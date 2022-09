LIVESTREAM Vuelta: 13 leiders strijden voor etappewinst, wordt Evenepoel bergop aangevallen?

clock 16:55 16 uur 55.

clock 16:55 16 uur 55. Herrada en Soler zijn met wat vertraging tot bij Pacher, Uran en Champoussin gekomen. We hebben nu 5 achtervolgers op de eenzame leider.

clock 16:53 16 uur 53. Pacher is buiten beeld naar Uran en Champoussin gesprongen. Craddock rijdt nog een paar meter voor het trio.

clock 16:53 16 uur 53. Veel renners laten lopen, het peloton is al flink gedecimeerd. Wanneer ontploft het?

clock 16:52 16 uur 52. Champoussin, Uran en Gesbert komen dichter bij Craddock. De anderen zijn niet mee.

clock 16:51 16 uur 51. In het peloton heeft Louis Vervaeke zich op kop gezet voor zijn kopman Evenepoel. De leider ziet er nog altijd heel goed uit in zijn rode trui.

clock 16:50 26". Craddock zoekt wat verkoeling op een beter lopende strook. Ze komen voorlopig niet dichter, integendeel: 26". 16 uur 50. time difference 26"

clock 16:47 16 uur 47. Ook in het peloton zijn ze aan de klim begonnen. Evenepoel bekijkt het vanaf de tweede rij. Ineos en Movistar knappen het werk op.

clock 16:46 16 uur 46. Het is wachten op een versnelling. José De Cauwer.

clock 16:44 16 uur 44. Craddock loopt wat weg van de rest, hij heeft 20 seconden met nog 8km te gaan. Alles kan uiteraard nog.

clock 16:42 16 uur 42. In het peloton nemen Ineos en Movistar over. Zijn Rodriguez en Mas iets van plan op de slotklim?

clock 16:39 7'28" aan de voet. De slotklim richting Monasterio de Tentudia is begonnen. Craddock begint eraan met 8 seconden voorsprong op zijn medevluchters en 7'28" op het peloton. 16 uur 39. time difference 7'28" aan de voet

clock 16:38 16 uur 38. Wright en Soler willen met z'n tweeën naar Craddock knallen, ook Uran volgt.

clock 16:35 16 uur 35. Craddock wil absoluut alleen aan de slotklim beginnen. De 30-jarige Texaan is niet aan zijn proefstuk toe, ook in de ritten richting Sierra Nevada en Penas Blancas was hij mee in de kopgroep.

clock 16:34 16 uur 34. Ook de Fransman raakt niet weg, het valt weer stil in het laatste stukje afdaling richting de voet.

clock 16:33 16 uur 33. Champoussin is de volgende die het probeert. Het regent nu al aanvallen en de slotklim is nog niet eens begonnen.

clock 16:32 16 uur 32. Soler is op komst en met hem de rest van de kopgroep. Het gat is weer gedicht.

clock 16:31 16 uur 31. Voorin gaat het niet snel genoeg voor Craddock (BikeExchange). Hij probeert te anticiperen en krijgt Pacher en Jungels met zich mee.



clock 16:30 16 uur 30. Het zal snel gaan op de klim, ook renners met een grote versnelling moeten die aankunnen. José De Cauwer.

clock 16:29 16 uur 29. Op naar de Monasterio de Tentudia. Nog even de klim schetsen voor we hem straks opvliegen. De Monasterio de Tentudia is er één in twee trappen met een vlak stukje iets voor halfweg. De klim van tweede categorie is 10,3km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,1%. Op naar de Monasterio de Tentudia

De klim van tweede categorie is 10,3km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,1%.

clock 16:20 Remco Evenepoel beleeft voorlopig een rustige dag. 16 uur 20.

clock 16:17 Wright pak de punten. De tussensprint in Segura de Leon wordt "gewonnen" door Fred Wright, de tweede in de tussenstand voor de groene trui. De anderen drongen niet aan. 16 uur 17. sprint point Wright pak de punten

clock 16:05 16 uur 05. Ex-ritwinnaars voorin. Voorin weten liefst vijf renners hoe je een Vuelta-rit moet winnen. Marc Soler en Jesus Herrada deden het al in deze editie, De Marchi won een rit in 2014, 2015 en 2018, Champoussin vorig jaar en Elissonde in 2013. Ex-ritwinnaars voorin

clock 15:58 7'07". Met nog 40km op de teller is het verschil stabiel: 7'07". Met die voorsprong komt Uran (voorlopig) de top 10 binnen. 15 uur 58. time difference 7'07"

clock 15:54 15 uur 54. De winnaar zit vooraan. Misschien krijgen we straks ook een strijd achteraan. José De Cauwer.

clock 15:50 15 uur 50. Livestream loopt! Het gaat snel in de 17e Vuelta-rit, met maar 50km meer op de teller. Kijk nu naar het slot van de etappe met Renaat Schotte en José De Cauwer als commentatoren.

clock 15:39 Gesbert even niet mee. Gesbert, één van de vluchters, wordt opgehouden door een lekke band. De Fransman van Arkéa keert in geen tijd terug naar zijn vluchtgenoten. 15 uur 39. flat tyre Gesbert even niet mee

clock 15:32 30 kaarsjes voor Loetsenko. Alexey Loetsenko bereikt vandaag een mijlpaal in zijn leven. De Kazak van Astana viert zijn 30e verjaardag in de Vuelta. 15 uur 32. birthday 30 kaarsjes voor Loetsenko

clock 15:29 15 uur 29. Nu het er steeds meer op lijkt dat de winnaar voorin zit, kan het geen kwaad om de beste klimmers van de kopgroep op te sommen. Uran (EF), Mäder (Bahrain), Soler (UAE), Jungels (AG2R) en Herrada (Cofidis) lijken de grootste kanshebbers op dagsucces.

Uran (EF), Mäder (Bahrain), Soler (UAE), Jungels (AG2R) en Herrada (Cofidis) lijken de grootste kanshebbers op dagsucces.

clock 15:27 47,3 km/u. De renners gaan vandaag redelijk vroeg thuis zijn. De gemiddelde snelheid na twee wedstrijduren is 47,3km/u. 15 uur 27. average speed 47,3 km/u

clock 15:15 7'05". Zit de winnaar voorin? Het verschil tussen de 13 en het peloton blijft oplopen: 7'05" 15 uur 15. time difference 7'05"

clock 15:14 Groves tegen de vlakte. Een val in het midden van het pak schrikt het peloton even op. Groves is erbij gaan liggen. Drie ploegmaats blijven bij de ritwinnaar. 15 uur 14. fall Groves tegen de vlakte

clock 15:07 Tim Merlier blijft maar met één doel in de Vuelta: winnen in Madrid. 15 uur 07.

clock 15:00 4'15". Het tempo van de jongens van Quick Step ligt zichtbaar heel laag, de 13 hebben al 4'15". 15 uur . time difference 4'15"

clock 14:58 In het peloton werkt Quick Step-Alpha Vinyl voor Remco Evenepoel: 14 uur 58.

clock 14:51 3'24". Op 90km van de aankomst loopt het verschil op: 3'24". Gaan we naar een strijd op twee fronten? 14 uur 51. time difference 3'24"

clock 14:41 2'08". Op de golvende wegen richting Monasterio de Tentudia loopt de voorsprong van de kopgroep op: 2'08". Uran is voorin de best geplaatste op bijna 15 minuten van Evenepoel. Niets aan de hand dus voor de leider. 14 uur 41. time difference 2'08"

Uran is voorin de best geplaatste op bijna 15 minuten van Evenepoel. Niets aan de hand dus voor de leider.

clock 14:34 14 uur 34. Er komen nog enkele kansen, ik ga het zeker nog eens proberen. Fred Wright (Bahrain), is vandaag mee in de vlucht.

clock 14:30 1'15". De goeie vlucht lijkt vertrokken, het peloton volgt al op 1'15". 14 uur 30. time difference 1'15"

clock 14:19 46" voor 13 leiders. Wright (Bahrain), De Marchi (Israel) en Maté (Euskaltel) zijn voorin komen aansluiten. We hebben nu 13 leiders. Hun voorsprong is 46". 14 uur 19. time difference 46" voor 13 leiders

clock 14:17 Rémi Cavagna te voet. Ook Cavagna moet achtervolgen na een mechanisch probleem. De Fransman rijdt tot dusver een fenomenale Vuelta in dienst van leider Evenepoel. 14 uur 17. mechanical breakdown Rémi Cavagna te voet

clock 14:16 Witte trui ten val. Even opschudding in het kamp van UAE. Juan Ayuso, de vierde in de tussenstand, gaat tegen de grond, maar kan snel weer voort. 14 uur 16. fall Witte trui ten val

clock 14:15 14 uur 15. Vuelta Van bijna-Tourwinnaar tot pechmagneet: het parcours van de onfortuinlijke Primoz Roglic

clock 14:14 14 uur 14. 10 leiders. Jungels en Pacher hebben het gezelschap gekregen van Champoussin (AG2R), Mäder (Bahrain), Herrada (Cofidis), Uran (EF), Craddock (BikeExchange), Elissonde (Trek), Soler (UAE) en Guglielmi (Arkéa). 10 leiders

clock 14:09 14 uur 09. Twee Franse teams sturen een mannetje vooruit: de voorgift van Jungels (AG2R) en Pacher (FDJ) blijft beperkt.

clock 14:06 Taaramäe houdt het voor bekeken. Voor Rein Taaramäe zit de Vuelta erop. Intermarché-Wanty-Gobert heeft zo nog drie renners in koers. 14 uur 06. give up Taaramäe houdt het voor bekeken

clock 13:55 13 uur 55. Alles blijft gesloten voorlopig. bij Jumbo-Visma gooien ze het over een andere boeg na de opgave van Roglic. Dennis gaat ervandoor, maar ook de Australiër krijgt geen ruimte. Alles blijft gesloten voorlopig

clock 13:48 13 uur 48. Na 25km is nog altijd geen vluchtersgroep gevormd. Ook Robert Stannerd (Alpecin-Deceuninck) is er niet in geslaagd vooruit te blijven.

clock 13:44 13 uur 44. Heel wat ploegen willen vandaag een mannetje mee in de vlucht. UAE, Bahrain en Euskaltelt zijn voorlopig het gretigst.

clock 13:35 13 uur 35. Ook Ryan Mullen (Bora) probeert het, maar ook de Ier raakt niet weg. Het tempo ligt te hoog voorlopig.

clock 13:29 13 uur 29. Na de versnelling van De Gendt raakt niemand voorlopig weg in de eerste kilometers.

clock 13:23 13 uur 23. Meteen De Gendt. Hij had het vooraf een beetje aangekondigd en meteen trekt hij ook ten aanval. Lang duurt de poging van Thomas De Gendt echter niet. Meteen De

clock 13:22 13 uur 22 match begonnen start time Start De start van de 17e rit is gegeven, zonder Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Filippo Conca (Lotto-Soudal) en Bryan Coquard (Cofidis). We zijn dus nog met 139.

clock 13:20 13 uur 20. De opgave van Roglic verandert voor ons niet veel, we houden vast aan onze eigen tactiek. . Remco Evenepoel (Quick Step). De opgave van Roglic verandert voor ons niet veel, we houden vast aan onze eigen tactiek. Remco Evenepoel (Quick Step)

