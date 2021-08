LIVESTREAM Vuelta: Krijgen we een nieuwe rode trui na de eerste bergrit?

17:16 17 uur 16. Wie hebben we nog in G2? Cras, Kron, Grossschartner, Haig, Kuss, Bardet, Verona en Vine. . Wie hebben we nog in G2? Cras, Kron, Grossschartner, Haig, Kuss, Bardet, Verona en Vine.

17:15 Puerto de Tibi (5/6). Ook de voorlaatste hindernis is verleden tijd. Sivakov en Storer ronden broederlijk de top. De achterstand van G2 bedraagt 30 tellen. Daar zijn Grossschartner, Haig en Kuss de eerste kandidaten voor rood. . 17 uur 15.

17:13 17 uur 13. S & S. De tank van Sivakov is duidelijk nog niet leeg: hij wipt over Craddock tot bij Storer.

17:12 17 uur 12. In G2 doet Cras het overigens meer dan uitstekend. Over de aanwezigheid van Vanhoucke hebben we geen nieuws.

17:11 Pech nekt Sivakov. Sivakov neemt de guidon vanonder en danst op zijn pedalen, maar trapt zijn ketting stuk. Hij moet afstappen, Storer snelt daarna weg van Craddock. Maar Sivakov geeft nog niet op. . 17 uur 11.

17:09 17 uur 09. De chronometer loopt terug: Craddock en co dreigen weer ingerekend te worden door de sterkste klimmers in G2. We geloven nog altijd dat de nieuwe rode trui zich daar bevindt, want Gesink en co staan 5'02" in het krijt.

17:06 17 uur 06. Nog 4 kilometer tot de top van de voorlaatste beklimming. Polanc heeft dikke pootjes en mag het rood stilaan uit zijn hoofd zetten. Het koptrio conserveert nog altijd 36".

17:03 17 uur 03. Sivakov is zeer gretig en daagt de rest nu al uit. Bij de achtervolgers gaat het krampachtig bij Polanc, de eerste in lijn om Roglic op te volgen.

17:02 17 uur 02. Jumbo-Visma gaat zijn opdracht volbrengen: Roglic zal netjes afgezet worden aan de voet van de slotklim. Daar zal de Sloveen het dan in zijn eentje moeten opkuisen. Al had het verhaal anders ingevuld kunnen worden mocht Valverde niet tegen de grond gegaan zijn.

17:01 17 uur 01. Nog 20 kilometer. Craddock is een man van de lange adem, Storer won onlangs nog de Ronde van de Ain en Sivakov zoekt naar zijn plaats binnen Ineos. Ze zullen zich allemaal niet kansloos achten in deze finale.

17:00 17 uur . Bij Valverde houdt men rekening met een sleutelbeenbreuk. Het is nog maar zijn 2e opgave in 15 deelnames.

16:57 16 uur 57. Er zal iets moeten gebeuren, want voor dit parcours zien we vooraan de juiste namen. . José De Cauwer.

16:56 16 uur 56. We sluipen richting de voorlaatste bult van de dag. Dat doen we met Craddock (EF), Sivakov (Ineos) en Storer (DSM). Het trio loopt verder weg van Polanc en co: 51".

16:55 16 uur 55. Livestream verversen! De gebruikers van onze livestream moeten deze pagina even verversen: we volgen de Vuelta voort op Canvas.

16:55 16 uur 55.

16:53 16 uur 53. Door de aanwezigheid van Storer zit ploegmakker Bardet nu een beetje gevangen, maar het is aan anderen om het vuile werk op te knappen. Wat doen de rode azen zoals Polanc en Grossschartner?

16:51 16 uur 51. Vanuit het niets sluiten Sivakov en Storer aan bij Craddock. Ze zijn dus met z'n drieën.

16:49 16 uur 49. Nog 30 kilometer. Na de vloek rond Valverde zouden we het bijna vergeten, maar alles moet nog beslist worden in deze etappe. Craddock sprokkelt een halve minuut op zijn voormalige metgezellen, het peloton verachtert: 4'36".