LIVE: Vuelta opent met ploegentijdrit in Utrecht, speelt regen een rol?

clock 18:41 Tijdelijke regenbui. De toeschouwers in Utrecht hebben werk met hun paraplu's. Daarnet moesten ze die massaal openklappen. Nu verdwijnen de paraplu's weer uit het straatbeeld want het is al gestopt met regenen.

clock 18:40 Intermarché-Wanty-Gobert is het 1e Belgische team in actie.

clock 18:39 Bij Intermarché-Wanty-Gobert zijn er plots enkele bresjes in de trein te bespeuren. Maar de Belgische ploeg lijmt de wagonnetjes snel weer aan elkaar.

clock 18:39 Parapluweer in Utrecht.

clock 18:38 Tweevoudig winnaar Froome. Met Israel-Premier Tech krijgen we een interessante combinatie op de Nederlandse wegen. Tweevoudig Vuelta-winnaar Chris Froome is de ster van het team. Met Bevin, De Marchi en Impey hebben ze nog enkele ervaren hardrijders in de gelederen.



Tweevoudig Vuelta-winnaar Chris Froome is de ster van het team. Met Bevin, De Marchi en Impey hebben ze nog enkele ervaren hardrijders in de gelederen.

clock 18:35 Burgos-BH mocht de spits afbijten.

clock 18:32 Regen aan de aankomst. Speelt de regen een belangrijke rol de komende 2 uren? Er verschijnen druppels op de lens van de camera. Aan de aankomst gaan de paraplu's massaal open.

clock 18:30 START! Tres, dos, uno... de Vuelta is begonnen!



Het Spaanse tweedeklasseteam Burgos-BH heeft het bal geopend. 4 minuten na hen is Intermarché-Wanty-Gobert al aan de beurt.

clock 18:25 Nog 5 minuten. De paarse ridders van Burgos-BH staan al te popelen om de Vuelta op gang te blazen. Zij gaan over 5 minuten als eerste team van start.

clock 17:59 De wegen zijn opgedroogd in Utrecht, maar er hangt nieuwe dreiging in de lucht.

clock 17:17 Topfavorieten ploegentijdrit. Met Roglic, Dennis en Affini lijkt Jumbo-Visma over de sterkste tijdrijders te beschikken. Ook Quick Step-Alpha Vinyl heeft een geweldige drietand voor deze opener met Evenepoel, Cavagna en Alaphilippe. Ineos Grenadiers pakt dan weer in de breedte uit met heel wat paardenkracht: Ethan Hayter, Dylan van Baarle, Pavel Sivakov, Tao Geoghegan Hart, Luke Plapp, Ben Turner, Carlos Rodriguez en Richard Carapaz. Andere teams die van deze discipline een erezaak maken: Team BikeExchange, Israel-Premier Tech en Team DSM.



Ineos Grenadiers pakt dan weer in de breedte uit met heel wat paardenkracht: Ethan Hayter, Dylan van Baarle, Pavel Sivakov, Tao Geoghegan Hart, Luke Plapp, Ben Turner, Carlos Rodriguez en Richard Carapaz.



Andere teams die van deze discipline een erezaak maken: Team BikeExchange, Israel-Premier Tech en Team DSM.

clock 17:12 Parcours. In hartje Utrecht krijgen de ploegen een biljartvlak parcours van 23,3 km voorgeschoteld. Het 1e deel is vrij technisch en bochtenrijk. Daarna volgt nog een serie rechte stukken voor de tempobeulen. Een tussentijd krijgen we na 11 kilometer. Daar zullen we al wat wijzer zijn over de krachtverhoudingen. Aan de streep telt de tijd van de 5e renner.



Een tussentijd krijgen we na 11 kilometer. Daar zullen we al wat wijzer zijn over de krachtverhoudingen. Aan de streep telt de tijd van de 5e renner.



clock 17:08 Quick Step-Alpha Vinyl laat de geoliede trein met Evenepoel al eens denderen.

clock 16:50 BikeExchange verkent het parcours, de wegen beginnen er wat natter bij te liggen.

clock 16:19 En ook in 2020 was Roglic na rit 1 leider. Maakt hij vandaag zijn hattrick compleet?

clock 16:18 Vorig jaar pakte Roglic in Burgos meteen de eerste rode trui.

clock 16:17 Eerste regenbuitje. 2 uur voor de start van de ploegentijdrit dartelen de eerste regendruppels naar beneden. Van hevige buien is (nog) geen sprake.

