Enige keer boven de 2500 meter: Kan Evenepoel standhouden in de Sierra Nevada?

Ik heb nog altijd 1 minuut en 50 seconden over, er is dus niks om over te panikeren

08 uur 52. Ik heb nog altijd 1 minuut en 50 seconden over, er is dus niks om over te panikeren. Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel slaat niet in paniek, ondanks tik en pijntjes: "Hopelijk was dit mijn slechte dag"

clock 08:22

08 uur 22. "De Evenepoel die gisteren van de fiets stapte, is een andere dan vroeger". Voor het eerst in deze Vuelta verloor Remco Evenepoel tijd op zijn concurrenten, Primoz Roglic pakte gisteren op de steile aankomst bergop op La Pandera 47 seconden terug en staat nu in de stand tweede op 1'49" van de jonge Belg. Onze man in Spanje schat de schade hieronder in. .