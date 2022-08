LIVE Vuelta: Rémi Cavagna zet de lijnen uit, livestream vanaf 15.50 u

clock 15:48 15 uur 48. We zien veel wagens van Quick Step-Alpha Vinyl, want na Fausto Masnada en Julian Alaphilippe vertrekt ook Ilan Van Wilder. De leeftijdsgenoot van Remco Evenepoel is geen pannenkoek in dit werk, maar heeft al verklaard dat dit een halve rustdag wordt. In zijn vorige tijdrit, in de Ronde van Zwitserland, finishte hij niet na een lelijke val. . We zien veel wagens van Quick Step-Alpha Vinyl, want na Fausto Masnada en Julian Alaphilippe vertrekt ook Ilan Van Wilder. De leeftijdsgenoot van Remco Evenepoel is geen pannenkoek in dit werk, maar heeft al verklaard dat dit een halve rustdag wordt. In zijn vorige tijdrit, in de Ronde van Zwitserland, finishte hij niet na een lelijke val.

clock 15:45 15 uur 45. 5 minuten voor onze uitzending op Eén van start gaat, wordt Vincenzo Nibali gelanceerd. Het is zijn laatste tijdrit in een grote ronde, misschien wel de laatste tijdrit in zijn carrière als hij de komende maanden geen rittenkoers meer rijdt.

clock 15:44 15 uur 44. Dennis verachtert fel . Wat zegt Rohan Dennis bij het tweede tussenpunt? Zijn achterstand van 4" is stevig aangekoekt: +39". We trekken dus een streep door de Australiër. Ook Fred Wright speelt niet meer mee.

clock 15:43 Dennis lijkt de tijd van Cavagna niet te bedreigen. 15 uur 43. Dennis lijkt de tijd van Cavagna niet te bedreigen

clock 15:39 15 uur 39. Mads Pedersen betreurt de opgave van Sam Bennett. "We komen goed overeen en het zou een mooie strijd geweest zijn voor groen. Corona? Het gaat niet alleen om de renners. Kijk ook naar de fans, die ons hier omringen zonder masker."

clock 15:34 15 uur 34. Bob Jungels en Brandon McNulty hoeven we na 10 kilometer niet meer te volgen, Fred Wright staat wel zijn mannetje. Rémi Cavagna heeft toegegeven dat hij voortvarend van start is gegaan. Misschien delen Rohan Dennis of Fred Wright beter in?

clock 15:31 15 uur 31. Na 10 kilometer is er weinig afscheiding tussen Rémi Cavagna en Rohan Dennis: +4" voor de Australiër. Wie houden we het komende kwartier in de gaten op het startpodium? Dylan van Baarle, Lawson Craddock, Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe en Ilan Van Wilder.

clock 15:29 15 uur 29. Rohan Dennis is aan zijn gevecht bezig in zijn Australische trui. Veel toeschouwers loopt hij op dat deel van het parcours niet tegen het lijf. Voorlopig is Rémi Cavagna hors catégorie aan de finish.

clock 15:27 15 uur 27. De hitte is een factor die niet onderschat mag worden. Vandaag niet, maar ook de komende dagen niet. Aan de finish spotten we veel renners die smeken om verfrissing.

clock 15:23 Groene Pedersen voorlopig 6e. 15 uur 23. Groene Pedersen voorlopig 6e

clock 15:22 15 uur 22. Intussen is ook Mads Pedersen gearriveerd. Meer dan de 6e tijd zit er niet in.

clock 15:19 15 uur 19. Mocht Rémi Cavagna voluit gaan? "Ik ga naar het WK tijdrijden en ik wil met een goed gevoel afzakken", verklapt hij zijn intenties bij Eurosport. "Maar vanaf morgen ga ik weer voluit voor onze leider. Hij is onze prioriteit."

clock 15:17 15 uur 17. Ik ben erg snel vertrokken. Onderschat de hitte niet. Mijn tijd is correct, een goeie referentie voor Remco Evenepoel. . Rémi Cavagna (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik ben erg snel vertrokken. Onderschat de hitte niet. Mijn tijd is correct, een goeie referentie voor Remco Evenepoel. Rémi Cavagna (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 15:15 15 uur 15. We schakelen over naar een interessante drietand: Bob Jungels, Brandon McNulty en Rohan Dennis. De Australiër won de tijdrit op de Gemenebestspelen, maar belandde voor de wegrit in het ziekenhuis. In deze Vuelta hebben we de allerbeste Dennis nog niet gezien.

clock 15:13 15 uur 13. Rémi Cavagna staat te puffen aan de dranghekken. Ploegmaat Louis Vervaeke trekt de handrem al van bij de start op, de Fransman kan de rode trui zo meteen briefen over de wind en het verzet dat hij heeft rondgedraaid.

clock 15:09 Cavagna aan de finish. De ijkpunten zijn gezet: Rémi Cavagna is veruit de snelste in Alicante. 34'18"80 is de kanontijd. . 15 uur 09. time point Cavagna aan de finish De ijkpunten zijn gezet: Rémi Cavagna is veruit de snelste in Alicante. 34'18"80 is de kanontijd.

clock 15:09 Cavagna in de hotseat. 15 uur 09. Cavagna in de hotseat

clock 15:04 15 uur 04. De tijdrithoogdagen van Chris Froome behoren tot een ver verleden. Aan de finish staat hij liefst 3'01" in het rood.