Vlakke aanloop, maar pittige finale én aankomst bergop: dit is de 14e rit in de Vuelta

10 uur 29. Drie cols. Wat krijgen de renners vandaag voor de kiezen? Na een relatief vlakke aanloop vanuit startplaats Montero begint de koers pas echt na goed 100 kilometer. De Puerto de Sieta Pilillas (3e categorie, 9,9 km aan 3,5%) zal voor een eerste prikkel in de benen zorgen. Twintig kilometer verder in Jaén vallen in een tussensprint nog enkele punten te rapen voor het groen. Vanaf dan is het echt aan de klimgeiten. De Puerto de Los Villares is een col van 2e categorie. Er moet 10,4 km geklommen worden aan gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%. Veel tijd om te bekomen is er niet, want na een korte afdaling wacht meteen de slotklim naar Sierra de la Pandera . Deze klim van 1e categorie is 8,4 km lang en gaat gemiddeld 7,8% omhoog, met pieken rond de 10%. Zijn het straks de klassementsmannen die het hoogste woord voeren op de slotklim of laten de jongens van leider Remco Evenepoel weer een groepje vluchters vooruit rijden? Volg het hier op de voet vanaf 13.15 uur. .