LIVE Vuelta: 13 leiders trekken ten aanval, Belgen ontbreken

46" voor 13 leiders. Wright (Bahrain), De Marchi (Israel) en Maté zijn voorin komen aansluiten. We hebben nu 13 leiders. Hun voorsprong is 46". . 14 uur 19.

Rémi Cavagna te voet. Ook Cavagna moet achtervolgen na een mechanisch probleem. De Fransman rijdt tot dusver een fenomenale Vuelta in dienst van leider Evenepoel. . 14 uur 17.

Witte trui ten val. Even opschudding in het kamp van UAE. Juan Ayuso, de vierde in de tussenstand, gaat tegen de grond, maar kan snel weer voort. . 14 uur 16.