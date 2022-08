LIVE Vuelta: Kans voor de sprinters, kleine kopgroep met Spaanse wildcardteams

clock 14:36 14 uur 36. Corona? Er komt ook een beetje geluk bij kijken. Het zou een nachtmerrie zijn als wij geraakt worden. . Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Corona? Er komt ook een beetje geluk bij kijken. Het zou een nachtmerrie zijn als wij geraakt worden. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 14:34 14 uur 34. Deze hete omstandigheden zijn misschien geen spek voor de bek van vluchter Vojtech Repa. Kort voor de Gran Salida vierde hij zijn 22e verjaardag en Repa heeft een verleden als ijshockeyspeler. Op het EK van 2020 in Plouay werd hij 3e bij de beloften na Jonas Hvideberg en Anthon Charmig. . Deze hete omstandigheden zijn misschien geen spek voor de bek van vluchter Vojtech Repa. Kort voor de Gran Salida vierde hij zijn 22e verjaardag en Repa heeft een verleden als ijshockeyspeler. Op het EK van 2020 in Plouay werd hij 3e bij de beloften na Jonas Hvideberg en Anthon Charmig.

clock 14:30 14 uur 30. De eerste massasprint in deze Vuelta: Sam Bennett won, Tim Merlier werd een paar keer weggekwakt. De eerste massasprint in deze Vuelta: Sam Bennett won, Tim Merlier werd een paar keer weggekwakt

clock 14:29 14 uur 29. De vluchters en het peloton schuiven op richting de kustlijn. Dat kan de snelheid een beetje aanwakkeren door potentiële winddreiging. . De vluchters en het peloton schuiven op richting de kustlijn. Dat kan de snelheid een beetje aanwakkeren door potentiële winddreiging.

clock 14:20 14 uur 20. De 3 leiders zitten al een tijdje op de schommel van 3 minuten. De vennootschap tussen Alpecin-Deceuninck, BikeExchange, Arkéa-Samsic en Trek-Segafredo draait zoals het moet. . De 3 leiders zitten al een tijdje op de schommel van 3 minuten. De vennootschap tussen Alpecin-Deceuninck, BikeExchange, Arkéa-Samsic en Trek-Segafredo draait zoals het moet.

clock 14:13 14 uur 13. Remco Evenepoel en co zien dit scenario graag gebeuren. "Na zo'n tijdrit voel je je benen wel", zei hij vanmiddag bij de start. "Het was toch een dagje met stress. Vandaag is een ideale dag om een beetje te ontspannen en te recupereren voor de aankomst bergop van morgen." . Remco Evenepoel en co zien dit scenario graag gebeuren. "Na zo'n tijdrit voel je je benen wel", zei hij vanmiddag bij de start. "Het was toch een dagje met stress. Vandaag is een ideale dag om een beetje te ontspannen en te recupereren voor de aankomst bergop van morgen."

clock 14:08 14 uur 08. Deze rit lijkt gemakkelijk, maar we moeten alert zijn. Er wordt zijwind voorspeld langs de kust. Wij trekken alvast de kaart van Fred Wright. . Roman Kreuziger (ploegleider Bahrain Victorious). Deze rit lijkt gemakkelijk, maar we moeten alert zijn. Er wordt zijwind voorspeld langs de kust. Wij trekken alvast de kaart van Fred Wright. Roman Kreuziger (ploegleider Bahrain Victorious)

clock 14:03 14 uur 03. De truitjesdragers aan de start. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat deze gezapige rit veranderingen zal brengen in de klassementen. Met het uitvallen van Sam Bennett heeft groene trui Pedersen nu 62 voorsprong op nummer twee in de stand, de onvermijdelijke Remco Evenepoel.

clock 14:01 14 uur 01. Voor de cijfervreters: in het eerste uur werd 39,6 km weggetikt. Zo zitten we op de marstabel van het traagste schema met de finish rond 17.40 u. . Voor de cijfervreters: in het eerste uur werd 39,6 km weggetikt. Zo zitten we op de marstabel van het traagste schema met de finish rond 17.40 u.

clock 13:59 13 uur 59. Kern Pharma moest vanmiddag liefst 3 rugnummers inleveren door covid, maar kleurt dankzij Vojtech Repa toch het beeldscherm. De 22-jarige Tsjech is een vrij onbeschreven blad. In de Ronde van Slovenië eindigde hij 5e. . Kern Pharma moest vanmiddag liefst 3 rugnummers inleveren door covid, maar kleurt dankzij Vojtech Repa toch het beeldscherm. De 22-jarige Tsjech is een vrij onbeschreven blad. In de Ronde van Slovenië eindigde hij 5e.

clock 13:56 Alejandro Valverde groette op de middag "zijn" Murcia en omgekeerd. . 13 uur 56. Alejandro Valverde groette op de middag "zijn" Murcia en omgekeerd.

clock 13:54 3'05". Het peloton wil zich toch niet in slaap laten wiegen en misrekenen zoals vorige vrijdag. Na bijna 35 kilometer is de marge van de 3 leiders al gezakt tot 3'05". . 13 uur 54. time difference 3'05" Het peloton wil zich toch niet in slaap laten wiegen en misrekenen zoals vorige vrijdag. Na bijna 35 kilometer is de marge van de 3 leiders al gezakt tot 3'05".

clock 13:48 13 uur 48. Gisteren openbaarde Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het WK. Lotto-Soudal staat zijn renners niet af door de degradatiestrijd in de WorldTour, maar de weelde in België is groot. In Spanje zit de selectieheer wél met de handen in het haar. Het is nog maar de vraag of hij vaste waarden als Alejandro Valverde, de broers Herrada en de broers Izagirre kan verleiden, aangezien ook Movistar en Cofidis nog aan het vechten zijn. Voorlopig zijn er in Spanje slechts twee certitudes: Marc Soler en Juan Ayuso. . Gisteren openbaarde Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het WK. Lotto-Soudal staat zijn renners niet af door de degradatiestrijd in de WorldTour, maar de weelde in België is groot. In Spanje zit de selectieheer wél met de handen in het haar. Het is nog maar de vraag of hij vaste waarden als Alejandro Valverde, de broers Herrada en de broers Izagirre kan verleiden, aangezien ook Movistar en Cofidis nog aan het vechten zijn. Voorlopig zijn er in Spanje slechts twee certitudes: Marc Soler en Juan Ayuso.

clock 13:47 13 uur 47. Gezien de wedstrijdsituatie maakt het peloton niet te veel vaart. De snelheid zakt tot 35 km/u. . Gezien de wedstrijdsituatie maakt het peloton niet te veel vaart. De snelheid zakt tot 35 km/u.

clock 13:39 13 uur 39. De 3 leiders zijn overigens niet aan hun proefstuk toe. Jetse Bol kon zich in deze Vuelta al 2 keer in de vlucht van de dag posteren. In de 4e rit kwam hij Joan Bou tegen, een dag later Vojtech Repa. . De 3 leiders zijn overigens niet aan hun proefstuk toe. Jetse Bol kon zich in deze Vuelta al 2 keer in de vlucht van de dag posteren. In de 4e rit kwam hij Joan Bou tegen, een dag later Vojtech Repa.

clock 13:35 13 uur 35. In een monotone etappe als vandaag kun je altijd rekenen op Jetse Bol. De 32-jarige Nederlander is een aandachtsmagneet. Hij reed een vijftal jaar geleden in Colombiaanse loondienst en is immens populair in Mexico en Colombia. Marathonman Bol heeft ook een Mexicaanse echtgenote. . In een monotone etappe als vandaag kun je altijd rekenen op Jetse Bol. De 32-jarige Nederlander is een aandachtsmagneet. Hij reed een vijftal jaar geleden in Colombiaanse loondienst en is immens populair in Mexico en Colombia. Marathonman Bol heeft ook een Mexicaanse echtgenote.

clock 13:32 13 uur 32. Cedric Beullens: "Ik schrik ook van de vele coronagevallen: de waakzaamheid was misschien wat gaan liggen". Cedric Beullens: "Ik schrik ook van de vele coronagevallen: de waakzaamheid was misschien wat gaan liggen"

clock 13:31 13 uur 31. Ik voel me goed, maar wij zullen de kat uit de boom kijken vandaag. We zijn nog maar met z'n vijven en het is niet aan ons om de koers in handen te nemen. Ik ben ook geen rassprinter: deze Vuelta is een ontdekkingstocht. . Cédric Beullens (Lotto-Soudal). Ik voel me goed, maar wij zullen de kat uit de boom kijken vandaag. We zijn nog maar met z'n vijven en het is niet aan ons om de koers in handen te nemen. Ik ben ook geen rassprinter: deze Vuelta is een ontdekkingstocht. Cédric Beullens (Lotto-Soudal)

clock 13:30 13 uur 30. Naast Alpecin-Deceuninck, Trek-Segafredo en Arkéa-Samsic verschijnt ook BikeExchange op het toneel. Kaden Groves is hun sprinter. Zo kunnen we doorspoelen richting de bestelde massasprint. . Naast Alpecin-Deceuninck, Trek-Segafredo en Arkéa-Samsic verschijnt ook BikeExchange op het toneel. Kaden Groves is hun sprinter. Zo kunnen we doorspoelen richting de bestelde massasprint.