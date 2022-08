Aftellen naar Vuelta-start: wanneer valt er regen in de ploegentijdrit?

16 uur 19. En ook in 2020 was Roglic na rit 1 leider. Maakt hij vandaag zijn hattrick compleet?

De vraag van vandaag: wanneer openen de regenwolken hun sluizen in Utrecht? Onze man ter plekke laat weten dat er enkele dreigende wolken komen opzetten. Aanvankelijk werd er regen verwacht in de 1e helft van de ploegentijdrit. Nu geven de voorspellingen 20 uur aan.

14 uur 46. In 2009 startte de Vuelta al eens in Nederland.

De terugkeer van de ploegentijdrit: een grote klep 's avonds of kijkt een renner dan in de spiegel?

17 uur 46. Remco Evenepoel is niet van plan om als eerste over de finish te rijden in de ploegentijdrit van de Vuelta. "De tactische bespreking volgt nog", aldus de kopman donderdag op een persmoment. "Maar het zal geen verrassing zijn als ik zeg dat ik niet als eerste over de finish zal komen." .