De sprinters en punchers zijn aan zet in pittige opwarmingsrit richting zwaar bergweekend

13 uur 09. Alpecin-ploegleider Willems: "We hebben ons wat laten doen door de klassementsploegen in de vorige sprint".

13 uur 06. De finish is iets lastiger dan in de andere sprintersetappes. Het zal een kwestie zijn van goede benen te hebben en goed vooraan te zitten. Tim Merlier.

Opvallend: Juan Ayuso (5e in de stand) test positief op corona, maar blijft in de Vuelta

clock 11:18

11 uur 18. Vierde keer, goede keer voor Merlier? Het is voorlopig nog niet de Vuelta van Tim Merlier. De Belgische kampioen kwam in de voorbije drie massasprints tekort, al was er telkens wel iets dat spaak liep in de sprintvoorbereiding. 3e, 6e en 3e: dat is de magere balans voor Merlier. Voegt hij daar vandaag een 1tje aan toe? .