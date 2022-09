Geen tijd om wonden te likken: woensdag volgt eerste opwarmertje bergop

Er zullen in de laatste week prikken volgen van de Spanjaarden in hun zoektocht naar ereplaatsen. Die moet Evenepoel goed inschatten.

21 uur 05. Er zullen in de laatste week prikken volgen van de Spanjaarden in hun zoektocht naar ereplaatsen. Die moet Evenepoel goed inschatten. . Christophe Vandegoor.

clock 21:02

21 uur 02. De eerste col van de slotweek. Geen nieuwe snipperdag woensdag. Veel tijd om te bekomen van de hectische finale dinsdag krijgen de renners niet van de Spaanse parcoursbouwers. In de zeventiende etappe van de Vuelta krijgt het peloton een pittig en heuvelachtig parcours voorgeschoteld. De slotklim is een col van ongeveer 10 kilometer aan 5,1 procent. Dat milde percentage wordt wel vertekend door een mals tussenstuk. Wellicht is dit nog niet de dag waarop de klassementsmannen hun duivels ontbinden. Maar Remco Evenepoel heeft alvast geleerd dat hij steeds op zijn hoede zal moeten zijn in de slotweek. .