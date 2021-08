LIVE Vuelta: Zorgt de wind voor opschudding in sprintersetappe?

In het peloton zijn ze goedgemutst. Azparren, Lazkano en Pelayo Sanchez krijgen meer dan 2 minuten in de schoot geworpen. De 3 Spaanse teams die een wildcard kregen, zullen hun sponsors dus een hele dag lang kunnen plezieren.

13 uur 29. In het peloton zijn ze goedgemutst. Azparren, Lazkano en Pelayo Sanchez krijgen meer dan 2 minuten in de schoot geworpen. De 3 Spaanse teams die een wildcard kregen, zullen hun sponsors dus een hele dag lang kunnen plezieren. .

Op weg naar Albacete kapte de wind in 2003 het grote pak in stukken en brokken. De jonge Tom Boonen had de slag toen gemist, een waaier van 25 renners mocht sprinten voor de zegebloemen. Petacchi behaalde toen zijn 3e van 5 ritzeges in die editie van 2003. Erik Zabel en Fred Rodriguez moesten vrede nemen met de dichtste ereplaatsen.

11 uur 11. Op weg naar Albacete kapte de wind in 2003 het grote pak in stukken en brokken. De jonge Tom Boonen had de slag toen gemist, een waaier van 25 renners mocht sprinten voor de zegebloemen. Petacchi behaalde toen zijn 3e van 5 ritzeges in die editie van 2003. Erik Zabel en Fred Rodriguez moesten vrede nemen met de dichtste ereplaatsen. .

10:57

10 uur 57. In 2014 sloeg de Vuelta voor het laatst zijn tenten op in aankomstplek Albacete. De wind richtte toen op 40 kilometer van de streep een ravage aan, met een hoofdrol voor Tom Boonen. In de eindsprint was niemand opgewassen tegen Nacer Bouhanni, die toen zijn 2e ritzege binnenhaalde in die Vuelta. Matthews en Sagan mochten mee op het denkbeeldige podium. .