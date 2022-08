LIVE Vuelta: Straks eerste toptijd van Cavagna? Livestream vanaf 15.50 u

clock 14:33 14 uur 33. De laatste is heel eventjes de eerste: Boy van Poppel zet de eerste chrono neer aan de finish, ploegmaat Julius Johansen duikt daar al snel onder. 37'22" is de eerste "toptijd". . De laatste is heel eventjes de eerste: Boy van Poppel zet de eerste chrono neer aan de finish, ploegmaat Julius Johansen duikt daar al snel onder. 37'22" is de eerste "toptijd".

clock 14:29 14 uur 29. Covid-protocol. Niemand kan het ontkennen: het coronavirus verspreidt zich weer als een lopend vuurtje in de buik van het peloton. Er worden steeds meer gevallen ontdekt en de organisatie grijpt in. Zo wordt het rennerspark afgesloten voor het publiek. Een bezoekje aan de ploegbussen brengen zit er niet meer in. . Covid-protocol Niemand kan het ontkennen: het coronavirus verspreidt zich weer als een lopend vuurtje in de buik van het peloton. Er worden steeds meer gevallen ontdekt en de organisatie grijpt in. Zo wordt het rennerspark afgesloten voor het publiek. Een bezoekje aan de ploegbussen brengen zit er niet meer in.

clock 14:26 14 uur 26. Er is vandaag maar 1 favoriet: Remco Evenepoel. . Joaquim Rodriguez (ambassadeur Vuelta). Er is vandaag maar 1 favoriet: Remco Evenepoel. Joaquim Rodriguez (ambassadeur Vuelta)

clock 14:25 Let op het snorretje bij de Fransman. Alle ploegmaats laten hun "moustache" groeien, op Remco Evenepoel na. Hij denkt aan zijn aerodynamica vandaag. . 14 uur 25. Let op het snorretje bij de Fransman. Alle ploegmaats laten hun "moustache" groeien, op Remco Evenepoel na. Hij denkt aan zijn aerodynamica vandaag.

clock 14:23 14 uur 23. Na de wisselende weeromstandigheden in Noord-Spanje wordt het nu overigens een weekje bakken en braden. De komende dagen kampeert het peloton in Andalusië en dan weet u het wel: van regen is geen sprake, het kwik zal niet of nauwelijks onder de 30 graden zakken. . Na de wisselende weeromstandigheden in Noord-Spanje wordt het nu overigens een weekje bakken en braden. De komende dagen kampeert het peloton in Andalusië en dan weet u het wel: van regen is geen sprake, het kwik zal niet of nauwelijks onder de 30 graden zakken.

clock 14:19 14 uur 19. Antonio Tiberi (21) is misschien een klant om in de gaten te houden. De Italiaan werd in 2019 wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. . Antonio Tiberi (21) is misschien een klant om in de gaten te houden. De Italiaan werd in 2019 wereldkampioen tijdrijden bij de junioren.

clock 14:16 14 uur 16. Het verrassende nieuws rond Sam Bennett heeft natuurlijk gevolgen voor de sprintersritten van woensdag en vrijdag. Bora-Hansgrohe zal niet meer rijden, er zal nog meer druk op de schouders rusten van Alpecin-Deceuninck. En Tim Merlier heeft met Floris De Tier vanochtend nog een knecht moeten inleveren. . Het verrassende nieuws rond Sam Bennett heeft natuurlijk gevolgen voor de sprintersritten van woensdag en vrijdag. Bora-Hansgrohe zal niet meer rijden, er zal nog meer druk op de schouders rusten van Alpecin-Deceuninck. En Tim Merlier heeft met Floris De Tier vanochtend nog een knecht moeten inleveren.

clock 14:12 Ook Sam Bennett stapt uit de Vuelta. Nog meer verrassend nieuws: tweevoudig ritwinnaar Sam Bennett verschijnt niet op het startpodium. Bora-Hansgrohe heeft nog geen nieuws verspreid, maar de Ier houdt het voor bekeken. . 14 uur 12. give up Ook Sam Bennett stapt uit de Vuelta Nog meer verrassend nieuws: tweevoudig ritwinnaar Sam Bennett verschijnt niet op het startpodium. Bora-Hansgrohe heeft nog geen nieuws verspreid, maar de Ier houdt het voor bekeken.

clock 14:07 14 uur 07. Het kransje snelle mannen - denk aan Sam Bennett en Tim Merlier - zal vooral krachten willen sparen langs de Costa Blanca. Mads Pedersen, de groene trui, verschijnt met meer ambitie aan de start, al is de Deen vooral sterk in de iets kortere tijdritten. . Het kransje snelle mannen - denk aan Sam Bennett en Tim Merlier - zal vooral krachten willen sparen langs de Costa Blanca. Mads Pedersen, de groene trui, verschijnt met meer ambitie aan de start, al is de Deen vooral sterk in de iets kortere tijdritten.

clock 14:03 14 uur 03. Zoals gebruikelijk ontmoeten we tijdens een tijdrit in deze fase van een grote ronde vooral sprinters en knechten van het eerste uur. Onder meer Mike Teunissen is nu aan zet. De Nederlander vocht zondag tegen de tijdslimiet. . Zoals gebruikelijk ontmoeten we tijdens een tijdrit in deze fase van een grote ronde vooral sprinters en knechten van het eerste uur. Onder meer Mike Teunissen is nu aan zet. De Nederlander vocht zondag tegen de tijdslimiet.

clock 13:58 Een uurtje voor zijn start zit Thomas De Gendt nog te grappen op Twitter. . 13 uur 58. Een uurtje voor zijn start zit Thomas De Gendt nog te grappen op Twitter.

clock 13:57 13 uur 57. Vergeet Primoz Roglic niet. Hij is een klasbak en zal dat vandaag al willen laten zien. Ik verwacht van hem nog wel een alles-of-nietspoging. . Enric Mas (Movistar). Vergeet Primoz Roglic niet. Hij is een klasbak en zal dat vandaag al willen laten zien. Ik verwacht van hem nog wel een alles-of-nietspoging. Enric Mas (Movistar)

clock 13:54 13 uur 54. Met Remco Evenepoel en Primoz Roglic kunnen we de topfavorieten pas aan het einde van deze dag chronometreren. Bij de voornaamste outsiders is Rémi Cavagna (14.35 u) de eerste die op pad gestuurd wordt, maar mag de Fransman straks wel voluit gaan? In zijn arbeidersplunje zal hij nog heel wat werk moeten opknappen: het verstand zal misschien (moeten) primeren boven het hart. . Met Remco Evenepoel en Primoz Roglic kunnen we de topfavorieten pas aan het einde van deze dag chronometreren. Bij de voornaamste outsiders is Rémi Cavagna (14.35 u) de eerste die op pad gestuurd wordt, maar mag de Fransman straks wel voluit gaan? In zijn arbeidersplunje zal hij nog heel wat werk moeten opknappen: het verstand zal misschien (moeten) primeren boven het hart.

clock 13:53 13 uur 53. Na alle verschuivingen en opgaves is de laatste plaats nu in handen van Boy van Poppel. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert, op 2u30' in het klassement, mag dit feestje op gang trappen. . Na alle verschuivingen en opgaves is de laatste plaats nu in handen van Boy van Poppel. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert, op 2u30' in het klassement, mag dit feestje op gang trappen.

clock 13:52 13 uur 52 start time Start



clock 13:45 De rode lantaarn geeft er de brui aan. Floris De Tier moest op de valreep invallen en sukkelde al enkele dagen met een zitvlakblessure. . 13 uur 45. De rode lantaarn geeft er de brui aan. Floris De Tier moest op de valreep invallen en sukkelde al enkele dagen met een zitvlakblessure.

clock 13:28 13 uur 28. Vooraf werd gezegd dat Remco Evenepoel in deze tijdrit eventueel tijd kon pakken, maar hij houdt deze Vuelta gewoon in een houdgreep. Daarom is deze tijdrit nog specialer en crucialer. Er is nog één vraag: is Primoz Roglic na vanavond nog een echte concurrent of is Evenepoel straks de enige favoriet? . Christophe Vandegoor, onze verslaggever in de Vuelta. Vooraf werd gezegd dat Remco Evenepoel in deze tijdrit eventueel tijd kon pakken, maar hij houdt deze Vuelta gewoon in een houdgreep. Daarom is deze tijdrit nog specialer en crucialer. Er is nog één vraag: is Primoz Roglic na vanavond nog een echte concurrent of is Evenepoel straks de enige favoriet? Christophe Vandegoor, onze verslaggever in de Vuelta

clock 13:25 13 uur 25. Onze reporter in Spanje: "Dit parcours is op het lijf van Remco Evenepoel geschreven". Onze reporter in Spanje: "Dit parcours is op het lijf van Remco Evenepoel geschreven"

clock 13:24 13 uur 24. Nog een nieuwtje uit de marge. Mikel Nieve heeft zijn afscheid aangekondigd. De 38-jarige Baskische klimmer, die momenteel nog uitkomt voor Caja Rural, won ritten in de Giro en de Tour. . Nog een nieuwtje uit de marge. Mikel Nieve heeft zijn afscheid aangekondigd. De 38-jarige Baskische klimmer, die momenteel nog uitkomt voor Caja Rural, won ritten in de Giro en de Tour.