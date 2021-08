LIVESTREAM: Caruso maakt indruk in razende bergrit naar Alto de Velefique

16:54 16 uur 54.

16:52 16 uur 52. Carapaz gaat. Olympisch kampioen Richard Carapaz maakt handig gebruik van een gezapig moment in het groepje van Roglic om aan te sluiten en met de klap aan te vallen. Ver draagt die poging niet. . Carapaz gaat Olympisch kampioen Richard Carapaz maakt handig gebruik van een gezapig moment in het groepje van Roglic om aan te sluiten en met de klap aan te vallen. Ver draagt die poging niet.

16:51 16 uur 51. Wie ik mis, is Vlasov. Michel Wuyts. Wie ik mis, is Vlasov. Michel Wuyts

16:50 16 uur 50. De koerssituatie is serieus gewijzigd. Caruso leidt natuurlijk nog steeds met een vrij comfortabele voorsprong op Bouchard. Majka is ingerekend, het is nu Kuss die als derde naar boven rijdt. . De koerssituatie is serieus gewijzigd. Caruso leidt natuurlijk nog steeds met een vrij comfortabele voorsprong op Bouchard. Majka is ingerekend, het is nu Kuss die als derde naar boven rijdt.

16:48 16 uur 48. De snok van de mannen voor het eindklassement is fataal voor Bardet. Bernal heeft iets meer tijd nodig dan de andere favorieten, maar beent ze bij. . De snok van de mannen voor het eindklassement is fataal voor Bardet. Bernal heeft iets meer tijd nodig dan de andere favorieten, maar beent ze bij.

16:46 16 uur 46. Roglic wil niet meteen over zijn toeren gaan, maar stoomt na een minuutje twijfelen toch naar Lopez en co. Indrukwekkend! . Roglic wil niet meteen over zijn toeren gaan, maar stoomt na een minuutje twijfelen toch naar Lopez en co. Indrukwekkend!

16:45 16 uur 45. Yates versnelt, Lopez en Kuss reageren. Yates versnelt, Lopez en Kuss reageren

16:44 16 uur 44. Versnelling van Yates! Adam Yates gooit een bommetje, Miguel Angel Lopez en Sepp Kuss antwoorden. Lopez is op een dikke halve minuut de grootste bedreiging voor de rode trui van Roglic. . Versnelling van Yates! Adam Yates gooit een bommetje, Miguel Angel Lopez en Sepp Kuss antwoorden. Lopez is op een dikke halve minuut de grootste bedreiging voor de rode trui van Roglic.

16:42 Landa heeft het moeilijk. 16 uur 42. Landa heeft het moeilijk

16:41 16 uur 41. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Bahrain Victorious. Terwijl Caruso naar de etappezege fladdert, dondert kopman Mikel Landa uit de groep van de favorieten. . Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Bahrain Victorious. Terwijl Caruso naar de etappezege fladdert, dondert kopman Mikel Landa uit de groep van de favorieten.

16:39 16 uur 39. Nog 10 km. Er zit geen spatje verval op bij Damiano Caruso. Zijn benen draaien nog soepel rond en hij lijkt op weg naar een erg knappe overwinning. Ineos is ondertussen weer ontwaakt. . Nog 10 km Er zit geen spatje verval op bij Damiano Caruso. Zijn benen draaien nog soepel rond en hij lijkt op weg naar een erg knappe overwinning. Ineos is ondertussen weer ontwaakt.

16:35 Problemen voor Bardet. Er hapert iets aan het versnellingsapparaat van Bardet. Dat kan hij missen als kiespijn. Als hij straks de bollentrui wil pakken, moet hij minstens tweede worden achter Caruso. . 16 uur 35. Problemen voor Bardet Er hapert iets aan het versnellingsapparaat van Bardet. Dat kan hij missen als kiespijn. Als hij straks de bollentrui wil pakken, moet hij minstens tweede worden achter Caruso.

16:34 16 uur 34. Amezqueta moet Bardet, Bouchard en Majka laten rijden. . Amezqueta moet Bardet, Bouchard en Majka laten rijden.

16:30 16 uur 30. De favorieten hangen al op ruim vijf minuten. . De favorieten hangen al op ruim vijf minuten.

16:29 16 uur 29. Caruso is geen jonge kerel die fouten maakt en zichzelf voorbij holt. José De Cauwer. Caruso is geen jonge kerel die fouten maakt en zichzelf voorbij holt. José De Cauwer

16:26 3'00". Caruso heeft intussen al drie volle minuten voorsprong verzameld op het groepje achtervolgers. De rest rijdt voor de tweede plaats, of Caruso zou een fenomenale inzinking moeten kennen. . 16 uur 26. 3'00" Caruso heeft intussen al drie volle minuten voorsprong verzameld op het groepje achtervolgers. De rest rijdt voor de tweede plaats, of Caruso zou een fenomenale inzinking moeten kennen.

16:23 Heeft Roglic gelijk en krijgen we nog vuurwerk? 16 uur 23. Heeft Roglic gelijk en krijgen we nog vuurwerk?

16:21 16 uur 21. Het is niet meer ver naar de slotklim. De Alto de Velefique is vooral in het begin schrikwekkend steil en wordt geleidelijk gemakkelijker. In de slotkilometer kan een sterke kerel nog een kloofje slaan op het buitenblad. . Het is niet meer ver naar de slotklim. De Alto de Velefique is vooral in het begin schrikwekkend steil en wordt geleidelijk gemakkelijker. In de slotkilometer kan een sterke kerel nog een kloofje slaan op het buitenblad.

16:18 16 uur 18. Jumbo-Visma heeft geen interesse in ritwinst. Roglic zal zich vandaag vooral richten op zijn concurrenten voor de eindzege. . Jumbo-Visma heeft geen interesse in ritwinst. Roglic zal zich vandaag vooral richten op zijn concurrenten voor de eindzege.