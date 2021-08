LIVE Vuelta: Harm Vanhoucke wacht het juiste moment af en zit in de vlucht

14:30 14 uur 30. Met ex-rodetruidrager Kenny Elissonde hebben we overigens nog 1 tegenaanvaller. De best geplaatste in de kopgroep is Geoffrey Bouchard. Zijn achterstand van 3'31" is speelbaar, maar er komt nu toch weer animo in de grote groep. . Met ex-rodetruidrager Kenny Elissonde hebben we overigens nog 1 tegenaanvaller. De best geplaatste in de kopgroep is Geoffrey Bouchard. Zijn achterstand van 3'31" is speelbaar, maar er komt nu toch weer animo in de grote groep.

14:29 1'30". De groep met de rode trui wordt op 1'30" gesignaleerd van de 6 koplopers. Dat bolletje rond Roglic zal zo meteen wat aandikken: de gelosten met Gesink en co hebben de staart bijna te pakken. . 14 uur 29. 1'30" De groep met de rode trui wordt op 1'30" gesignaleerd van de 6 koplopers. Dat bolletje rond Roglic zal zo meteen wat aandikken: de gelosten met Gesink en co hebben de staart bijna te pakken.

14:28 De slotklim is - op z'n zachtst gezegd - smal. 14 uur 28. De slotklim is - op z'n zachtst gezegd - smal.

14:27 14 uur 27. 6 leiders. Er is nog volk teruggekeerd en DSM bezet de helft van de tafeltjes. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) Michael Storer (DSM) Thymen Arensman (DSM) Chris Hamilton (DSM) Diego Camargo (EF) Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) . 6 leiders Er is nog volk teruggekeerd en DSM bezet de helft van de tafeltjes.



14:24 14 uur 24. We moeten nog een tijdje overbruggen tot de volgende top, maar er is min of meer een einde gekomen aan de chaos. Het viertal ziet hoe het peloton stilvalt: 30". De achterstand van een tweede peloton: 1'26". . We moeten nog een tijdje overbruggen tot de volgende top, maar er is min of meer een einde gekomen aan de chaos. Het viertal ziet hoe het peloton stilvalt: 30". De achterstand van een tweede peloton: 1'26".

14:22 14 uur 22. 4 leiders. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) krijgt het gezelschap van Thymen Arensman (DSM), Chris Hamilton (DSM) en Diego Camargo (EF). In het peloton beschikt de leider enkel over Sepp Kuss en Steven Kruijswijk. Dat is niet geruststellend. . 4 leiders Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) krijgt het gezelschap van Thymen Arensman (DSM), Chris Hamilton (DSM) en Diego Camargo (EF).



In het peloton beschikt de leider enkel over Sepp Kuss en Steven Kruijswijk. Dat is niet geruststellend.

14:20 14 uur 20. Ook Harm Vanhoucke heeft na een val moeilijke dagen achter de rug, maar vandaag voelt hij zich beter in zijn vel en valt hij mee aan. Enkele namen die in een tweede groep zijn beland: Gesink, Bouwman, Taaramäe en Narvaez. . Ook Harm Vanhoucke heeft na een val moeilijke dagen achter de rug, maar vandaag voelt hij zich beter in zijn vel en valt hij mee aan. Enkele namen die in een tweede groep zijn beland: Gesink, Bouwman, Taaramäe en Narvaez.

14:18 Dorstig weer. Het is een komen en gaan van enkelingen en groepjes. Het veld is nog steeds hevig verbrokkeld. Lang niet alle volgwagens mogen doorstromen naar het front, waardoor de neutrale wagen belaagd wordt voor bidons. . 14 uur 18. Dorstig weer Het is een komen en gaan van enkelingen en groepjes. Het veld is nog steeds hevig verbrokkeld. Lang niet alle volgwagens mogen doorstromen naar het front, waardoor de neutrale wagen belaagd wordt voor bidons.

14:14 14 uur 14. Met Martijn Tusveld (DSM) hebben we na de afdaling een solist, maar op dit stevige plateau wordt hij opgejaagd door een bende knorrende magen. De Nederlander weet dat deze inspanning in zijn eentje zinloos is. . Met Martijn Tusveld (DSM) hebben we na de afdaling een solist, maar op dit stevige plateau wordt hij opgejaagd door een bende knorrende magen. De Nederlander weet dat deze inspanning in zijn eentje zinloos is.

14:12 14 uur 12. De eerste groepjes klitten weer samen, maar het uitblijven van een kopgroep is natuurlijk een kleine nachtmerrie voor de vroege lossers zoals Fabio Jakobsen. Voorin zal het namelijk niet te snel stilvallen. . De eerste groepjes klitten weer samen, maar het uitblijven van een kopgroep is natuurlijk een kleine nachtmerrie voor de vroege lossers zoals Fabio Jakobsen. Voorin zal het namelijk niet te snel stilvallen.

14:10 14 uur 10. We geven u nog de passage van zonet: Jack Haig, Pavel Sivakov, Sepp Kuss, Jay Vine en Ion Izagirre. Met 10 punten komt Haig op gelijke hoogte van leider Rein Taaramäe. . We geven u nog de passage van zonet: Jack Haig, Pavel Sivakov, Sepp Kuss, Jay Vine en Ion Izagirre. Met 10 punten komt Haig op gelijke hoogte van leider Rein Taaramäe.

14:08 14 uur 08. Naar schatting 20 renners willen hun inspanning doortrekken. De belangrijkste klassementsmannen bevolken een tweede groep. . Naar schatting 20 renners willen hun inspanning doortrekken. De belangrijkste klassementsmannen bevolken een tweede groep.

14:04 Puerto de Llacuna (1/6). Het is Jack Haig, uit de stal van Bahrein-Victorious, die de eerste groep over de top sleurt. Er vallen her en der breukjes. Worden die bestendigd tijdens de vrij korte afzink? . 14 uur 04. Puerto de Llacuna (1/6) Het is Jack Haig, uit de stal van Bahrein-Victorious, die de eerste groep over de top sleurt. Er vallen her en der breukjes. Worden die bestendigd tijdens de vrij korte afzink?

14:03 14 uur 03. Ik verwacht dat het een tijd zal duren voor de juiste groep wegrijdt. . Robert Gesink (Jumbo-Visma). Ik verwacht dat het een tijd zal duren voor de juiste groep wegrijdt. Robert Gesink (Jumbo-Visma)

14:02 14 uur 02. Een pakket van grofweg 20 renners rijdt 100 meter weg, maar Robert Gesink roept hen tot de orde. Met een fors uitgedund peloton trekken we naar de top. . Een pakket van grofweg 20 renners rijdt 100 meter weg, maar Robert Gesink roept hen tot de orde. Met een fors uitgedund peloton trekken we naar de top.

14:00 Wie geraakt weg uit de grote groep? 14 uur . Wie geraakt weg uit de grote groep?

13:59 13 uur 59. Nog 2,5 kilometer tot de top en Jefferson Cepeda (Caja Rural) is de spits van de koers, maar er zijn nog kapers op de kust. Zo springt Mauri Vansevenant nu op Juan y todos. . Nog 2,5 kilometer tot de top en Jefferson Cepeda (Caja Rural) is de spits van de koers, maar er zijn nog kapers op de kust. Zo springt Mauri Vansevenant nu op Juan y todos.

13:55 13 uur 55. Gelosten. Veel renners maken al een kleine crisis door. Hugh Carthy trekt - helaas voor hem - de lijn van de voorbije dagen door. Zijn 3e plaats van vorig jaar zal hij geenszins evenaren. . Gelosten Veel renners maken al een kleine crisis door. Hugh Carthy trekt - helaas voor hem - de lijn van de voorbije dagen door. Zijn 3e plaats van vorig jaar zal hij geenszins evenaren.

13:52 13 uur 52. Nog iets minder dan 6 kilometer tot de top en de leider in het bergklassement, Rein Taaramäe, verdwijnt niet uit de zone van de waarheid. Ook Kenny Elissonde, zijn dichtste belager, roert zich. . Nog iets minder dan 6 kilometer tot de top en de leider in het bergklassement, Rein Taaramäe, verdwijnt niet uit de zone van de waarheid. Ook Kenny Elissonde, zijn dichtste belager, roert zich.