuelta: 42 renners kiezen ruime sop, Almeida (6e) gaat in de tegenaanval

clock 15:18 15 uur 18. Almeida en Oliveira verliezen van hun pluimen. De groep met Evenepoel komt terug tot op 45" van de Portugees. . Almeida en Oliveira verliezen van hun pluimen. De groep met Evenepoel komt terug tot op 45" van de Portugees.

clock 15:16 15 uur 16.

clock 15:15 De situatie op weg naar de eerste keer Piornal:. 1. Russo 2. Achtervolgers (Nibali, Pinot, Carapaz,...) - +32" 3. Oliveira en Almeida - +4'01" 4. Groep-Evenepoel - +4'55" . 15 uur 15. time difference De situatie op weg naar de eerste keer Piornal: 1. Russo 2. Achtervolgers (Nibali, Pinot, Carapaz,...) - +32" 3. Oliveira en Almeida - +4'01" 4. Groep-Evenepoel - +4'55"

clock 15:14 15 uur 14. Voorin is Russo (Arkéa) wat gaan versnellen. HIj rijdt een half minuutje weg van de anderen en zet Carapaz nog wat meer in een zetel. . Voorin is Russo (Arkéa) wat gaan versnellen. HIj rijdt een half minuutje weg van de anderen en zet Carapaz nog wat meer in een zetel.

clock 15:11 15 uur 11. Astana knapt het werk op. In het wiel van de Astana-trein ziet Evenepoel er nog heel goed uit. Geen vuiltje aan de lucht voorlopig voor de rode trui. . Astana knapt het werk op In het wiel van de Astana-trein ziet Evenepoel er nog heel goed uit. Geen vuiltje aan de lucht voorlopig voor de rode trui.

clock 15:09 15 uur 09. De voorsprong van Almeida op het peloton is nog altijd niet veel meer dan 1 minuut. In het wiel van zijn landgenoot Oliveira kan hij nu wel eventjes recupereren. . De voorsprong van Almeida op het peloton is nog altijd niet veel meer dan 1 minuut. In het wiel van zijn landgenoot Oliveira kan hij nu wel eventjes recupereren.

clock 15:07 15 uur 07.

clock 15:04 15 uur 04. Ook Almeida is boven op de eerste hindernis van de dag, waar hij wordt opgewacht door ploegmaat Oliveira. Ze hebben bij UAE een fenomenaal plan uitgetekend voorlopig. . Ook Almeida is boven op de eerste hindernis van de dag, waar hij wordt opgewacht door ploegmaat Oliveira. Ze hebben bij UAE een fenomenaal plan uitgetekend voorlopig.

clock 15:02 15 uur 02. Almeida schuift een beetje op in het klassement en dat is het signaal voor Astana om over te nemen in het peloton. Miguel Angel Lopez is 5e met een bonus van 1'18" op de Portugees. . Almeida schuift een beetje op in het klassement en dat is het signaal voor Astana om over te nemen in het peloton. Miguel Angel Lopez is 5e met een bonus van 1'18" op de Portugees.

clock 15:01 Alto de la Desespera (cat. 2). Richard Carapaz komt als eerste boven op de Alto de la Desespera. De Ecuadoriaan heeft nu 35 punten. . 15 uur 01. mountain Alto de la Desespera (cat. 2) Richard Carapaz komt als eerste boven op de Alto de la Desespera. De Ecuadoriaan heeft nu 35 punten.

clock 14:57 14 uur 57. De jongens van Quick Step laten zich niet nerveus maken in het peloton. Almeida is in de stand 6e op 6'51" van kopman Evenepoel. . De jongens van Quick Step laten zich niet nerveus maken in het peloton. Almeida is in de stand 6e op 6'51" van kopman Evenepoel.

clock 14:56 14 uur 56. Aan de voet van de eerste klim van de dag volgt Almeida op 4'59", het peloton zit exact 1 minuut verderop. . Aan de voet van de eerste klim van de dag volgt Almeida op 4'59", het peloton zit exact 1 minuut verderop.

clock 14:52 Almeida pakt 40 seconden. Door de versnelling van Almeida en McNulty is het verschil tussen de 42 leiders en de twee tegenaanvallers wat teruggelopen: 6'10". Het peloton volgt op 6'50". . 14 uur 52. time difference Almeida pakt 40 seconden Door de versnelling van Almeida en McNulty is het verschil tussen de 42 leiders en de twee tegenaanvallers wat teruggelopen: 6'10". Het peloton volgt op 6'50".

clock 14:50 Klimmen! De kopgroep is aan de eerste klim van de dag begonnen, de steile Alto de las Desespera (cat. 2). Carapaz kan een uitstekende zaak doen als nieuwe leider in het bergklassement. . 14 uur 50. mountain Klimmen! De kopgroep is aan de eerste klim van de dag begonnen, de steile Alto de las Desespera (cat. 2). Carapaz kan een uitstekende zaak doen als nieuwe leider in het bergklassement.

clock 14:45 14 uur 45. De twee ploegmaats van UAE rijden 20 seconden weg van het peloton. Waar gaan Almeida en McNulty naartoe? . De twee ploegmaats van UAE rijden 20 seconden weg van het peloton. Waar gaan Almeida en McNulty naartoe?

clock 14:42 14 uur 42. (Tegen)Aanval Almeida. Met z'n tweeën trekken Almeida in McNulty door in het peloton. Wat zijn ze bij UAE van plan? . (Tegen)Aanval Almeida Met z'n tweeën trekken Almeida in McNulty door in het peloton. Wat zijn ze bij UAE van plan?

clock 14:41 14 uur 41. Wolven op kop. In het peloton zien we de jongens van Quick Step-Alpha Vinyl op kop, met ook Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Tom Steels, hun ploegleider bij "The Wolfpack" had gisteren niets dan lovende woorden voor hen in Vive le Vélo. . Wolven op kop In het peloton zien we de jongens van Quick Step-Alpha Vinyl op kop, met ook Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Tom Steels, hun ploegleider bij "The Wolfpack" had gisteren niets dan lovende woorden voor hen in Vive le Vélo.

clock 14:37 Jan Bakelants in actie. 14 uur 37. Jan Bakelants in actie.