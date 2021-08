LIVE: Haalt bergrit naar Alto de Velefique het klassement overhoop?

12 uur 45. Moniquet even voorop. We hebben opnieuw een Belg vooraan, en opnieuw uit het kamp van Lotto-Soudal. Sylvain Moniquet heeft echter geen steun en begrijpt al snel dat het zo niet zal lukken. .

12 uur 27. Piccoli en Le Gac slagen niet in hun opzet, maar brengen het peloton wel weer wat dichter bij Vermeersch en co. .

12 uur 11. Het was te verwachten: meteen krijgen we aanvalspogingen. Robert Stannard neemt een beetje afstand van de rest. .

11 uur 54. We maken ons stilaan op voor de officieuze start. Het beloven trouwens dolle eerste kilometers te worden. Tot kilometerpaal 30 gaat het vooral bergaf en pas na een kwart van de etappe begint het echt bergop te lopen. Dat kan weleens een hevige strijd opleveren om in de juiste vlucht te geraken. .

Luis Leon Sanchez is geboren op een uurtje rijden van startplaats Puerto Lumbreras. Dit is zijn twaalfde Vuelta, maar gek genoeg won hij nog nooit een rit. 11 uur 43.

11 uur 24. Truien. Fabio Jakobsen hoeft niet te vrezen voor zijn groene trui, want de tussensprint ligt voorbij de Alto de Cuatro Vientos. De Nederlander hoeft enkel de finish te halen voor een nieuw exemplaar. Alle andere truien zijn in meer of mindere mate in gevaar. De hele top tien staat binnen de anderhalve minuut van rode trui Primoz Roglic en voor het wit heeft Egan Bernal slechts een half minuutje bonus op Aleksandr Vlasov. Waarschijnlijk wordt er vandaag vooral gebikkeld om de bollen. Die hangen nu nog om de schouders van Pavel Sivakov, die slechts 16 punten heeft. .

10 uur 57. Het is pas de derde keer dat de Vuelta de Alto de Velefique aandoet. In 2009 overleefde een lange vlucht nipt en bolde Ryder Hesjedal als eerste over de streep. In 2017 was de slotklim van vandaag enkel een hindernis op weg naar Calar Alto. Romain Bardet pakte toen de bergpunten, Miguel Angel Lopez de ritzege. .