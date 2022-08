Vandaag tijdrit in Vuelta: Remco Evenepoel vertrekt als leider om 16.55 u

clock 09:01 09 uur 01.

clock 08:07 08 uur 07. Remco Evenepoel versus Primoz Roglic. De rode trui aast op de ritzege, de olympische tijdritkampioen wordt een van zijn belangrijkste tegenstanders. Roglic en Evenepoel hebben elkaar al 7 keer gekruist in een tijdrit en 6 keer was Roglic de beste, weliswaar 2 keer dankzij winst van Jumbo-Visma in een ploegentijdrit (UAE Tour 2019 en Vuelta 2022). Wat zijn de laatste referentiepunten in het individuele werk? Roglic won dit voorjaar de openingsopdracht in de Ronde van het Baskenland, Evenepoel gaf er na 7,5 km 5" prijs. Op de Spelen van Tokio (2021) was Roglic outstanding, Evenepoel eindigde er 9e op 2'17". De enige "overwinning van Evenepoel? Het WK van 2019 in Yorkshire (2e versus 12e). In de stand staat Roglic derde op 1'53" van Evenepoel.



Wat zijn de laatste referentiepunten in het individuele werk? Roglic won dit voorjaar de openingsopdracht in de Ronde van het Baskenland, Evenepoel gaf er na 7,5 km 5" prijs. Op de Spelen van Tokio (2021) was Roglic outstanding, Evenepoel eindigde er 9e op 2'17". De enige "overwinning van Evenepoel? Het WK van 2019 in Yorkshire (2e versus 12e).



In de stand staat Roglic derde op 1'53" van Evenepoel.







clock 08:06 08 uur 06. Remco Evenepoel versus Enric Mas. 2 minuten voor de leider gaat Enric Mas van start. De Spanjaard reed bij Quick Step tot en met 2019, het debuutjaar van Remco Evenepoel bij de profs. Voor Mas is er één opdracht vandaag: de schade beperken tegenover zijn ex-ploegmaat en wellicht bidt de nummer 2 in de stand dat hij niet wordt voorbijgesneld door de rode straaljager. De onderlinge individuele tijdritduels van dit jaar: Tirreno-Adriatico (13,9 km, Mas was 59 seconden trager) en de Ronde van het Baskenland (7,5 km, Mas was 29 seconden langzamer). In de stand staat Mas tweede op 1'12" van Evenepoel.



Voor Mas is er één opdracht vandaag: de schade beperken tegenover zijn ex-ploegmaat en wellicht bidt de nummer 2 in de stand dat hij niet wordt voorbijgesneld door de rode straaljager.



De onderlinge individuele tijdritduels van dit jaar: Tirreno-Adriatico (13,9 km, Mas was 59 seconden trager) en de Ronde van het Baskenland (7,5 km, Mas was 29 seconden langzamer).



In de stand staat Mas tweede op 1'12" van Evenepoel.

clock 08:05 08 uur 05. De eerste rustdag stond in het teken van de lange trip vanuit Nederland naar het Baskenland, ook gisteren hebben de renners weer een verre verplaatsing achter de rug. Vanuit Noord-Spanje is de Vuelta naar de Costa Blanca getrokken. Tussen Elche en Alicante is een tijdrit van net geen 31 kilometer uitgetekend. Het is een vlakke onderneming, voer voor de hardrijders en zuivere specialisten. Het parcours is verre van technisch en met zijn aerodynamica heeft Remco Evenepoel nog een extra troefkaart achter de hand. Na 16 kilometer krijgen we een indicatie bij het tussenpunt.

clock 08:04 08 uur 04. Ik heb echt mijn zinnen gezet op die tijdrit, ik ken het parcours, ik heb het verkend en het is in een regio waar ik heel vaak train. Mijn familie zal ook langs de kant van de weg staan. Dat zal me zeker extra motiveren. Natuurlijk zou het geweldig zijn om in die rode leiderstrui te winnen. Ik heb nog geen ritzege binnen, daar winnen zou fantastisch zijn. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl).

clock 08:03 08 uur 03. De tijdrit tussen Elche en Alicante.