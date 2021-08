LIVESTREAM Vuelta: Zorgt de wind voor opschudding in sprintersetappe?

16:03 Gisteren won Angel Madrazo de prijs van de strijdlust, vandaag zal die eer opnieuw weggelegd zijn voor een Spanjaard . 16 uur 03. Gisteren won Angel Madrazo de prijs van de strijdlust, vandaag zal die eer opnieuw weggelegd zijn voor een Spanjaard

15:56 15 uur 56. Philipsen: "Gisteren liepen enkele dingen fout". Het liep gisteren in de sprint niet van een leien dakje voor Jasper Philipsen. "We spraken er gisterenavond nog over met de ploeg. Er waren enkele kleine dingen die fout liepen." "Laten we hopen dat vandaag een kopie is van de 2e etappe (toen Philipsen won). We gaan vandaag voor een 2e ritzege." . Philipsen: "Gisteren liepen enkele dingen fout" Het liep gisteren in de sprint niet van een leien dakje voor Jasper Philipsen. "We spraken er gisterenavond nog over met de ploeg. Er waren enkele kleine dingen die fout liepen."



15:53 15 uur 53. De wind blaast niet fanatiek. Ik denk dat deze etappe alweer op een pelotonsprint zal uitdraaien. Michel Wuyts. De wind blaast niet fanatiek. Ik denk dat deze etappe alweer op een pelotonsprint zal uitdraaien Michel Wuyts

15:47 15 uur 47. Michel en José. Michel en José zijn gewapend tegen de wind en staan te popelen om aan de etappe te beginnen. Over welgeteld 3 minuten begint de uitzending op Eén en op de livestream op deze pagina. . Michel en José Michel en José zijn gewapend tegen de wind en staan te popelen om aan de etappe te beginnen. Over welgeteld 3 minuten begint de uitzending op Eén en op de livestream op deze pagina.

15:41 15 uur 41. Elissonde staat op gaspedaal. Wanneer het tempo plots de hoogte ingaat in het peloton, moet bolletjestruidrager Kenny Elissonde in de staart van het grote pak wat sneller trappelen. We zijn nog enkele tientallen kilometer verwijderd van de waaiergunstige zone. . Elissonde staat op gaspedaal Wanneer het tempo plots de hoogte ingaat in het peloton, moet bolletjestruidrager Kenny Elissonde in de staart van het grote pak wat sneller trappelen.



15:38 Bevoorrading. Ietwat achteraan in het pak graait Maxim Van Gils (Lotto-Soudal) naar een zakje met gelletjes en ander krachtvoer. De 21-jarige neoprof van Lotto-Soudal is bezig aan een ontdekkingstocht in zijn 1e grote ronde. De komende weken krijgt Van Gils van zijn team de vrijheid om eens mee te glippen in een lange vlucht. . 15 uur 38. Bevoorrading Ietwat achteraan in het pak graait Maxim Van Gils (Lotto-Soudal) naar een zakje met gelletjes en ander krachtvoer. De 21-jarige neoprof van Lotto-Soudal is bezig aan een ontdekkingstocht in zijn 1e grote ronde.



15:30 15 uur 30. Het is warm op weg naar Albacete. De thermometer langs de kant van de weg geeft 32,4°C aan. . Het is warm op weg naar Albacete. De thermometer langs de kant van de weg geeft 32,4°C aan.

15:23 15 uur 23. Pelayo Sanchez Mayo. Koploper Pelayo Sanchez (21) is trouwens de op 2 na jongste renner in deze Vuelta. Enkel zijn ploegmaat Carlos Canal (gisteren in de vlucht) en Quinn Simmons zijn jonger dan Sanchez. De moeder van Pelayo Sanchez draagt trouwens de familienaam Mayo. Maar volgens onze informatie is Sanchez geen familie van de man die in de Tour van 2003 victorie kraaide op Alpe d'Huez. . Pelayo Sanchez Mayo Koploper Pelayo Sanchez (21) is trouwens de op 2 na jongste renner in deze Vuelta. Enkel zijn ploegmaat Carlos Canal (gisteren in de vlucht) en Quinn Simmons zijn jonger dan Sanchez.



15:17 15 uur 17. Wedstrijdverhaal. De 5e etappe is voorlopig vrij geschiedenisloos. 3 vluchters kozen al van bij de start het ruime sop: Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) en Oier Lazkano (Caja Rural). In het peloton houden ze de wind in de gaten. Over 50 à 60 km komen we in de zone van de waarheid voor waaiers. . Wedstrijdverhaal De 5e etappe is voorlopig vrij geschiedenisloos. 3 vluchters kozen al van bij de start het ruime sop: Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) en Oier Lazkano (Caja Rural).



15:09 15 uur 09. 4 ploegen slaan de handen in elkaar . Op kop van het peloton heeft de ploeg van leider Taaramäe het gezelschap gekregen van 3 sprintersteams: Alpecin-Fenix (Philipsen), Deceuninck-Quick Step (Jakobsen) en Groupama-FDJ (Démare). . 4 ploegen slaan de handen in elkaar Op kop van het peloton heeft de ploeg van leider Taaramäe het gezelschap gekregen van 3 sprintersteams: Alpecin-Fenix (Philipsen), Deceuninck-Quick Step (Jakobsen) en Groupama-FDJ (Démare).



15:07 15 uur 07. Terwijl zijn ploegmaat Jakobsen gisteren als 1e over de streep kwam, eindigde Mauri Vansevenant als laatste op meer dan 3 minuten. Vansevenant tuimelde zo van de 21e naar de 63e plaats in het klassement. . Terwijl zijn ploegmaat Jakobsen gisteren als 1e over de streep kwam, eindigde Mauri Vansevenant als laatste op meer dan 3 minuten.



