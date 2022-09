LIVE Vuelta: Grote ontsnapping met Kelderman, Carapaz en Vine

clock 14:24 14 uur 24. Nabij Malaga kiest de kopgroep voor een passage door het binnenland. In Marbella huppelen we straks weer langs de kustlijn. . Nabij Malaga kiest de kopgroep voor een passage door het binnenland. In Marbella huppelen we straks weer langs de kustlijn.

clock 14:23 14 uur 23. Onze noorderburen branden een kaars voor Wilco Kelderman (31). De Nederlander werd 3e in de Giro (2020), 4e in de Vuelta (2017) en 5e in de Tour (2021). Maar winnen is o zo moeilijk. Kelderman, volgend jaar Jumbo-Visma, grossiert in de ereplaatsen, maar wacht al sinds zijn tijdrittitel van 2015 op een nieuwe zege. In de WorldTour kon hij nog geen champagne laten knallen. . Onze noorderburen branden een kaars voor Wilco Kelderman (31). De Nederlander werd 3e in de Giro (2020), 4e in de Vuelta (2017) en 5e in de Tour (2021). Maar winnen is o zo moeilijk. Kelderman, volgend jaar Jumbo-Visma, grossiert in de ereplaatsen, maar wacht al sinds zijn tijdrittitel van 2015 op een nieuwe zege. In de WorldTour kon hij nog geen champagne laten knallen.

clock 14:17 14 uur 17. Kaden Groves: "Ik wil volgend jaar nog meer stappen zetten". Kaden Groves: "Ik wil volgend jaar nog meer stappen zetten"

clock 14:16 14 uur 16. Waarom ik voor Alpecin-Deceuninck heb gekozen? Ze zijn een van de beste sprintteams. . Kaden Groves (Bike-Exchange). Waarom ik voor Alpecin-Deceuninck heb gekozen? Ze zijn een van de beste sprintteams. Kaden Groves (Bike-Exchange)

clock 14:14 3'15". Het oordeel van Quick Step-Alpha Vinyl is duidelijk: 3'15" is zowat de maximale voorgift die ze het erg ruime pakket gunnen. Je zou je kunnen afvragen of de aanwezigheid van Louis Vervaeke zinvol is, maar de knecht kan zich laten meeglijden en kan straks dieper op de slotklim nog een rol van betekenis spelen. . 14 uur 14. time difference 3'15" Het oordeel van Quick Step-Alpha Vinyl is duidelijk: 3'15" is zowat de maximale voorgift die ze het erg ruime pakket gunnen. Je zou je kunnen afvragen of de aanwezigheid van Louis Vervaeke zinvol is, maar de knecht kan zich laten meeglijden en kan straks dieper op de slotklim nog een rol van betekenis spelen.

clock 14:08 14 uur 08. Het is best verrassend dat Luis Angel Maté (Euskaltel) niet in de kopgroep zit. De 38-jarige Spanjaard is een man van de streek en fietst met een bijzonder doel rond in deze Vuelta. Voor elke aanvalskilometer zal hij een boom planten. Dat doet hij na de verwoestende bosbranden van vorig jaar in deze regio. . Het is best verrassend dat Luis Angel Maté (Euskaltel) niet in de kopgroep zit. De 38-jarige Spanjaard is een man van de streek en fietst met een bijzonder doel rond in deze Vuelta. Voor elke aanvalskilometer zal hij een boom planten. Dat doet hij na de verwoestende bosbranden van vorig jaar in deze regio.

clock 14:07 14 uur 07. Mocht Remco Evenepoel nog informatie willen inwinnen over de slotklim en mochten Thibaut Pinot en Alejandro Valverde niet te loslippig zijn: ook veteranen Domenico Pozzovivo (13e) en Vincenzo Nibali (16e) reden hier 9 jaar geleden al rond. . Mocht Remco Evenepoel nog informatie willen inwinnen over de slotklim en mochten Thibaut Pinot en Alejandro Valverde niet te loslippig zijn: ook veteranen Domenico Pozzovivo (13e) en Vincenzo Nibali (16e) reden hier 9 jaar geleden al rond.

clock 14:02 14 uur 02. In 2013 passeerde de Vuelta hier al, al loopt deze etappe dus nog een viertal kilometer verder. De top 10 van die 8e rit: Leopold König Daniel Moreno Nicolas Roche Thibaut Pinot Ivan Basso Bart De Clercq Igor Anton Alejandro Valverde Joaquim Rodriguez Rigoberto Uran . In 2013 passeerde de Vuelta hier al, al loopt deze etappe dus nog een viertal kilometer verder. De top 10 van die 8e rit: Leopold König

Daniel Moreno

Nicolas Roche

Thibaut Pinot

Ivan Basso

Bart De Clercq

Igor Anton

Alejandro Valverde

Joaquim Rodriguez

Rigoberto Uran

clock 13:59 13 uur 59. Hebben de 32 vluchters hun maximale bonus al bereikt? Bij 3'07" houdt de schommel nu toch duidelijk halt. . Hebben de 32 vluchters hun maximale bonus al bereikt? Bij 3'07" houdt de schommel nu toch duidelijk halt.

clock 13:55 13 uur 55. Vine voor nummer 3? Als de kopgroep het uitzingt tot de finish, dan is het logisch dat er naar meesterklimmers als Richard Carapaz en Wilco Kelderman gekeken wordt. Maar als de logica van de vorige bergritten gerespecteerd wordt, dan is Jay Vine ontegensprekelijk de topfavoriet. Kan de bergkoning - gesteund door Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux - voor een 3e dagzege gaan? . Vine voor nummer 3? Als de kopgroep het uitzingt tot de finish, dan is het logisch dat er naar meesterklimmers als Richard Carapaz en Wilco Kelderman gekeken wordt. Maar als de logica van de vorige bergritten gerespecteerd wordt, dan is Jay Vine ontegensprekelijk de topfavoriet. Kan de bergkoning - gesteund door Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux - voor een 3e dagzege gaan?

clock 13:52 13 uur 52. De 32 leiders bevinden zich op 131 kilometer van de finish. Langs de Costa del Sol wast hun voorsprong nog wat aan tot 3'00". . De 32 leiders bevinden zich op 131 kilometer van de finish. Langs de Costa del Sol wast hun voorsprong nog wat aan tot 3'00".

clock 13:49 13 uur 49. Robert Gesink: "Primoz Roglic wordt steeds beter, hopelijk komen we in de buurt van Remco Evenepoel". Robert Gesink: "Primoz Roglic wordt steeds beter, hopelijk komen we in de buurt van Remco Evenepoel"

clock 13:49 13 uur 49. Remco Evenepoel steekt er met kop en schouders bovenuit, maar in een grote ronde moet je 3 weken constant blijven. . Robert Gesink (Jumbo-Visma). Remco Evenepoel steekt er met kop en schouders bovenuit, maar in een grote ronde moet je 3 weken constant blijven. Robert Gesink (Jumbo-Visma)

clock 13:48 13 uur 48. De naaste concurrenten van Remco Evenepoel hebben pionnen aan boord. Enric Mas rekent op de briefing van Nelson Oliveira en José Rojas, Primoz Roglic wordt geïnformeerd door Mike Teunissen, Carlos Rodriguez krijgt tips van Richard Carapaz en het UAE-duo Juan Ayuso-Joao Almeida beschikt over 3 handlangers voorin. Sommigen zullen hun eigen kans (mogen) gaan, anderen kunnen hun kopman straks misschien nog helpen. Weliswaar niet tijdens een vallei of op een andere col, want die hebben we in deze etappe niet. . De naaste concurrenten van Remco Evenepoel hebben pionnen aan boord. Enric Mas rekent op de briefing van Nelson Oliveira en José Rojas, Primoz Roglic wordt geïnformeerd door Mike Teunissen, Carlos Rodriguez krijgt tips van Richard Carapaz en het UAE-duo Juan Ayuso-Joao Almeida beschikt over 3 handlangers voorin. Sommigen zullen hun eigen kans (mogen) gaan, anderen kunnen hun kopman straks misschien nog helpen. Weliswaar niet tijdens een vallei of op een andere col, want die hebben we in deze etappe niet.

clock 13:42 13 uur 42. Het is nu uitkijken hoe Quick Step-Alpha Vinyl zich gedraagt. Wilco Kelderman (14'04"), Jan Polanc (15'13"), Richard Carapaz (19'26") en Jay Vine (22'12") zijn op papier geen bedreiging (meer), maar je weet maar nooit wat een geschenk van enkele minuten met hun benen doet. . Het is nu uitkijken hoe Quick Step-Alpha Vinyl zich gedraagt. Wilco Kelderman (14'04"), Jan Polanc (15'13"), Richard Carapaz (19'26") en Jay Vine (22'12") zijn op papier geen bedreiging (meer), maar je weet maar nooit wat een geschenk van enkele minuten met hun benen doet.

clock 13:39 13 uur 39. Na een razendsnel openingsuur - 47,3 km - lijkt de cocktail af te smaken. De kloof overschrijdt de symbolische kaap van 1 minuut. . Na een razendsnel openingsuur - 47,3 km - lijkt de cocktail af te smaken. De kloof overschrijdt de symbolische kaap van 1 minuut.

clock 13:36 33". De leider heeft met Louis Vervaeke een waakhond aan boord, maar het peloton weigert te plooien. Al komen ze geen meter dichter. Integendeel: 33". . 13 uur 36. time difference 33" De leider heeft met Louis Vervaeke een waakhond aan boord, maar het peloton weigert te plooien. Al komen ze geen meter dichter. Integendeel: 33".

clock 13:34 13 uur 34. 32 leiders. Jumbo-Visma: Teunissen AG2R Citroën: Champoussin Astana-Qazaqstan: Battistella, Loetsenko Bahrain Victorious: Zambanini Bora-Hansgrohe: Fabbro, Kelderman EF-EasyPost: Caicedo, Shaw Ineos Grenadiers: Carapaz Intermarché-Wanty-Gobert: Bakelants Israel-Premier Tech: Bevin, Goldstein, Hagen Movistar: Oliveira, Rojas Quick Step-Alpha Vinyl: Vervaeke BikeExchange: Craddock DSM: Brenner, Hvideberg Trek-Segafredo: Tiberi UAE: Soler, Oliveira, Polanc Alpecin-Deceuninck: Taminiaux, Vermeersch, Vine Burgos-BH: Diaz Gallego Euskaltel-Euskadi: Canal, Iturria Arkea-Samsic: Gesbert, Owsian . 32 leiders Jumbo-Visma: Teunissen

AG2R Citroën: Champoussin

Astana-Qazaqstan: Battistella, Loetsenko

Bahrain Victorious: Zambanini

Bora-Hansgrohe: Fabbro, Kelderman

EF-EasyPost: Caicedo, Shaw

Ineos Grenadiers: Carapaz

Intermarché-Wanty-Gobert: Bakelants

Israel-Premier Tech: Bevin, Goldstein, Hagen

Movistar: Oliveira, Rojas

Quick Step-Alpha Vinyl: Vervaeke

BikeExchange: Craddock

DSM: Brenner, Hvideberg

Trek-Segafredo: Tiberi

UAE: Soler, Oliveira, Polanc

Alpecin-Deceuninck: Taminiaux, Vermeersch, Vine

Burgos-BH: Diaz Gallego

Euskaltel-Euskadi: Canal, Iturria

Arkea-Samsic: Gesbert, Owsian