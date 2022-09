Klimmers zijn opnieuw aan zet in de Vuelta, doet Evenepoel mee voor ritzege?

clock 08:10

08 uur 10. Klimmers aan zet. Na een tijdrit en een vlakke etappe zijn de klimmers opnieuw aan zet in de Vuelta. De aanloop van de 12e etappe is nog relatief rustig, maar op het einde wacht de Peñas Blancas, een klim van 19 kilometer aan gemiddeld 6,7 procent. Met zijn klimcapaciteiten is leider Remco Evenepoel zeker een kanshebber op een tweede ritzege, maar heeft hij wel interesse? Krachten sparen en geen schade oplopen lijken nu zijn prioriteiten. .