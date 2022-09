LIVESTREAM Vuelta: Trek en Cofidis houden 2 Spanjaarden in het vizier

clock 17:03 17 uur 03. Het is geen wandeletappe, maar er wordt niet al te snel gereden. Renaat Schotte. Het is geen wandeletappe, maar er wordt niet al te snel gereden. Renaat Schotte

clock 16:58 Hoe langer Maté in de ontsnapping zit, hoe meer bomen hij laat planten in de buurt van Estepona:. 16 uur 58.

clock 16:57 16 uur 57. Het tempo in het peloton gaat de hoogte in. Achterin trekt bollentrui Jay Vine zich van de debatten niet veel aan. De Australiër staat voor drie belangrijke dagen in de slotweek. Zijn voorsprong op Richard Carapaz is voorlopig 19 punten.

clock 16:53 Schiet Merlier een eerste keer raak in de Vuelta? 16 uur 53.

clock 16:53 1'40". De situatie ligt al uren muurvast, nog 40km te gaan richting Tomares. De voorsprong van Okamika en Maté: 1'40". 16 uur 53. time difference 1'40"

clock 16:35 16 uur 35. Nadat hij al een keertje bij Roglic was gestopt voor een koffieklets, houdt Impey nu halt bij Evenepoel. De rode trui kan best lachen met (het mopje van?) de Zuid-Afrikaan.

clock 16:35 16 uur 35. Veldrijden is pas voor volgende maand!

clock 16:32 Beetje opschudding. Eén van de renners van Movistar duikt het decor in, hij blijft bij wonder recht en pikt weer in. 16 uur 32. fall Beetje opschudding

clock 16:26 16 uur 26. Nog 60km. Voor het eerst duikt de voorsprong onder de twee minuten. Cofidis en Trek blijven de enige ploegen die het peloton mennen, Alpecin blijft opvallend afwezig.

clock 16:20 Opvallende fans langs de zijlijn, en dat in 34 graden. 16 uur 20.

clock 16:13 Evenepoel wordt goed omringd door zijn ploegmaats. 16 uur 13.

clock 16:11 37,8 km/u. De gemiddelde snelheid na drie uur is iets gezakt: 37,8km/u. We liggen daardoor stevig achter op het snelste scenario. 16 uur 11. average speed 37,8 km/u

clock 16:09 16 uur 09. Het is een streek waar het wel eens zou kunnen waaien, maar niet vandaag. Renaat Schotte.

clock 16:00 2'15". Op 77km van het einde is de voorsprong van de twee leiders nog 2'14". Ze hebben achteraan alles goed onder controle, een verrassing lijkt niet aan de orde. 16 uur . time difference 2'15"

clock 15:58 15 uur 58. De etappe van vandaag is best lang, met bovendien toch 1.102 hoogtemeters. "Het is Spaans vlak", vat José De Cauwer samen. Te lastig voor Tim Merlier?

clock 15:56 Er is vandaag veel tijd voor sightseeing. 15 uur 56.

clock 15:52 15 uur 52. Livestream loopt. Nog 80km en de (saaie) 16e Vuelta-rit is verleden tijd. Schakel nu onze livestream in en kijk zelf naar de laatste twee wedstrijduren. Renaat Schotte en José De Cauwer gidsen u tot in Tomares.

clock 15:35 Bij Alpecin-Fenix leggen ze niet al hun eieren in hetzelfde mandje. 15 uur 35.

clock 15:33 15 uur 33. Het is keuveltijd in het peloton. Teunissen en Gesink slaan een praatje, kopman Roglic babbelt op z'n gemakje wat met Impey.

clock 15:23 15 uur 23. Nog 100km. Okamika en Maté zitten op 100km van aankomstplaats Tomares. Aan dit tempo zijn we iets voor zessen binnen.

clock 15:14 38,3 km/u. Na twee uur is het gemiddelde 38,3 km/u. Het is warm in Spanje en dus wordt er niet heel snel gereden. 15 uur 14. average speed 38,3 km/u

clock 15:05 Etenstijd. In het peloton pikken de renners hun bevoorradingszakje op. Het verschil met Okamika en Maté: 3'06". 15 uur 05. food Etenstijd

clock 15:04 15 uur 04. Remco Evenepoel beleeft voorlopig een extra rustdag.

clock 14:51 3'22". Na 68km hebben Okamika en Maté 3'22" op het peloton. Het is voorlopig een geschiedenisloze etappe. 14 uur 51. time difference 3'22"

clock 14:33 14 uur 33. We hebben het vandaag nog niet over Remco Evenepoel gehad en dat is ook niet nodig. De fiere leider zit op zijn gemakje in het wiel van zijn ploegmaats, geen vuiltje aan de lucht voorlopig.

clock 14:24 14 uur 24. Maté en Okamika in de aanval.

clock 14:14 14 uur 14. Okamika zonder zege. Ander Okamika is al voor de vierde keer mee in de vlucht van de dag. De Bask ging er al een keertje vandoor richting Breda en ook voor eigen volk zat hij in de ontsnapping. De renner van Burgos kon in zijn carrière nog niet winnen.

De renner van Burgos kon in zijn carrière nog niet winnen.

clock 14:05 3'22". De situatie ligt voorlopig muurvast. De twee koplopers hebben 3'22" na 37km. In het peloton werken Cofidis en Trek. 14 uur 05. time difference 3'22"

clock 14:00 14 uur . De missie van Maté. Luis Angel Maté is met zijn 38 lentes één van de oudste renners in dit peloton. De Spanjaard, die in een ver verleden zijn laatste zege pakte, is voor het eerst mee in de aanval in deze Vuelta. Voor elke kilometer die hij voorop rijdt, zal de Andalusiër in de buurt van Estepona een boom planten. Hij doet dat om aandacht te vragen voor de gevolgen van de klimaatopwarming.

Voor elke kilometer die hij voorop rijdt, zal de Andalusiër in de buurt van Estepona een boom planten. Hij doet dat om aandacht te vragen voor de gevolgen van de klimaatopwarming.

clock 13:50 3'26". Cofidis en Trek willen Okamika en Maté niet te ver laten rijden. De twee teams houden de twee Spanjaarden netjes onder controle: 3"26". 13 uur 50. time difference 3'26"

clock 13:48 13 uur 48. Remco Evenepoel begint aan de week van de waarheid in de Vuelta.

clock 13:45 4'00". Op weg naar Lebrija, thuisbasis van Juan Pedro Lopez van Trek, hebben Okamika en Maté een bonus van vier minuten. Lopez, die in de Giro van dit jaar 10 dagen de roze trui droeg, wilde ook schitteren in de ronde van zijn thuisland, maar door een valpartij in de 11e rit kwam het er nog niet van. 13 uur 45. time difference 4'00"

Lopez, die in de Giro van dit jaar 10 dagen de roze trui droeg, wilde ook schitteren in de ronde van zijn thuisland, maar door een valpartij in de 11e rit kwam het er nog niet van.

clock 13:38 13 uur 38. Vandaag is niet mijn geliefkoosde aankomst, maar we gaan het toch proberen. Kaden Groves (BikeExchange).

clock 13:27 Groene trui te voet. Mads Pedersen komt achteraan opnieuw aansluiten na een korte pitstop. De groene trui snelt meteen naar voren. 13 uur 27. mechanical breakdown Groene trui te voet

clock 13:25 13 uur 25. Voorin de groep duiken ook de jongens van Cofidis op. Bryan Coquard werd in Montilla al 2e achter Pedersen. Neem de Fransman vandaag revanche?

clock 13:25 3'44". De kloof tussen het peloton en de vluchters wordt groter: 3'44". 13 uur 25. time difference 3'44"

clock 13:15 13 uur 15. Trek voor Pedersen op kop. In het peloton maken de jongens van Trek-Segafredo meteen duidelijk wat vandaag het scenario wordt: op kop rijden tot op het knikje en daar de snelle mannen lossen. Mads Pedersen moet het dan maar afmaken in zijn groene trui.

clock 13:12 2'00". In het peloton zien ze het voorlopig graag gebeuren: Okamika en Maté hebben al een voorgift van twee minuten. 13 uur 12. time difference 2'00"

clock 13:08 13 uur 08. De voorsprong van de twee landgenoten is al 45 seconden.

clock 13:05 13 uur 05. 2 Spanjaarden kiezen meteen voor de aanval: Ander Okamika van Burgos-BH en Luis Angel Mate van Euskaltel-Euskadi). Wat doet het peloton?

clock 13:03 13 uur 03 match begonnen start time Start De 16e Vuelta-etappe is begonnen, zonder Maxim van Gils en Esteban Chaves. Er zijn nog 142 renners in koers.

clock 12:49 12 uur 49. De rustdag heeft deugd gedaan. Dit wordt de belangrijkste week uit mijn carrière, elke dag is een koninginnenrit. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl).

clock 12:45 12 uur 45. In principe is het vandaag zaak om Primoz Roglic uit de hectiek te houden. Zelf sprinten zal voor Madrid zijn. Mike Teunissen (Jumbo-Visma).

clock 12:40 12 uur 40. De rit is toch een pak zwaarder dan iedereen denkt. Ik denk dat wij vanuit de vlucht meer kans maken dan in een sprint met John Degenkolb. Joris Nieuwenhuis (Team DSM).

clock 12:36 12 uur 36. Het is een lastige finale, maar we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Tim Merlier in perfecte positie aan zijn sprint kan beginnen. Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck).

clock 12:26 12 uur 26. De Ronde van Spanje finishte één keer eerder in Tomares. In 2017 pakte Matteo Trentin, toen in dienst van Quick Step, er zijn derde ritzege. In zijn groene trui was de Italiaan toen de snelste van het hele pak. Trentin zou ook nog de slotrit in Madrid winnen, maar omdat eindwinnaar Chris Froome er ook nog meesprintte voor de zege en 11e werd, ging de puntentrui ook mee met de Keniaanse Brit naar huis.

Trentin zou ook nog de slotrit in Madrid winnen, maar omdat eindwinnaar Chris Froome er ook nog meesprintte voor de zege en 11e werd, ging de puntentrui ook mee met de Keniaanse Brit naar huis.

clock 12:22 12 uur 22. 2017: Trentin wint in Tomares.

clock 12:17 12 uur 17. Welke snelle mannen blijven nog over? Op papier kan de rit van vandaag eindigen in een massasprint en dan is het meteen uitkijken naar Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). De Belgische kampioen moet dan wel het knikje op het einde overleven en daar zullen ongetwijfeld een paar ploegen het gashendeltje opendraaien. Denk maar aan Trek voor Mads Pedersen. Nog kanshebbers vandaag: Kaden Groves, eerder al ritwinnaar, Danny van Poppel, Pascal Ackermann, Bryan Coquard, Daniel McLay en misschien ook wel Mike Teunissen.

Nog kanshebbers vandaag: Kaden Groves, eerder al ritwinnaar, Danny van Poppel, Pascal Ackermann, Bryan Coquard, Daniel McLay en misschien ook wel Mike Teunissen.

clock 06-09-2022 clock 17:57 17 uur 57. Te lastig voor sprinters? Na een welverdiende rustdag gunnen de Spaanse parcoursbouwers de renners nog een extra snipperdag. De organisatie mocht goed op zoek naar vlakke wegen rond Sevilla, maar lijkt die toch gevonden te hebben. Het peloton vertrekt in de kuststad Sanlucar de Barrameda en baant zich een relatief



Maar het zou de Vuelta niet zijn, als er geen kleine pukkel op het gelaat van het parcours zou liggen. Op 8 kilometer van het einde zullen de knieën van de sprinters toch wat beginnen te trillen. Pal in de finale ligt er nog een klimmetje van 1,5 kilometer (gemiddeld aan 6%). Vrijbuiters zullen het gebruiken als lanceerplatform, sprintersploegen hopen er te controleren. De uitgelezen springplank naar een geaccidenteerde finale.



Eenmaal de schifting gemaakt is, duiken de renners een bochtige passage in. Het slingerwerk is de voorbode van een hellende laatste rechte lijn. U leest het al, het zal een zenuwachtige strijd worden om die in goede positie aan te vatten. Of alle sprinters dan nog meebikkelen voor het wiel van de sterke Mads Pedersen, blijft de hamvraag.

clock 17:56 17 uur 56. Hoe zwaar is de slotweek van de Vuelta? Madrid komt steeds dichter. De wurggreep van Remco Evenepoel op de Vuelta is dan wel iets minder strak geworden, de kaarten liggen nog altijd gunstig. Onze commentatoren schatten hieronder de slotweek in en concluderen: "Hij heeft de Ronde van Spanje nog altijd onder controle." . Hoe zwaar is de slotweek van de Vuelta? Madrid komt steeds dichter. De wurggreep van Remco Evenepoel op de Vuelta is dan wel iets minder strak geworden, de kaarten liggen nog altijd gunstig. Onze commentatoren schatten hieronder de slotweek in en concluderen: "Hij heeft de Ronde van Spanje nog altijd onder controle."



