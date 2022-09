LIVE Vuelta: 3 vluchters hebben beperkte voorsprong, straks sprinten met Merlier?

clock 14:58 14 uur 58. Het trio heeft al een minuut van hun voorsprong moeten inboeten op het pak. Ze hebben nog een voorgift van 2'10". . Het trio heeft al een minuut van hun voorsprong moeten inboeten op het pak. Ze hebben nog een voorgift van 2'10".

clock 14:53 14 uur 53. Loodzwaar weekend staat voor de deur. De klassementsmannen zullen blij zijn dat het vandaag een rustige dag lijkt te worden voor hen. Dit weekend staan er namelijk nog een hoop hoogtemeters op het programma. Morgen planten de renners hun vlag op Sierra de la Pandera, zondag wacht de Sierra Nevada. Voor die 6e aankomst bergop moeten de renners zich in dit stage-oord en skidomein hijsen naar een hoogte van liefst 2.500 meter. Het is de enige aankomst boven de grens van 2.000 meter, de enige col met het label buiten categorie en het is tevens de enige dag met meer dan 4.000 hoogtemeters. Beschouw die 15e etappe dus gerust als de koninginnenrit. . Loodzwaar weekend staat voor de deur De klassementsmannen zullen blij zijn dat het vandaag een rustige dag lijkt te worden voor hen. Dit weekend staan er namelijk nog een hoop hoogtemeters op het programma. Morgen planten de renners hun vlag op Sierra de la Pandera, zondag wacht de Sierra Nevada.

Voor die 6e aankomst bergop moeten de renners zich in dit stage-oord en skidomein hijsen naar een hoogte van liefst 2.500 meter. Het is de enige aankomst boven de grens van 2.000 meter, de enige col met het label buiten categorie en het is tevens de enige dag met meer dan 4.000 hoogtemeters. Beschouw die 15e etappe dus gerust als de koninginnenrit.

clock 14:42 Na de roze fiets van Mathieu van der Poel in de Giro, krijgt Jay Vine nu ook zijn "bollenfiets"! 14 uur 42. Na de roze fiets van Mathieu van der Poel in de Giro, krijgt Jay Vine nu ook zijn "bollenfiets"!

clock 14:37 14 uur 37. Julius van den Berg is de enige renner van de drie vluchters die al een profzege kon boeken. De Nederlander mocht vorig jaar zegevieren in een etappe van de Ronde van Polen. . Julius van den Berg is de enige renner van de drie vluchters die al een profzege kon boeken. De Nederlander mocht vorig jaar zegevieren in een etappe van de Ronde van Polen.

clock 14:34 Het peloton glijdt gemoedelijk over de Spaanse wegen. Rode trui Evenepoel zal het graag zien gebeuren. 14 uur 34. Het peloton glijdt gemoedelijk over de Spaanse wegen. Rode trui Evenepoel zal het graag zien gebeuren.

clock 14:30 3'04". De voorsprong van de vluchters gaat voor het eerst boven de 3 minuten. Al zal de voorgift het peloton nog steeds geen zorgen baren. Zij hebben alles onder controle. . 14 uur 30. time difference 3'04" De voorsprong van de vluchters gaat voor het eerst boven de 3 minuten. Al zal de voorgift het peloton nog steeds geen zorgen baren. Zij hebben alles onder controle.

clock 14:27 14 uur 27. 4e keer, goede keer? Het is voorlopig nog niet de Vuelta van Tim Merlier. De Belgische kampioen kwam in de voorbije drie massasprints tekort, al was er telkens wel iets dat spaak liep in de sprintvoorbereiding. 3e, 6e en 3e: dat is de magere balans voor Merlier. Voegt hij daar vandaag een 1tje aan toe? . 4e keer, goede keer? Het is voorlopig nog niet de Vuelta van Tim Merlier. De Belgische kampioen kwam in de voorbije drie massasprints tekort, al was er telkens wel iets dat spaak liep in de sprintvoorbereiding. 3e, 6e en 3e: dat is de magere balans voor Merlier. Voegt hij daar vandaag een 1tje aan toe?

clock 14:21 14 uur 21. Wat ik van de situatie van Ayuso vind? Riskant. Ik ga goed ver weg van hem staan aan de start. Remco Evenepoel. Wat ik van de situatie van Ayuso vind? Riskant. Ik ga goed ver weg van hem staan aan de start. Remco Evenepoel

clock 14:13 14 uur 13. Exact één jaar geleden werd in de Vuelta de koninginnenrit van jaargang 2021 afgewerkt. Het was toen Miguel Angel Lopez die de bergen het snelste kon bedwingen. Bekijk hieronder nog eens de beelden. . Exact één jaar geleden werd in de Vuelta de koninginnenrit van jaargang 2021 afgewerkt. Het was toen Miguel Angel Lopez die de bergen het snelste kon bedwingen. Bekijk hieronder nog eens de beelden.



clock 14:13 14 uur 13.

clock 14:04 14 uur 04. Ligt de rit al in een plooi? Van den Berg en zijn twee Spaanse kompanen blijven steken op een voorsprong van 2'40". Trek, Cofidis en EF behouden namens het peloton de controle. . Ligt de rit al in een plooi? Van den Berg en zijn twee Spaanse kompanen blijven steken op een voorsprong van 2'40". Trek, Cofidis en EF behouden namens het peloton de controle.

clock 14:00 14 uur .

clock 13:53 13 uur 53. Trek-Segafredo krijgt hulp. Trek krijgt in het peloton het gezelschap van Bike-Exchange en Cofidis. Kaden Groves en Bryan Coquard voelen zich duidelijk ook geroepen om straks een gooi te doen naar de dagzege. Het trio voorin heeft intussen een voorsprong van 2'36". . Trek-Segafredo krijgt hulp Trek krijgt in het peloton het gezelschap van Bike-Exchange en Cofidis. Kaden Groves en Bryan Coquard voelen zich duidelijk ook geroepen om straks een gooi te doen naar de dagzege. Het trio voorin heeft intussen een voorsprong van 2'36".

clock 13:51 13 uur 51. De drie vluchters zijn niet aan hun proefstuk toe deze Vuelta. Van den Berg en Okamiko kozen al voor de vlucht in ritten 3 en 4. Joan Bou was ook in de derde etappe van de partij. . De drie vluchters zijn niet aan hun proefstuk toe deze Vuelta. Van den Berg en Okamiko kozen al voor de vlucht in ritten 3 en 4. Joan Bou was ook in de derde etappe van de partij.

clock 13:47 13 uur 47. Trek-Segafredo meldt zich aan de voorposten van het peloton. Met Mads Pedersen hebben ze natuurlijk een gevaarlijke klant met het oog op ritzege in de rangen. . Trek-Segafredo meldt zich aan de voorposten van het peloton. Met Mads Pedersen hebben ze natuurlijk een gevaarlijke klant met het oog op ritzege in de rangen.

clock 13:44 13 uur 44.

clock 13:42 13 uur 42. De drie avonturiers hebben al meteen een mooie voorsprong van 1 minuut bij elkaar gefietst. Krijgen ze nog gezelschap of geeft het peloton de strijd nog niet op? . De drie avonturiers hebben al meteen een mooie voorsprong van 1 minuut bij elkaar gefietst. Krijgen ze nog gezelschap of geeft het peloton de strijd nog niet op?

clock 13:40 13 uur 40. En al meteen een aanvalspoging van 3 renners. Het gaat om Ander Okamika (Burgos), Joan Bou (Euskalte) en de eerste drager van de bergtrui deze Vuelta: Julius van den Berg (EF). . En al meteen een aanvalspoging van 3 renners. Het gaat om Ander Okamika (Burgos), Joan Bou (Euskalte) en de eerste drager van de bergtrui deze Vuelta: Julius van den Berg (EF).

clock 13:37 13 uur 37 match begonnen start time Start De officiële start is gegeven! Wie mag straks in Montilla de handen in de lucht gooien?