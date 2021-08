LIVE: Peloton houdt drie Basken binnen schot op weg naar La Manga

We moeten zorgen dat we voor de hectiek zitten en dat ik niet van te ver moet beginnen.

14 uur 54. We moeten zorgen dat we voor de hectiek zitten en dat ik niet van te ver moet beginnen. Fabio Jakobsen.

14 uur 50. We proberen niet specifiek om Fabio Jakobsen te verslaan, we gaan gewoon onze eigen sprint rijden. Jasper Philipsen.

14:48

14 uur 48. Mar Menor. We zijn aan de kust van de Mar Menor beland, het grootste zoutmeer van Europa. Het zuidelijk deel ervan is een paradijs voor watersporters, in het noorden is er een natuurpark. De finish ligt op La Manga, de landtong die de Mar Menor scheidt van de Middellandse Zee. .