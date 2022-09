LIVESTREAM Vuelta: Val van leider Evenepoel, gigavoorsprong voor kopgroep

clock 16:07 16 uur 07. Nog 31 kilometer. Over dik 10 kilometer laten we de vlakke wegen voor wat ze zijn. In het peloton blijven ze op deze eerste schooldag broederlijk samen in de klas. . Nog 31 kilometer Over dik 10 kilometer laten we de vlakke wegen voor wat ze zijn. In het peloton blijven ze op deze eerste schooldag broederlijk samen in de klas.

clock 16:03 16 uur 03. Het jeugdige snoetje van Remco Evenepoel oogt weer goed. Hij straalt opnieuw rust uit en kan straks misschien extra geprikkeld zijn. Zo'n val is lullig, maar binnen de ploeg was er ook niet echt paniek.

clock 16:02 16 uur 02. Vuelta BEKIJK: Remco Evenepoel komt ten val in afdaling, maar kan weer verder

clock 16:01 16 uur 01. Toch even opschudding... José De Cauwer. Toch even opschudding... José De Cauwer

clock 16:00 16 uur . Nog 38 kilometer. De kilometers smelten razendsnel weg. Over minder dan 20 kilometer beginnen we te klimmen. Remco Evenepoel heeft dus nog even de tijd om op adem te komen en zijn pols te laten helen. Wie de beelden bekijkt, krijgt toch de indruk dat het gewoon een domme slipper is in een afdaling. De ploegmaats geven nu gas in het peloton en dat is ook nodig: Wilco Kelderman nadert tot op 2'30" van het rood.

clock 15:58 15 uur 58.

clock 15:56 15 uur 56. Remco Evenepoel monsterde de jongste minuten zijn pols, maar de averij lijkt mee te vallen. Al krijgen we daar pas op de slotklim uitsluitsel over. De val was een beetje gelijkaardig aan die van ploegmaat Julian Alaphilippe gisteren. . Remco Evenepoel monsterde de jongste minuten zijn pols, maar de averij lijkt mee te vallen. Al krijgen we daar pas op de slotklim uitsluitsel over. De val was een beetje gelijkaardig aan die van ploegmaat Julian Alaphilippe gisteren.

clock 15:55 15 uur 55. De kopgroep heeft door de valpartij van de leider nog extra minuten gekregen: 11'40".

clock 15:54 15 uur 54. Bij de wedstrijdleiding leek Remco Evenepoel aan te geven dat hij in die bocht gehinderd werd door een motard die was gestopt. Na het gehakketak zit de leider nu weer vooraan. . Bij de wedstrijdleiding leek Remco Evenepoel aan te geven dat hij in die bocht gehinderd werd door een motard die was gestopt. Na het gehakketak zit de leider nu weer vooraan.

clock 15:52 15 uur 52. Het peloton toont clementie en wacht de rode trui op. Die komt nu weer aansluiten nadat hij toch behoorlijk lang bleef stilstaan.

clock 15:50 Val Evenepoel. En plots is het bibberen: Remco Evenepoel glijdt onderuit in een afdaling. Hij zit weer op de fiets, maar dit is vervelend. . 15 uur 50. fall Val Evenepoel En plots is het bibberen: Remco Evenepoel glijdt onderuit in een afdaling. Hij zit weer op de fiets, maar dit is vervelend.

clock 15:50 15 uur 50. Remco Evenepoel schuift weg in een bocht. Remco Evenepoel schuift weg in een bocht

clock 15:48 15 uur 48. Samuele Battistella ziet het zinloze van deze solo in en geeft niet meer het volle pond. Nog even meegeven: Wilco Kelderman staat in het klassement op 14'04" en ontvangt een geschenk van 10'20".

clock 15:44 Nog 50 kilometer. Samuele Battistella achtervolgers met Wilco Kelderman, Jay Vine, Richard Carapaz en co: 33" peloton: 10'16" . 15 uur 44. time difference Nog 50 kilometer Samuele Battistella achtervolgers met Wilco Kelderman, Jay Vine, Richard Carapaz en co: 33" peloton: 10'16"

clock 15:42 15 uur 42. Bij podiumploegen Jumbo-Visma en Movistar begint het toch een beetje te nijpen. Ze lossen Quick Step-Alpha Vinyl nog niet af, maar schuiven wel iets nadrukkelijker op in het peloton.

clock 15:42 15 uur 42. Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux hebben het begrepen en voeren de forcing. Jay Vine won al 2 ritten in de Vuelta, maar is niet de enige ritwinnaar in een grote ronde. Die eer viel ook te beurt aan Richard Carapaz, Marc Soler, Aleksej Loetsenko, Jan Polanc, Clément Champoussin, Nelson Oliveira, Mikel Iturria, Jan Bakelants, Mike Teunissen en Jonathan Caicedo.

clock 15:39 15 uur 39. We hebben door de hoge snelheid een voorsprong van een kwartier op het snelste schema. Als we deze lijn aanhouden, dan kennen we de ritwinnaar al rond 17 u.

clock 15:37 15 uur 37. Nog 54 kilometer . Samuele Battistella (Astana) zet zijn compagnons op 55". Daar leggen ze de druk niet echt bij Alpecin-Deceuninck. Op die manier - door mee te draaien - zetten ze Jay Vine in een zetel.

clock 15:33 15 uur 33. In het virtuele klassement klopt Wilco Kelderman op de deur van de top 5. Quick Step-Alpha Vinyl laat de teugels vieren. Hopen ze dat andere teams zich bedreigd voelen voor hun plaats in de top 10 en willen ze die concurrenten zo uit hun tent lokken? Of spelen ze gewoon met vuur?

clock 15:33 De achterstand van het peloton is intussen al achterhaald: 9'28". 15 uur 33. De achterstand van het peloton is intussen al achterhaald: 9'28".