Steekt Fabio Jakobsen meteen zijn 2e ritzege op zak in de Vuelta?

Het zou zomaar eens kunnen dat Fabio Jakobsen vandaag een vervolg breit aan zijn wonder-comeback. Gisteren was hij iedereen al eens te snel af in een massaspurt en vandaag loert er opnieuw een sprintkans om de hoek. Zijn grootste uitdagers: onze landgenoot Philipsen, de Fransman Démare of een waaierspektakel. Volg het hier live vanaf 13.13 uur.