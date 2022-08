Vuelta rolt vandaag de rode loper uit voor sprinters

Fase per fase

clock 10:40 Zijn ze nu al bondgenoten aan het ronselen? 10 uur 40. Zijn ze nu al bondgenoten aan het ronselen?

clock 10:25 10 uur 25. Vuelta Nog een concurrent minder: corona dwingt Simon Yates (5e) tot opgave in de Vuelta

clock 09:36 09 uur 36. Tim Merlier heeft zijn forse lijf over de bergen gehesen en getrokken om vandaag te scoren. Hij is bij een sprint een van de topkandidaten. Christophe Vandegoor. Tim Merlier heeft zijn forse lijf over de bergen gehesen en getrokken om vandaag te scoren. Hij is bij een sprint een van de topkandidaten. Christophe Vandegoor

clock 09:35 09 uur 35. Het wordt een sprintersetappe, tenzij er felle zijwind zou staan langs de kust, maar die zijwind zien we voorlopig niet. Christophe Vandegoor. Het wordt een sprintersetappe, tenzij er felle zijwind zou staan langs de kust, maar die zijwind zien we voorlopig niet. Christophe Vandegoor

clock 09:29 09 uur 29. Rustdag voor Remco? Remco Evenepoel noemde de voorbije week de hardste van deze Vuelta. Na zijn demonstraties bergop in het weekend en zijn indrukwekkende tijdrit gisteren kan de leider vandaag vanaf de tweede rij toekijken hoe de sprintersploegen de koers in handen nemen. Al loert het gevaar in een grote ronde natuurlijk om elke hoek. . Rustdag voor Remco? Remco Evenepoel noemde de voorbije week de hardste van deze Vuelta. Na zijn demonstraties bergop in het weekend en zijn indrukwekkende tijdrit gisteren kan de leider vandaag vanaf de tweede rij toekijken hoe de sprintersploegen de koers in handen nemen.



clock 09:28 09 uur 28. Merlier voor trio. Tim Merlier won vorig jaar een rit in de Giro en een rit in de Tour. Hij wil graag zijn boeketje compleet maken met een etappezege in de Ronde van Spanje. . Merlier voor trio Tim Merlier won vorig jaar een rit in de Giro en een rit in de Tour. Hij wil graag zijn boeketje compleet maken met een etappezege in de Ronde van Spanje.