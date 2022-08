LIVESTREAM Vuelta: Opgave van Julian Alaphilippe in sprintersrit

clock 16:28 16 uur 28. En zo is de euforie in het blauwe kamp brutaal de kop ingedrukt. Dit leek een vlekkeloze sprintersdag te worden, maar plots beschikt de rode trui nog over slechts 5 waakhonden. De sfeer aan tafel zal straks minder vrolijk zijn. . En zo is de euforie in het blauwe kamp brutaal de kop ingedrukt. Dit leek een vlekkeloze sprintersdag te worden, maar plots beschikt de rode trui nog over slechts 5 waakhonden. De sfeer aan tafel zal straks minder vrolijk zijn.

clock 16:25 16 uur 25. Vuelta Drama voor Alaphilippe en Quick Step: meesterknecht Evenepoel valt uit met schouderblessure

Dit is een mentale tik voor Remco Evenepoel. Dit moet je toch verwerken op die jonge leeftijd. José De Cauwer.

De pijngrens van Julian Alaphilippe wordt stevig op de proef gesteld bij het transport van het ziektebed richting de ziekenwagen. Een 3e wereldtitel mag hij vergeten, Remco Evenepoel verliest een zeer belangrijk wapen.

clock 16:21 Opgave Julian Alaphilippe. We krijgen nu toch wazige beelden te zien: Alaphilippe zat op de eerste rijen van de grote groep en gleed in zijn eentje weg. Op een draagberrie wordt hij afgevoerd.

clock 16:20 16 uur 20. Bekijk de val van de wereldkampioen. Bekijk de val van de wereldkampioen

De schouder van Julian Alaphilippe wordt in een steunverband gestopt. Zijn rampjaar krijgt een zoveelste anticlimax.

We hebben nog geen herhaling gezien, maar Julian Alaphilippe zit nog altijd op de grond pijn te lijden. Zit zijn Vuelta erop?

Dit lijkt een ramp te worden voor Remco Evenepoel. Renaat Schotte.

clock 16:18 16 uur 18. Drama voor Alaphilippe! Drama voor Alaphilippe!

Ook de wereldkampioen valt! En plots is er opschudding. De regenboogtrui zit op de grond en heeft pijn. Hij tast naar zijn rechterschouder. Dat ziet er niet goed uit.

clock 16:15 16 uur 15. Verdomd dom! Vluchter Repa schuift onderuit. Verdomd dom! Vluchter Repa schuift onderuit

clock 16:14 Val in de kopgroep. Vojtech Repa snijdt een bocht op kop aan, maar zijn fiets schuift weg. Na enkele rolbewegingen komt hij tot stilstand. Merkwaardig! De Tsjech zal straks wel weer kunnen aanpikken.

De sprintersploegen zijn gretig en dat is ook logisch. De laatste volwaardige massasprint dateert al van in Nederland. Vrijdag volgt er misschien nog een kans, maar dan is het parcours en vooral de finale pittiger. En in de slotweek lijkt enkel Madrid een zekerheid.

De wedstrijdradio heeft niet veel te melden, al sijpelt er nu wel een lichte valpartij met Luke Plapp door. De Australische kampioen debuteert in een grote ronde en betaalt voorlopig toch wat leergeld.

Het peloton slingert in een afdaling langs de kust. Een renner van Bahrain Victorious vindt dit decor te fraai om zomaar gas te geven en houdt even halt. Een vakantiekiekje voor het thuisfront?

Moet de UCI het coronaprotocol aanpassen naar de maatschappelijke realiteit? Die vraag stelt Renaat Schotte. "Als er geen gevaar is voor lijf en leden, zie ik niet in waarom je zou moeten stoppen", antwoordt José De Cauwer. "Het mag gewoon de gezondheid niet schaden van de renners en hun omgeving." "Het is de enige sport die het nog op deze manier hanteert", vult Schotte aan.

De zweetparels druppelen van de armen van Julien Bernard, Luke Durbridge, Matteo Fabbro en Jimmy Janssens. Een extra rustdag is hen niet gegund.

Ik denk dat nagenoeg het voltallige peloton bij dit scenario denkt: "Dit doet deugd!". José De Cauwer.

clock 15:56 15 uur 56.

"Het zou zomaar 2 op een rij kunnen worden voor België", zegt José De Cauwer. "En 3e keer, goeie keer voor Tim Merlier." Ook al loopt het verschil weer op tot 2'05", onder meer Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) en Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) dragen hun steentje bij.

clock 15:50 Eén en livestream. Renaat Schotte en José De Cauwer begeleiden u door de laatste 80 kilometer. Veel kijkplezier!

clock 15:44 15 uur 44. Onlangs won Jan Bakelants zijn eerste koers na zes jaar met veel pech en miserie. Geeft hij hier Chris Froome wat tips?

Nog 83 kilometer: over 2 uurtjes zijn we thuis. Joan Bou roept zijn volgwagen op en die meldt hem dat het peloton op 1'30" wordt gesignaleerd.

Ik geniet van mijn laatste Vuelta-dagen en heb vertrouwen in Enric Mas. Alejandro Valverde (Movistar).

clock 15:35 15 uur 35. Loer al even naar de etappe van morgen: aankomst bergop!

clock 15:33 1'37". Het heeft misschien iets te maken met de hitte: de voorsprong van de 3 leiders smelt weg. Achteraan zit de groene trui nog vrolijk te keuvelen.

Na 2 uur en 30 minuten komt ook Bora-Hansgrohe eens snuffelen in het peloton. Danny van Poppel houdt niet van de druk, maar de Nederlander is gewoon in vorm en mag best wat meer in zichzelf geloven. Bovendien hebben de 3 klassementsmannen - Jai Hindley, Wilco Kelderman en Sergio Higuita - gisteren een draai om de oren gekregen in de tijdrit. Het klassement is nu misschien iets minder belangrijk geworden.

clock 15:21 15 uur 21.

Het is vreselijk dat Simon Yates uitgevallen is. We wilden echt voor het podium gaan. We willen snel terugslaan, maar het is lastig om je plan om te gooien in een grote ronde. Luke Durbridge (BikeExchange).

Bij Groupama-FDJ kunnen ze na de opgave van Jake Stewart de kaart trekken van Fabian Lienhard. De 28-jarige Zwitser, 5e in Breda, heeft aan de Zwitserse pers verklapt dat hij zijn contract met twee jaar verlengd heeft.

clock 15:16 Wie niet wil wachten op een douche kan meteen na de finish een duik in zee nemen. 15 uur 16. Wie niet wil wachten op een douche kan meteen na de finish een duik in zee nemen

Het peloton wisselt de regio Murcia in voor Andalusië. De snelheidsmeter gaat stilaan ook een beetje de hoogte in op 100 kilometer van de aankomst. Dat moet ook als iedereen in de ploegbussen nog wil douchen voor Jeroen Meus zijn Dagelijkse Kost serveert.

clock 15:10 De finale bevat vrij weinig obstakels. . 15 uur 10. De finale bevat vrij weinig obstakels.

clock 15:08 Samenvatting. Voor wie nu pas inschakelt: 3 vluchters (Bol, Bou en Repa) zijn meteen weggereden in deze vlakke sprintersrit. Het trio kreeg om en bij de 4 minuten, 4 sprintersploegen werken voorbeeldig samen. Het grootste nieuws kregen we voor de start door de corona-opgaves van Yates en Sivakov.

De Vuelta-organisatie probeert de coronabrandhaard wat te blussen en beperkt in eerste instantie de bewegingsvrijheid van de journalisten tijdens deze Ronde van Spanje. Al vinden de renners zelf dat ze misschien beter moeten worden afgeschermd van het publiek, waar men veelal geen mondkapje draagt (in tegenstelling tot onze collega's in Spanje).

clock 15:03 15 uur 03.

Julien Bernard is het werkpaard van Trek-Segafredo. Kopman Mads Pedersen is geen pure sprinter, maar werd in Utrecht en Breda telkens 2e na Sam Bennett. De Deen reist overigens niet af naar Wollongong voor het WK. Na de Tour en deze Vuelta is zijn zomer al druk genoeg geweest, oordeelt hij. "Ik heb ook nog een familie", zei Pedersen enkele dagen geleden.

Het gemiddelde na 2 uur: 38,9 km/u.

clock 14:58 15.50 u. Renaat Schotte en José De Cauwer leggen de laatste hand aan hun voorbereiding. Om 15.50 u begint de uitzending op Eén en met onze livestream.

clock 14:56 Nog 112 kilometer. De 4 ploegen die op een sprint azen zetten allemaal een mannetje in. Quick Step-Alpha Vinyl houdt alles enkele étages lager in de gaten.

Ik genoot echt van de Vuelta en ik voelde me elke dag sterker worden, maar een covidtest heeft daar een einde aan gemaakt. Ik voel me oké en kijk uit naar wanneer ik weer kan koersen. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

Deze 11e dag kan wel wat peper en zout gebruiken, maar ook de wind is bezig met een lange siësta. De afstand tussen de 3 leiders en het peloton bevriest: 2'40".

clock 14:44 14 uur 44. Vuelta 2019: Angel Madrazo wint, ploegmaat Jetse Bol is 2e. Vuelta 2019: Angel Madrazo wint, ploegmaat Jetse Bol is 2e

De erelijst van de 3 vluchters kleurt nog maagdelijk wit. In de Vuelta van 2019 kwam Jetse Bol er dichtbij, maar hij moest toen de ritzege aan ploegmaat Angel Madrazo laten.

Corona? Er komt ook een beetje geluk bij kijken. Het zou een nachtmerrie zijn als wij geraakt worden. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl).

Deze hete omstandigheden zijn misschien geen spek voor de bek van vluchter Vojtech Repa. Kort voor de Gran Salida vierde hij zijn 22e verjaardag en Repa heeft een verleden als ijshockeyspeler. Op het EK van 2020 in Plouay werd hij 3e bij de beloften na Jonas Hvideberg en Anthon Charmig.

clock 14:30 14 uur 30. De eerste massasprint in deze Vuelta: Sam Bennett won, Tim Merlier werd een paar keer weggekwakt. De eerste massasprint in deze Vuelta: Sam Bennett won, Tim Merlier werd een paar keer weggekwakt

De vluchters en het peloton schuiven op richting de kustlijn. Dat kan de snelheid een beetje aanwakkeren door potentiële winddreiging.

De 3 leiders zitten al een tijdje op de schommel van 3 minuten. De vennootschap tussen Alpecin-Deceuninck, BikeExchange, Arkéa-Samsic en Trek-Segafredo draait zoals het moet.

Remco Evenepoel en co zien dit scenario graag gebeuren. "Na zo'n tijdrit voel je je benen wel", zei hij vanmiddag bij de start. "Het was toch een dagje met stress. Vandaag is een ideale dag om een beetje te ontspannen en te recupereren voor de aankomst bergop van morgen."

Deze rit lijkt gemakkelijk, maar we moeten alert zijn. Er wordt zijwind voorspeld langs de kust. Wij trekken alvast de kaart van Fred Wright. Roman Kreuziger (ploegleider Bahrain Victorious).

clock 14:03 14 uur 03. De truitjesdragers aan de start. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat deze gezapige rit veranderingen zal brengen in de klassementen. Met het uitvallen van Sam Bennett heeft groene trui Pedersen nu 62 voorsprong op nummer twee in de stand, de onvermijdelijke Remco Evenepoel.

Voor de cijfervreters: in het eerste uur werd 39,6 km weggetikt. Zo zitten we op de marstabel van het traagste schema met de finish rond 17.40 u.

Kern Pharma moest vanmiddag liefst 3 rugnummers inleveren door covid, maar kleurt dankzij Vojtech Repa toch het beeldscherm. De 22-jarige Tsjech is een vrij onbeschreven blad. In de Ronde van Slovenië eindigde hij 5e.

clock 13:56 Alejandro Valverde groette op de middag "zijn" Murcia en omgekeerd. . 13 uur 56. Alejandro Valverde groette op de middag "zijn" Murcia en omgekeerd.

clock 13:54 3'05". Het peloton wil zich toch niet in slaap laten wiegen en misrekenen zoals vorige vrijdag. Na bijna 35 kilometer is de marge van de 3 leiders al gezakt tot 3'05".

Gisteren openbaarde Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het WK. Lotto-Soudal staat zijn renners niet af door de degradatiestrijd in de WorldTour, maar de weelde in België is groot. In Spanje zit de selectieheer wél met de handen in het haar. Het is nog maar de vraag of hij vaste waarden als Alejandro Valverde, de broers Herrada en de broers Izagirre kan verleiden, aangezien ook Movistar en Cofidis nog aan het vechten zijn. Voorlopig zijn er in Spanje slechts twee certitudes: Marc Soler en Juan Ayuso.

Gezien de wedstrijdsituatie maakt het peloton niet te veel vaart. De snelheid zakt tot 35 km/u.

De 3 leiders zijn overigens niet aan hun proefstuk toe. Jetse Bol kon zich in deze Vuelta al 2 keer in de vlucht van de dag posteren. In de 4e rit kwam hij Joan Bou tegen, een dag later Vojtech Repa.

In een monotone etappe als vandaag kun je altijd rekenen op Jetse Bol. De 32-jarige Nederlander is een aandachtsmagneet. Hij reed een vijftal jaar geleden in Colombiaanse loondienst en is immens populair in Mexico en Colombia. Marathonman Bol heeft ook een Mexicaanse echtgenote.

clock 13:32 13 uur 32. Cedric Beullens: "Ik schrik ook van de vele coronagevallen: de waakzaamheid was misschien wat gaan liggen". Cedric Beullens: "Ik schrik ook van de vele coronagevallen: de waakzaamheid was misschien wat gaan liggen"

Ik voel me goed, maar wij zullen de kat uit de boom kijken vandaag. We zijn nog maar met z'n vijven en het is niet aan ons om de koers in handen te nemen. Ik ben ook geen rassprinter: deze Vuelta is een ontdekkingstocht

clock 13:30 13 uur 30. Naast Alpecin-Deceuninck, Trek-Segafredo en Arkéa-Samsic verschijnt ook BikeExchange op het toneel. Kaden Groves is hun sprinter. Zo kunnen we doorspoelen richting de bestelde massasprint. . Naast Alpecin-Deceuninck, Trek-Segafredo en Arkéa-Samsic verschijnt ook BikeExchange op het toneel. Kaden Groves is hun sprinter. Zo kunnen we doorspoelen richting de bestelde massasprint.

clock 13:25 13 uur 25. John Degenkolb kan straks misschien meesprinten, de Duitser zet nu even voet aan de grond met een mechanisch defect. Het gaat gezapig in de grote groep: 40 km/u. . John Degenkolb kan straks misschien meesprinten, de Duitser zet nu even voet aan de grond met een mechanisch defect. Het gaat gezapig in de grote groep: 40 km/u.

clock 13:20 13 uur 20. Het verschil stagneert net voor de grens van 4 minuten. Het is duidelijk dat de werkende teams deze kans niet willen rateren. . Het verschil stagneert net voor de grens van 4 minuten. Het is duidelijk dat de werkende teams deze kans niet willen rateren.

clock 13:16 13 uur 16. Steun voor Alpecin-Deceuninck. Alpecin-Deceuninck kan niet zonnebaden en moet aan de slag voor Tim Merlier. Ze staan er echter niet alleen voor: Trek Segafredo (Mads Pedersen) en Arkéa-Samsic (Daniel McLay) draaien mee. . Steun voor Alpecin-Deceuninck Alpecin-Deceuninck kan niet zonnebaden en moet aan de slag voor Tim Merlier. Ze staan er echter niet alleen voor: Trek Segafredo (Mads Pedersen) en Arkéa-Samsic (Daniel McLay) draaien mee.

clock 13:15 Ook in Spanje ontdekken ze Remco Evenepoel elke dag nog een beetje meer. . 13 uur 15. Ook in Spanje ontdekken ze Remco Evenepoel elke dag nog een beetje meer.

clock 13:11 13 uur 11. Het wordt een lange dag, maar het aantal hoogtemeters valt bijzonder goed mee. Enkel tijdens de Nederlandse tweedaagse was het terrein nog minder heuvelachtig. Al hangt er altijd een reukje aan de term "Spaans vlak". . Het wordt een lange dag, maar het aantal hoogtemeters valt bijzonder goed mee. Enkel tijdens de Nederlandse tweedaagse was het terrein nog minder heuvelachtig. Al hangt er altijd een reukje aan de term "Spaans vlak".

clock 13:09 3'50". Het verschil schiet pijlsnel de hoogte in. Na nog geen 10 kilometer heeft het drietal al 3'50" in de achterzak. . 13 uur 09. time difference 3'50" Het verschil schiet pijlsnel de hoogte in. Na nog geen 10 kilometer heeft het drietal al 3'50" in de achterzak.

clock 13:04 13 uur 04. Danny van Poppel: "Sam Bennett is een van de meest voorzichtige renners en heeft toch corona gekregen". Danny van Poppel: "Sam Bennett is een van de meest voorzichtige renners en heeft toch corona gekregen"

clock 13:02 13 uur 02. Ik baal echt enorm na de opgave van Sam Bennett. Zijn opgave is een domper, ik ben net zo teleurgesteld als hij. Dat ik nu promoveer? Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben lead-out en we konden winnen met Sam. Dat had ik veel liever gedaan. We gaan vandaag wel voor mij, maar we controleren niet mee. . Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe). Ik baal echt enorm na de opgave van Sam Bennett. Zijn opgave is een domper, ik ben net zo teleurgesteld als hij. Dat ik nu promoveer? Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben lead-out en we konden winnen met Sam. Dat had ik veel liever gedaan. We gaan vandaag wel voor mij, maar we controleren niet mee. Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe)

clock 13:00 13 uur . De 3 Spaanse wildcard-teams zoeken publiciteit en zullen die volop kunnen rapen vandaag. Het peloton legt hen geen strobreed in de weg. . De 3 Spaanse wildcard-teams zoeken publiciteit en zullen die volop kunnen rapen vandaag. Het peloton legt hen geen strobreed in de weg.

clock 12:57 12 uur 57. Met z'n drieën steken ze hun hand op: Jetse Bol (Burgos-BH), Joan Bou (Euskaltel) en Vojtech Repa (Kern Pharma). Het peloton protesteert niet: 24". . Met z'n drieën steken ze hun hand op: Jetse Bol (Burgos-BH), Joan Bou (Euskaltel) en Vojtech Repa (Kern Pharma). Het peloton protesteert niet: 24".

clock 12:56 12 uur 56. Intussen wappert de vlag: er mag gekoerst worden. Wie heeft zin en hoe streng is de controle in het peloton? . Intussen wappert de vlag: er mag gekoerst worden. Wie heeft zin en hoe streng is de controle in het peloton?

clock 12:50 12 uur 50. Tim Merlier: "Wij blijven voorlopig gespaard van corona". Tim Merlier: "Wij blijven voorlopig gespaard van corona"

clock 12:49 12 uur 49. Mads Pedersen had het groen al afgesnoept van Sam Bennett en zit nu nog meer in een zetel. De Deen leidt met 147 eenheden, eerste achtervolger is... Remco Evenepoel (85 punten). . Mads Pedersen had het groen al afgesnoept van Sam Bennett en zit nu nog meer in een zetel. De Deen leidt met 147 eenheden, eerste achtervolger is... Remco Evenepoel (85 punten).

clock 12:47 12 uur 47. De komende dagen sluipen we Andalusië binnen, maar eerst groeten we nog even Murcia. Dat is de thuisregio van Alejandro Valverde, José Joaquin Rojas, Luis Leon Sanchez en Ruben Fernandez, allen in dit peloton. Rojas werd in de Trentin-rit van 2017, met de finish op de startplaats van vandaag, overigens 2e. . De komende dagen sluipen we Andalusië binnen, maar eerst groeten we nog even Murcia. Dat is de thuisregio van Alejandro Valverde, José Joaquin Rojas, Luis Leon Sanchez en Ruben Fernandez, allen in dit peloton. Rojas werd in de Trentin-rit van 2017, met de finish op de startplaats van vandaag, overigens 2e.