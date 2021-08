LIVESTREAM Vuelta: Het venijn zit in de staart met een steile pukkel

16:05 Pootje baden aan de Spaanse costa zit er niet in voor de renners. 16 uur 05. Pootje baden aan de Spaanse costa zit er niet in voor de renners

16:02 Bol sprint als enige bij tussensprint. Als er onderweg prijsjes te winnen zijn, is Jetse Bol graag van de partij. De Nederlander graait de volle buit mee bij de tussensprint, zijn metgezellen houden zich afzijdig. . 16 uur 02.

15:59 15 uur 59. Roglic: "We gaan niet voor de ritzege". Het zou zomaar eens kunnen dat Primoz Roglic vandaag de rode trui herovert. 5 seconden bedraagt zijn achterstand op leider Elissonde. "Ik denk nog niet aan het rood", zei Roglic voor de start. "Ik ben vooral bezig met de etappe van vandaag. We gaan niet per se voor de ritzege. Maar als er op het einde strijd is, zal ik natuurlijk mijn best doen." .



"Ik denk nog niet aan het rood", zei Roglic voor de start. "Ik ben vooral bezig met de etappe van vandaag. We gaan niet per se voor de ritzege. Maar als er op het einde strijd is, zal ik natuurlijk mijn best doen."

15:58 15 uur 58. "En weer ligt er eentje van Caja Rural tegen de grond, men valt overal en elke dag". "En weer ligt er eentje van Caja Rural tegen de grond, men valt overal en elke dag"

15:57 Amezqueta valt 2 keer op en rij. De wielergoden zijn Julen Amezqueta (Caja Rural) vandaag niet gunstig gezind. In 10 minuten tijd gaat de Spanjaard 2 keer tegen de vlakte. Met een pijnlijke grimas als gevolg. . 15 uur 57.

15:54 15 uur 54. Op 66,6 kilometer van het einde is de voorsprong bijna gehalveerd. Bol en zijn 4 makkers houden nog 4'30" over op het peloton. Daar is de rust wel wat teruggekeerd. .

15:52 15 uur 52. De etappe eindigt op een muur. Michel Wuyts. De etappe eindigt op een muur Michel Wuyts

15:43 BikeExchange gooit er de beuk in. 15 uur 43. BikeExchange gooit er de beuk in

15:40 15 uur 40. Rekker onder spanning. BikeExchange sleurt zo hard op kop van het peloton dat ze plots met z'n tweeën los zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn. De rekker in het peloton komt nog meer onder spanning te staan. Het is een nerveus gedoe. .



De rekker in het peloton komt nog meer onder spanning te staan. Het is een nerveus gedoe.

15:37 15 uur 37. Nog eens de namen van de 5 frontmannen: Jetse Bol (Burgos-BH) Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) Magnus Cort (EF-Nippo) Ryan Gibbons (UAE) Bert-Jan Lindeman (Qhubeka-NextHash) .



Jetse Bol (Burgos-BH)



Joan Bou (Euskaltel-Euskadi)



Magnus Cort (EF-Nippo)



Ryan Gibbons (UAE)



Bert-Jan Lindeman (Qhubeka-NextHash)

15:36 15 uur 36. Onrust in het peloton. Het gaat snoeihard in het peloton. Dat heeft gevolgen voor de voorsprong van de kopgroep, die een minuutje moet inleveren. .

15:33 15 uur 33. Als een wilde slang kronkelt het peloton over de weg. Het felle tempo van BikeExchange hakt erin, hier en daar dreigt al een gaatje te vallen. . Als een wilde slang kronkelt het peloton over de weg. Het felle tempo van BikeExchange hakt erin, hier en daar dreigt al een gaatje te vallen.

15:25 15 uur 25. BikeExchange heeft plannetje. De werkpaarden bij Trek-Segafredo krijgen steun van een renner van Team BikeExchange. Acht Matthews zichzelf niet kansloos vandaag? Ook Robert Stannard kan uit de voeten op een lastige aankomst. . BikeExchange heeft plannetje De werkpaarden bij Trek-Segafredo krijgen steun van een renner van Team BikeExchange. Acht Matthews zichzelf niet kansloos vandaag? Ook Robert Stannard kan uit de voeten op een lastige aankomst.

15:23 15 uur 23. Drievoudig ritwinnaar Cort. In de kopgroep hebben ze met Magnus Cort een ervaringsdeskundige op vlak van ritzeges in de Vuelta. De Deen was er al 3 keer succesvol. Vorig jaar bleef Cort Roglic en Valverde voor op een hellende aankomst in Ciudad Rodrigo. 5 jaar geleden snelde Cort naar 2 ritzeges in Spanje. .



Vorig jaar bleef Cort Roglic en Valverde voor op een hellende aankomst in Ciudad Rodrigo. 5 jaar geleden snelde Cort naar 2 ritzeges in Spanje.

15:22 15 uur 22. Bekijk hoe Cort in Gandia naar een ritzege in de Vuelta (2016) sprint. Bekijk hoe Cort in Gandia naar een ritzege in de Vuelta (2016) sprint

15:19 15 uur 19. Best geplaatste in de kopgroep is Jetse Bol, op 9'17" van Elissonde. Het peloton kan de kopgroep dus wel wat ademruimte geven. .