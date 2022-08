LIVE Vuelta: Kans voor de sprinters, opletten voor de wind (en corona)

clock 12:50 12 uur 50. Tim Merlier: "Wij blijven voorlopig gespaard van corona". Tim Merlier: "Wij blijven voorlopig gespaard van corona"

clock 12:49 12 uur 49. Mads Pedersen had het groen al afgesnoept van Sam Bennett en zit nu nog meer in een zetel. De Deen leidt met 147 eenheden, eerste achtervolger is... Remco Evenepoel (85 punten). . Mads Pedersen had het groen al afgesnoept van Sam Bennett en zit nu nog meer in een zetel. De Deen leidt met 147 eenheden, eerste achtervolger is... Remco Evenepoel (85 punten).

clock 12:47 12 uur 47. De komende dagen sluipen we Andalusië binnen, maar eerst groeten we nog even Murcia. Dat is de thuisregio van Alejandro Valverde, José Joaquin Rojas, Luis Leon Sanchez en Ruben Fernandez, allen in dit peloton. Rojas werd in de Trentin-rit van 2017, met de finish op de startplaats van vandaag, overigens 2e. . De komende dagen sluipen we Andalusië binnen, maar eerst groeten we nog even Murcia. Dat is de thuisregio van Alejandro Valverde, José Joaquin Rojas, Luis Leon Sanchez en Ruben Fernandez, allen in dit peloton. Rojas werd in de Trentin-rit van 2017, met de finish op de startplaats van vandaag, overigens 2e.

clock 12:43 Ryan Mullen kampt met een mechanisch defect voor de officiële start. De Ier zal zijn buddy missen. Niet alleen in de sprinters, ook in de bergen. . 12 uur 43. Ryan Mullen kampt met een mechanisch defect voor de officiële start. De Ier zal zijn buddy missen. Niet alleen in de sprinters, ook in de bergen.

clock 12:42 12 uur 42. Vorige week waren er nog wisselende weersomstandigheden, deze week belooft bloedheet te worden voor de renners. De 151 overgebleven coureurs zullen dus 191 kilometer puffen. . Vorige week waren er nog wisselende weersomstandigheden, deze week belooft bloedheet te worden voor de renners. De 151 overgebleven coureurs zullen dus 191 kilometer puffen.

clock 12:35 12 uur 35. Tenzij we nog verrast worden, hebben 5 renners het startblad niet getekend: Yates, Sivakov, Adria, Miquel en Carretero. Met dat gehavende peloton beginnen we zoetjesaan aan de geneutraliseerde zone van 8 kilometer. . Tenzij we nog verrast worden, hebben 5 renners het startblad niet getekend: Yates, Sivakov, Adria, Miquel en Carretero. Met dat gehavende peloton beginnen we zoetjesaan aan de geneutraliseerde zone van 8 kilometer.

clock 12:34 12 uur 34 match begonnen start time Start



clock 12:32 12 uur 32. Ik hoop dat we met 3 à 4 ploegen kunnen samenwerken voor een sprint en dat de aanvallers weinig zin hebben door de hitte. . Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). Ik hoop dat we met 3 à 4 ploegen kunnen samenwerken voor een sprint en dat de aanvallers weinig zin hebben door de hitte. Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:23 12 uur 23. De Vuelta kampt nu al met meer coronaslachtoffers dan in de Tour de France en we beginnen nog maar aan de 11e etappe. Dat ziet er niet echt goed uit... . De Vuelta kampt nu al met meer coronaslachtoffers dan in de Tour de France en we beginnen nog maar aan de 11e etappe. Dat ziet er niet echt goed uit...

clock 12:19 Bij Kern Pharma vallen ze als vliegen: corona nekt Roger Adria, Hector Carretero en Pau Miquel. . 12 uur 19. Bij Kern Pharma vallen ze als vliegen: corona nekt Roger Adria, Hector Carretero en Pau Miquel.

clock 12:16 12 uur 16. Het afhaken van Pavel Sivakov geeft de kansen van Ineos Grenadiers een flinke knauw. De Fransman had met Tao Geoghegan Hart namelijk een lastpost kunnen zijn voor de rode trui in functie van hun kopman, Carlos Rodriguez. Ploegbaas Patrick Lefevere was bevreesd voor het trio, maar intussen zijn ze dus gereduceerd naar een duo. . Het afhaken van Pavel Sivakov geeft de kansen van Ineos Grenadiers een flinke knauw. De Fransman had met Tao Geoghegan Hart namelijk een lastpost kunnen zijn voor de rode trui in functie van hun kopman, Carlos Rodriguez. Ploegbaas Patrick Lefevere was bevreesd voor het trio, maar intussen zijn ze dus gereduceerd naar een duo.

clock 12:15 12 uur 15. Door de opgaves van Simon Yates en Pavel Sivakov is dit de nieuwe top 10: 1. Remco Evenepoel 2. Primoz Roglic 3. Enric Mas 4. Carlos Rodriguez 5. Juan Ayuso 6. Joao Almeida 7. Miguel Angel Lopez 8. Tao Geoghegan Hart 9. Ben O'Connor 10. Thymen Arensman . Door de opgaves van Simon Yates en Pavel Sivakov is dit de nieuwe top 10: 1. Remco Evenepoel 2. Primoz Roglic 3. Enric Mas 4. Carlos Rodriguez 5. Juan Ayuso 6. Joao Almeida 7. Miguel Angel Lopez

8. Tao Geoghegan Hart 9. Ben O'Connor 10. Thymen Arensman

clock 12:13 12 uur 13. De truidragers. rood: Remco Evenepoel groen: Mads Pedersen wit: Carlos Rodriguez (Remco Evenepoel) bollen: Jay Vine . De truidragers rood: Remco Evenepoel groen: Mads Pedersen wit: Carlos Rodriguez (Remco Evenepoel) bollen: Jay Vine

clock 12:06 12 uur 06. Starten doen we zo meteen in Alhama de Murcia, nabij de hoofdzetel van ElPozo Alimentacion, zowat de grootste voedingsfabriek van Spanje. In 2017 was er ook een aankomst in de Vuelta: Matteo Trentin won er op de troosteloze locatie. . Starten doen we zo meteen in Alhama de Murcia, nabij de hoofdzetel van ElPozo Alimentacion, zowat de grootste voedingsfabriek van Spanje. In 2017 was er ook een aankomst in de Vuelta: Matteo Trentin won er op de troosteloze locatie.

clock 11:45 11 uur 45. Vuelta Opgaves in de Vuelta: Wie heeft de Ronde van Spanje al moeten verlaten?

clock 11:42 Er gaat ook een streep door de 9e in de stand. . 11 uur 42. Er gaat ook een streep door de 9e in de stand.

clock 11:28 11 uur 28. De overgebleven sprinters. Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) Mads Pedersen (Trek-Segafredo) Kaden Groves (BikeExchange) Pascal Ackermann, Juan Sebastian Molano (UAE) Daniel McLay (Arkéa-Samsic) Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) Bryan Coquard (Cofidis) John Degenkolb (DSM) Fabien Lienhard (Groupama-FDJ) . De overgebleven sprinters Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) Mads Pedersen (Trek-Segafredo) Kaden Groves (BikeExchange) Pascal Ackermann, Juan Sebastian Molano (UAE) Daniel McLay (Arkéa-Samsic) Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) Bryan Coquard (Cofidis) John Degenkolb (DSM) Fabien Lienhard (Groupama-FDJ)



clock 11:21 11 uur 21. wielrennen Beïnvloedt corona de degradatiestrijd? Tao Geoghegan Hart vraagt om "solidariteit"

clock 10:58 10 uur 58. Primoz Roglic neemt geen genoegen met een podiumplaats. Hij is hier om de Vuelta te winnen. Nog steeds. Die ambitie moet je ook hebben. Ik zal dat relativeren en zeggen dat het podium ook mooi is, maar Primoz gaat niet naar Madrid rijden om een derde plek te verdedigen. Als je wilt winnen, moet je bereid zijn te verliezen en risico’s te nemen. Daar is hij toe bereid. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma) bij AD. Primoz Roglic neemt geen genoegen met een podiumplaats. Hij is hier om de Vuelta te winnen. Nog steeds. Die ambitie moet je ook hebben. Ik zal dat relativeren en zeggen dat het podium ook mooi is, maar Primoz gaat niet naar Madrid rijden om een derde plek te verdedigen. Als je wilt winnen, moet je bereid zijn te verliezen en risico’s te nemen. Daar is hij toe bereid. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma) bij AD