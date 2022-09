LIVE Vuelta: De slotweek begint met pittige "sprintersrit", een nieuwe kans voor Tim Merlier?

clock 13:27 Groene trui te voet. Mads Pedersen komt achteraan opnieuw aansluiten na een korte pitstop. De groene trui snelt meteen naar voren. . 13 uur 27. mechanical breakdown Groene trui te voet Mads Pedersen komt achteraan opnieuw aansluiten na een korte pitstop. De groene trui snelt meteen naar voren.

clock 13:25 13 uur 25. Voorin de groep duiken ook de jongens van Cofidis op. Bryan Coquard werd in Montilla al 2e achter Pedersen. Neem de Fransman vandaag revanche? . Voorin de groep duiken ook de jongens van Cofidis op. Bryan Coquard werd in Montilla al 2e achter Pedersen. Neem de Fransman vandaag revanche?

clock 13:25 3'44". De kloof tussen het peloton en de vluchters wordt groter: 3'44". . 13 uur 25. time difference 3'44" De kloof tussen het peloton en de vluchters wordt groter: 3'44".

clock 13:15 13 uur 15. Trek voor Pedersen op kop. In het peloton maken de jongens van Trek-Segafredo meteen duidelijk wat vandaag het scenario wordt: op kop rijden tot op het knikje en daar de snelle mannen lossen. Mads Pedersen moet het dan maar afmaken in zijn groene trui. . Trek voor Pedersen op kop In het peloton maken de jongens van Trek-Segafredo meteen duidelijk wat vandaag het scenario wordt: op kop rijden tot op het knikje en daar de snelle mannen lossen. Mads Pedersen moet het dan maar afmaken in zijn groene trui.

clock 13:12 2'00". In het peloton zien ze het voorlopig graag gebeuren: Okamika en Maté hebben al een voorgift van twee minuten. . 13 uur 12. time difference 2'00" In het peloton zien ze het voorlopig graag gebeuren: Okamika en Maté hebben al een voorgift van twee minuten.

clock 13:08 13 uur 08. De voorsprong van de twee landgenoten is al 45 seconden. . De voorsprong van de twee landgenoten is al 45 seconden.

clock 13:05 13 uur 05. 2 Spanjaarden kiezen meteen voor de aanval: Ander Okamika van Burgos-BH en Luis Angel Mate van Euskaltel-Euskadi). Wat doet het peloton? . 2 Spanjaarden kiezen meteen voor de aanval: Ander Okamika van Burgos-BH en Luis Angel Mate van Euskaltel-Euskadi). Wat doet het peloton?

clock 13:03 13 uur 03 match begonnen start time Start De 16e Vuelta-etappe is begonnen, zonder Maxim van Gils en Esteban Chaves. Er zijn nog 142 renners in koers.

clock 12:49 12 uur 49. De rustdag heeft deugd gedaan. Dit wordt de belangrijkste week uit mijn carrière, elke dag is een koninginnenrit. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). De rustdag heeft deugd gedaan. Dit wordt de belangrijkste week uit mijn carrière, elke dag is een koninginnenrit. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 12:48 12 uur 48.

clock 12:45 12 uur 45. In principe is het vandaag zaak om Primoz Roglic uit de hectiek te houden. Zelf sprinten zal voor Madrid zijn. Mike Teunissen (Jumbo-Visma). In principe is het vandaag zaak om Primoz Roglic uit de hectiek te houden. Zelf sprinten zal voor Madrid zijn. Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

clock 12:44 12 uur 44.

clock 12:40 12 uur 40. De rit is toch een pak zwaarder dan iedereen denkt. Ik denk dat wij vanuit de vlucht meer kans maken dan in een sprint met John Degenkolb. Joris Nieuwenhuis (Team DSM). De rit is toch een pak zwaarder dan iedereen denkt. Ik denk dat wij vanuit de vlucht meer kans maken dan in een sprint met John Degenkolb. Joris Nieuwenhuis (Team DSM)

clock 12:39 12 uur 39.

clock 12:36 12 uur 36. Het is een lastige finale, maar we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Tim Merlier in perfecte positie aan zijn sprint kan beginnen. Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck). Het is een lastige finale, maar we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Tim Merlier in perfecte positie aan zijn sprint kan beginnen. Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:35 12 uur 35.

clock 12:26 12 uur 26. De Ronde van Spanje finishte één keer eerder in Tomares. In 2017 pakte Matteo Trentin, toen in dienst van Quick Step, er zijn derde ritzege. In zijn groene trui was de Italiaan toen de snelste van het hele pak. Trentin zou ook nog de slotrit in Madrid winnen, maar omdat eindwinnaar Chris Froome er ook nog meesprintte voor de zege en 11e werd, ging de puntentrui ook mee met de Keniaanse Brit naar huis. . De Ronde van Spanje finishte één keer eerder in Tomares. In 2017 pakte Matteo Trentin, toen in dienst van Quick Step, er zijn derde ritzege. In zijn groene trui was de Italiaan toen de snelste van het hele pak.

Trentin zou ook nog de slotrit in Madrid winnen, maar omdat eindwinnaar Chris Froome er ook nog meesprintte voor de zege en 11e werd, ging de puntentrui ook mee met de Keniaanse Brit naar huis.

clock 12:22 12 uur 22. 2017: Trentin wint in Tomares. 2017: Trentin wint in Tomares