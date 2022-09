LIVE Vuelta: Peloton laat vluchters niet los, straks vuurwerk op zware slotklim?

Maandag is er opnieuw een rustdag in de Vuelta, maar daarvoor krijgen de renners nog 2 stevige etappes voor de kiezen. Vooral zondag belooft loodzwaar te worden, al is ook de rit van vandaag geen doetje. Houdt Remco Evenepoel opnieuw moeiteloos stand in de klim naar Sierra de la Pandera?