LIVESTREAM: Kopgroep met Carapaz en Pedersen rijdt weg, straks vuurwerk op zware slotklim?

Zonder weerwerk kan Mads Pedersen moeiteloos de volle pot meegraaien bij de tussensprint. Missie geslaagd voor de Deen. Zijn groene trui blinkt nog wat meer.

De renners zijn bezig aan een van de laatste dalende stroken. Dadelijk is het quasi constant bergop tot aan de finishlijn.

Met nog 40 kilometer te gaan is de voorsprong van de koplopers wat uitgelopen tot 4'17". Het zware klimwerk moet weliswaar nog komen.

Cavagna is weer geweldig werk aan het leveren. Ik vrees voor de kansen van de kopgroep. José De Cauwer.

LIVESTREAM. U kan de rit nu ook bekijken met de livestream op deze pagina of op één. Veel kijkplezier!

Carapaz komt als eerste boven. De Ecuadoriaan komt zo op de 5e plek in het bergklassement.

Het klimwerk in de kopgroep begint door te wegen bij Mads Pedersen. De Deen heeft moeite om het tempo te volgen.

Kelland O'Brien. Kelland O'Brien (BikeExchange-Jayco) stapt uit de Vuelta.

Domenico Pozzovivo is bezig aan zijn 400e etappe in een grote ronde.



Wat zou de mindset zijn bij de koplopers? Een kanjer als Carapaz zou op papier weinig moeite moeten kennen met de 9 andere vluchters. Hoe pakken zij dat aan?

Puerto de Siete Pilillas (3e cat.). De koplopers zijn begonnen aan de Puerto de Siete Pilillas (9.8 km aan 3.5%)

Richard Carapaz is de best geplaatste vluchter in het algemene klassement. De Olympische kampioen volgt op 14 minuten van leider Evenepoel.

3'08". De 10 vluchters hebben een ruime voorsprong te pakken. Binnen 15 kilometer volgt een eerste klimmetje om op te warmen. Puerto de Siete Pilillas is een beklimming van 3e categorie.



Is Carapaz op weg naar een tweede ritzege in deze Vuelta? Op papier zou hij zijn medevluchters te baas moeten kunnen in het hooggebergte.

Het peloton lijkt vrede te nemen met de huidige stand van zaken. Remco Evenepoel zit in het spoor van een Quick-Step-treintje en vraagt om een drinkbus.

1 minuut. De sterke kopgroep heeft nu een minuut voorsprong op het peloton. Brenner en Garcia Pierna volgen op een half minuutje van de koplopers.

Jonkies Brenner en Pierna (20 en 21) voelen ook wel wat voor een dag in de vlucht. Ze proberen naar de leiders toe te rijden.

Zou dit de vlucht van de dag kunnen zijn? Het verschil gaat boven de 20 seconden en Quick-Step zet zich op de kop van het peloton.

De vluchtersgroep. Clément Champoussin (AG2R Citroën), Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Filippo Conca (Lotto Soudal), Kenny Elissonde en Mads Pedersen (Trek-Segafredo) voegen zich bij Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) en Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Hun voorsprong: 11 seconden

Hun voorsprong: 11 seconden

Een zoveelste vluchtpoging. Deze keer zijn het Carapaz en Lutsenko die de handen in elkaar slaan. In het peloton moet Landa even afstappen. De Spanjaard heeft een mechanisch probleem.

Het antwoord is nee. De 7 worden weer gegrepen en zo blijft het peloton aan de leiding na 67 kilometer koers.

Voor het eerst heeft een groep van meer dan 5 renners een voorsprong op het peloton. Kunnen 7 vluchters de klus wel klaren en wegrijden?

Sergio Higuita. Higuita voelt zich geroepen om mee te glippen in een volgende vluchtpoging, maar in zijn enthousiasme glijdt de Colombiaan tegen het wegdek. Het lijkt mee te vallen, want hij klimt al snel weer recht.

De Gendt en zijn kompanen zijn weer gegrepen door het peloton, waar Ayuso eindelijk weer is komen aansluiten. Team UAE heeft dus al stevig moeten zwoegen in het eerste uur van deze rit. Zal zich dat straks wreken op de slotklim?

Chaotisch begin van de etappe. Het eerste uur van de wedstrijd zit erop en de strijd voor de vlucht is nog steeds volop aan de gang. Het EF-duo is gegrepen, maar deze keer wil Craddock de oversteek maken naar De Gendt en co. Het trio vooraan heeft zelf maar een voorsprong van 12 seconden, dus zij zijn ook nog lang niet zeker.

Ook het roze EF-duo met Esteban Chaves en Mark Padun voelt wel wat voor een dagje aanvallen. Ze zetten de achtervolging in op het groepje van De Gendt.

Thomas De Gendt heeft twee kompanen die mee op pad zijn. Deze keer zijn het Stannard en Fedorov. Het trio fietst 11 seconden voor het peloton, waar Ben O'Connor weer is komen aansluiten.

clock 14:08 14 uur 08. Kurt Van De Wouwer: "Evenepoel controleert alles, ik verwacht niet dat hij in de problemen gaat komen.". Kurt Van De Wouwer: "Evenepoel controleert alles, ik verwacht niet dat hij in de problemen gaat komen."

De Gendt en zijn Duitse vriend worden gegrepen, maar onze landgenoot neemt daar geen vrede mee. De Gendt snelt meteen weer weg uit het pak.

Ben O'Connor. Lekke band voor O'Connor. De Australiër zal een tijdritje moeten rijden om het snelle peloton weer bij te kunnen benen.

Het hoge tempo in het peloton maakt de inhaalsrace van het tweede peloton (met onder meer Ayuso) er niet makkelijker op. Ze blijven hangen op 10 seconden.

De Gendt en zijn kompaan Sütterlin hebben een voorsprong van 14 seconden, maar het peloton blijft stevig jagen op het duo. Het is dus maar de vraag of deze onderneming wel succesvol wordt.

clock 13:53 13 uur 53. Jetse Bol: "We moeten bij Burgos onze kansen afdwingen door mee te gaan in de vlucht.". Jetse Bol: "We moeten bij Burgos onze kansen afdwingen door mee te gaan in de vlucht."

Aanvalspoging De Gendt. Het tweede peloton verliest nog wat tijd op de groep vooraan. Het verschil bedraagt nu ongeveer 27 seconden. Ondertussen probeert Thomas De Gendt het dan maar eens met een ontsnappingspoging. Lukt het hem dan wel?

Team UAE is in het tweede peloton verzeild geraakt en heeft wel wat moeite om het gat te dichten met de groep vooraan. Marc Soler laat zich dan ook uitzakken uit de eerste groep om zijn kompanen een handje te helpen.

Het regent pogingen, maar tot dusver zijn ze allemaal nergens op uitgedraaid. Na 15 kilometer is het peloton nog steeds baas, al is er wel een scheurtje ontstaan waardoor een deel van het peloton op 15 seconden volgt.

Dries Devenyns. Een van de luitenanten van Evenepoel moet halthouden. Hij heeft een mechanisch probleem.

Het hoge tempo zorgt voor een aantal scheurtjes in het peloton, maar Remco Evenepoel behoudt wel een prominente positie vooraan. Intussen probeert Jan Bakelants weg te rijden uit het peloton.

Opnieuw steekt het peloton een stokje voor de vluchterspoging. Het tempo schiet de hoogte in, maar een ontsnapping is nog geen feit.

Nibali heeft zinnen gezet op ontsnapping. Opnieuw is het Vincenzo Nibali die wegrijdt uit het peloton. Deze keer wordt de Italiaan vergezeld door bollenman Jay Vine.

Een nieuwe aanvalspoging in het peloton. Veel renners zitten op hete kolen en willen de trein niet missen.

Als Remco dezelfde benen houdt die hij nu heeft, dan wordt het een lastig verhaal voor ons. Jumbo-ploegleider Addy Engels.

clock 13:23 13 uur 23. Jumbo-ploegleider Engels:" Roglic wordt steeds beter en dit weekend is erg interessant". Jumbo-ploegleider Engels:" Roglic wordt steeds beter en dit weekend is erg interessant"

De aanvallers zijn weer gegrepen. Het belooft een stevige strijd te worden voor renners met vluchtambities.

Er komen nog wat renners aansluiten bij de vroege vluchters, maar het peloton geeft zich nog niet gewonnen!

Vincenzo Nibali is de eerste die een aanvalspoging onderneemt. Hugh Carthy en Robert Stannard volgen de Italiaan.

START De officiële start is gegeven!

De renners komen straks aan op de befaamde Sierra de la Pandera. 19(!) jaar geleden kwam levende legende Alejandro Valverde daar toen als eerste boven. Het was de eerste ritzege in een grote ronde voor de Spanjaard.

Binnen een kwartier wordt de geneutraliseerde start gegeven. Na een kort tochtje volgt om 13:17 uur de echte start.

Pittig weekend voor de boeg. Vandaag begint het peloton aan een mogelijk cruciaal weekend in deze Vuelta. De renners mogen opwarmen met een lange aanloop, maar in het slot van deze etappe worden we misschien wel getrakteerd op vuurwerk. De renners finishen namelijk op de Sierra de la Pandera (1e cat.). Morgen is het weer spektakel, want dan krijgen de renners onder meer de Sierra Nevada voor de wielen geschoven. Kan Remco Evenepoel standhouden? Vandaag wacht een eerste test!

De slotklim is lang en opgesplitst in twee delen. De laatste 8 kilometers zullen bepalend zijn. Remco Evenepoel.

Drie cols. Wat krijgen de renners vandaag voor de kiezen? Na een relatief vlakke aanloop vanuit startplaats Montero begint de koers pas echt na goed 100 kilometer. De Puerto de Sieta Pilillas (3e categorie, 9,9 km aan 3,5%) zal voor een eerste prikkel in de benen zorgen. Twintig kilometer verder in Jaén vallen in een tussensprint nog enkele punten te rapen voor het groen. Vanaf dan is het echt aan de klimgeiten. De Puerto de Los Villares is een col van 2e categorie. Er moet 10,4 km geklommen worden aan gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%. Veel tijd om te bekomen is er niet, want na een korte afdaling wacht meteen de slotklim naar Sierra de la Pandera. Deze klim van 1e categorie is 8,4 km lang en gaat gemiddeld 7,8% omhoog, met pieken rond de 10%. Zijn het straks de klassementsmannen die het hoogste woord voeren op de slotklim of laten de jongens van leider Remco Evenepoel weer een groepje vluchters vooruit rijden? Volg het hier op de voet vanaf 13.15 uur.



De Puerto de Sieta Pilillas (3e categorie, 9,9 km aan 3,5%) zal voor een eerste prikkel in de benen zorgen. Twintig kilometer verder in Jaén vallen in een tussensprint nog enkele punten te rapen voor het groen.



Vanaf dan is het echt aan de klimgeiten. De Puerto de Los Villares is een col van 2e categorie. Er moet 10,4 km geklommen worden aan gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%.



Veel tijd om te bekomen is er niet, want na een korte afdaling wacht meteen de slotklim naar Sierra de la Pandera. Deze klim van 1e categorie is 8,4 km lang en gaat gemiddeld 7,8% omhoog, met pieken rond de 10%.



Zijn het straks de klassementsmannen die het hoogste woord voeren op de slotklim of laten de jongens van leider Remco Evenepoel weer een groepje vluchters vooruit rijden? Volg het hier op de voet vanaf 13.15 uur.

