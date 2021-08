Etappe 7 in de Vuelta: hoe hevig verdedigt Roglic zijn rode trui in eerste bergrit?

09:08 09 uur 08.

Wat doet Roglic? Primoz Roglic heeft dankzij Rein Taaramäe en Kenny Elissonde enkele dagen in de luwte kunnen doorbrengen, maar na gisteren is hij weer de eigenaar van het rood. Duikt hij ook het weekend als leider in? De Sloveen en zijn ploegleiders mopperden maandagavond niet toen Roglic het rode stokje kon doorgeven en het zou ons niet verbazen mocht dat ook vandaag een plan zijn waar Jumbo-Visma op voorhand geen streep door getrokken heeft. Je kunt er gif op innemen dat er heel wat geïnteresseerden zullen zijn om in de vlucht van de dag te geraken en misschien sluipt er wel een - op papier - vrij ongevaarlijke klant mee die nog altijd dicht staat in het klassement. Maken we ons straks op voor koers op twee fronten? Een groepje voor ritwinst en rood en een onderlinge strijd tussen de favorieten op een respectabele afstand?



De Sloveen en zijn ploegleiders mopperden maandagavond niet toen Roglic het rode stokje kon doorgeven en het zou ons niet verbazen mocht dat ook vandaag een plan zijn waar Jumbo-Visma op voorhand geen streep door getrokken heeft.



Je kunt er gif op innemen dat er heel wat geïnteresseerden zullen zijn om in de vlucht van de dag te geraken en misschien sluipt er wel een - op papier - vrij ongevaarlijke klant mee die nog altijd dicht staat in het klassement.



Maken we ons straks op voor koers op twee fronten? Een groepje voor ritwinst en rood en een onderlinge strijd tussen de favorieten op een respectabele afstand?

Ik verwacht wederom een groot gevecht. Het is een lastige etappe en moeilijk te controleren, maar ik heb vertrouwen in mezelf en de ploeg. We zullen vooral scherp en gefocust moeten blijven. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

6 beklimmingen. Het wordt een pittige dag in Spanje, of wat had u gedacht? Renners met zware benen zullen puffen, want van bij de start begint het wegdek meteen te hellen. De eerste col van eerste categorie is het ideale lanceerplatform voor aanvallers met snode plannen. In het middenrif ontmoeten we nog de ene bult na de andere voor we beginnen aan de laatste challenge van de dag. De klim naar Balcon Alicante begint nog vrij mild, maar vooral de tweede helft (de laatste 4 à 5 kilometer) is niet van de poes met pentes die voortdurend schommelen rond de 10 procent. De renners die hun hand uitsteken naar ritwinst kunnen maar beter in hun achterhoofd prenten dat de laatste hectometers dan weer volledig afvlakken.



Renners met zware benen zullen puffen, want van bij de start begint het wegdek meteen te hellen. De eerste col van eerste categorie is het ideale lanceerplatform voor aanvallers met snode plannen.



In het middenrif ontmoeten we nog de ene bult na de andere voor we beginnen aan de laatste challenge van de dag.



De klim naar Balcon Alicante begint nog vrij mild, maar vooral de tweede helft (de laatste 4 à 5 kilometer) is niet van de poes met pentes die voortdurend schommelen rond de 10 procent.



De renners die hun hand uitsteken naar ritwinst kunnen maar beter in hun achterhoofd prenten dat de laatste hectometers dan weer volledig afvlakken.

Dit is de eerste echt bergrit met twee beklimmingen van eerste categorie. Het is een lastige dag, een examen voor het peloton. Het gaat vrijwel voortdurend op en af en er is amper ruimte om op adem te komen. Parcoursbouwer Fernando Escartin.