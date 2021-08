LIVE Vuelta: Sprinters of punchers aan de macht in verraderlijke slotfase?

Na 6 kilometer staat het peloton al 2 minuten in het krijt op de 3 vluchters. Madrazo is voorin de beste geplaatste, op 7'25" van de rode heerser Rein Taaramäe.

13:39

13 uur 39. Officieuze start. De renners klikken zich vast in hun pedalen en gaan gemoedelijk van start in El Burgo de Asma, voor het eerst op het parcours van de Vuelta. Felix Cardenas won in de startplek van vandaag ooit een etappe in de Ronde van Castilla y Leon. .